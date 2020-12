Elliot y su mensaje de agradecimiento

Elliot Page se mostró emocionado en las redes sociales por el apoyo de sus seguidores luego de revelar que era transgénero. "Desde el fondo de mi corazón, gracias", escribió el actor, de 33 años, en la que fue su primera publicación después de comunicar al mundo su identidad.

"Su amor y apoyo han sido el mejor regalo", sumó Page en su cuenta de Instagram, junto a una selfie, la primera imagen luego del anuncio. Además el intérprete aprovechó para concientizar sobre la importancia de cuidarse en medio de la pandemia del coronavirus. "Manténganse a salvo. Estén ahí el uno para el otro. Nos vemos en 2021, Elliot", cerró.

Luego recomendó a sus seguidores dos nuevas asociaciones dedicadas a la comunidad trans a las que apoya, Trans Santa y Trans Lifeline.

Semanas atrás, Elliot sorprendió al mundo con un posteo, en el que reveló su nueva identidad. El actor de Juno y The Umbrella Academy escribió en una publicación en las redes sociales una valiente declaración que fue acompañada por miles de personas. "Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot. Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quien soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero", escribía por ese entonces.

Elliot y su mujer, la bailarina Emma Portner Crédito: GROSBY GROUP

Y agregaba: "Siento una enorme gratitud hacia las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo expresar lo extraordinariamente bien que me siento tras perseguir a mi auténtico yo y amar finalmente lo que soy. Muchos en la comunidad trans me han inspirado infinitamente. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria".

Page se volvió una de las caras del activismo por los derechos de la comunidad LGTBQ desde que en 2014 dijo en un congreso sobre derechos humanos que era homosexual. Si bien es una persona discreta en lo que a su intimidad respecta, se ha mostrado muy enamorado de la bailarina Emma Portner, con quien se casó en secreto dos años atrás. Fue su compañera justamente una de las primeras en mostrar su apoyo y orgullo, luego de que el actor le pidiera al mundo que lo llamen Elliot. "Te quiero mucho. La existencia de Elliot es un regalo en sí mismo. Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo", expresaba horas después del anuncio de su pareja.

