Jorge Lanata reveló qué hicieron con Elba Marcovecchio en su noche de bodas: “Fue muy divertido”

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se convirtieron en marido y mujer este sábado, luego de unirse en sagrado matrimonio en la capilla del haras El Dok, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. Lo que vino después fue lo más esperado: una fiesta cuidada al detalle para 150 selectos invitados. Tras la celebración, que incluyó un menú de pasos y baile hasta la madrugada, el periodista contó cómo fue “la noche de bodas” con su flamante esposa.

“Me pareció emocionante volver a estar en una situación así. El ámbito era lindo, cálido, emotivo, tierno. Era romántico también. Fue realmente muy bonito. El amor es importante”, contó este lunes el conductor de Lanata sin filtro durante el pase de su programa con el de Eduardo Feinmann por radio Mitre.

“No hubo video emotivo, no hay nada más grasa, es una porquería, tampoco hubo vals, pero en un momento todos se pusieron a bailar”, detalló Lanata en diálogo con Feinmann, quien estuvo presente en la fiesta. Fue en ese momento en el que reveló qué hicieron con Elba Marcovecchio después de la fiesta: “Llegamos tan acelerados que nos pusimos a ver en flow el programa de Luis Ventura, así arrancó nuestra luna de miel, fue muy divertido”.

Casamiento Jorge Lanata y Elba Marcovecchio Gerardo Viercovich

El periodista se refirió a Secretos verdaderos, el programa del periodista de espectáculos que le brindó una amplia cobertura al casamiento más esperado del año. “En un momento pusieron en el graf ‘Lanata fuma su primer cigarrillo después de casado’, fue muy gracioso”, comentó el fundador de Página/12.

Emoción a flor de piel

En este punto, Feinmann comentó que había visto a los novios muy emocionados, y se deshizo en elogios: “Tu casamiento fue fino, cálido romántico y elegante, y se comió como los dioses, la comida fue impresionante, es muy difícil comer bien en un casamiento”, consideró el conductor de Alguien tiene que decirlo.

Cuando le preguntaron si había fumado mucho, Lanata comentó que “en un momento yo estaba fumando y de repente Elba me sacó el cigarrillo y lo apagó en la torta”, dijo riéndose. “La vida de casado es igual que antes”, comentó después. “Dormí todo el domingo. Como un adolescente. Hacía años que no dormía así. Doce horas dormí, nos despertamos a las 8 de la noche del domingo”, destacó.

“¿Cómo viviste el momento de la capilla?”, le preguntó Feinmann más adelante. “Soy católico no practicante, y un poco hipócrita porque como todo el mundo, cuando algo anda mal, uno reza; en la capilla fue muy lindo lo que dijo Guillermo Marcó, me pareció emocionante volver a estar en una situación así. El ámbito era lindo, cálido, emotivo, tierno. Era romántico también. Fue realmente muy bonito. El amor es importante. Eso me movilizó”, dijo Lanata.

“Es muy loco, mucha gente cree que hice algo contrario a mi mismo, pero yo soy así”, dijo, y destacó la presencia de su ex esposa en la fiesta, Sara Stewart Brown, con quien se separó en 2016. “Fue muy lindo ver ahí a Sara, ella es muy generosa, me quiere y yo la quiero mucho, pasamos lo del amor, y estamos en algo más amplio. Que Sara haya estado ahí con Lola para mí es bueno, no es normal que tu exmujer vaya a tu casamiento”.

Sara Stewart Brown y Lola Lanata llegan al casamiento en Exaltación de la Cruz Gerardo Viercovich

Regalos y donaciones

En lugar de recibir regalos por el casamiento, la pareja le propuso a los invitados realizar donaciones, que irán directamente al comedor de Margarita Barrientos. “Ya vamos como 5 palos (millones de pesos) de recaudación”, confirmó el periodista.

“Hay parejas jóvenes recién casadas que necesitan cosas, y para los que no, es al pedo que te regalen portarretratos y boludeces. Nosotros no necesitamos nada, además nadie me va a regalar un cuadro de 5 millones de dólares”, bromeó el conductor. “Entonces el dinero de los regalos se lo damos a Margarita Barrientos, pensé que iba a recaudar bien, pero no tanto”, finalizó Lanata.