Elliot Page se mostró de vacaciones con su novia y sorprendió con su tallado físico

Luego de que Elliot Page anunciara en 2020 su transición de género, inició un camino paulatino hasta convertirse en la persona que siempre deseó. Mediante su cuenta de Instagram a diario hizo parte a sus seguidores del modo de vida que adoptó, a la par que recibió el apoyo incondicional de ellos. En la actualidad posteó el primer carrusel del año 2026 y dejó a todos sin palabras por su aspecto físico deportivo.

El actor canadiense, famoso por haber participado en películas como Juno, X-MEN o El Origen, dio un paso importante en su identidad transgénero y siempre se sintió orgulloso de mostrarse tal cual es. Por ello, en la reciente publicación enseñó su torso desnudo y los abdominales que dominan su cuerpo.

Elliot Page lució su cambio radical de abdomen y se mostró orgulloso del progreso obtenido (Fuente: Instagram/@elliotpage)

“Les deseo un Feliz Año Nuevo desde la casa de campo”, escribió el actor a la vez que añadió un emoticono de corazón. A continuación subió más de diez fotos de él en pleno entrenamiento o en situaciones de puro relax en vacaciones sobre una reposera, al tiempo que lució su cuerpo trabajado.

La reacción de los seguidores de Elliot Page ante su resumen anual y las fotos que añadió en este (Fuente: Instagram/@elliotpage)

“Sos tan lindo y se siente bien, verte tan feliz. ¡Feliz Año Nuevo, Elliot!”; “¡Feliz Año Nuevo Elliot, te quiero! Besos y abrazos”; “Sos mi héroe, espero que seas muy feliz” y “Deberías ser un jugador de fútbol”, fueron algunos de los mensajes que recibió Page en la sección de comentarios por parte de sus seguidores.

Los abdominales de Elliot Page que dejaron sin palabras a sus fans en Instagram (Fuente: Instagram/@elliotpage)

Además de aparecer con sus abdominales, Page añadió fotos con amigos, familiares, rutas de viaje (en la que capturó a una madre oso con sus crías) y manifestaciones en apoyo a Gaza. De esta manera, el actor realizó un pequeño resumen de sus días en 2025 y seleccionó aquellos momentos que fueron importantes en su vida.

La foto que Elliot Page subió en su resumen del 2025 sobre su apoyo a Gaza (Fuente: Instagram/@elliotpage)

Cabe recordar que, acerca de sus fotos sin remera, en 2023 redactó un profundo texto en el que analizó su situación personal y describió sus sentimientos a poco de tres años de haber tomado la decisión de su cambio de identidad de género. “La disforia solía ser especialmente abundante en el verano. Sin capas, solo una camiseta - o capas y tan sudoroso - constantemente mirando hacia abajo, reajustando mi gran T. Se siente tan jodidamente bien tomar el sol ahora, nunca pensé que podría experimentar esto, la alegría que siento en mi cuerpo. Estoy muy agradecido por lo que me permitió ponerle atención a mi género y espero poder compartir más de mi viaje pronto”, manifestó en ese entonces con una fotografía.

Elliot jutno a su novia Julia en la playa (Fuente: Instagram/@elliotpage)

Acerca del primer posteo del 2026, Elliot Page también apareció en reiteradas oportunidades con Julia Shiplett, con quien tiene una relación desde mediados del 2025, según informaron People y Vanity Fair España. En junio la pareja de artistas subió una imagen en medio de una calle pintada con los colores del arcoíris. Sin emitir palabra escrita, confirmaron su noviazgo, que más tarde se lució en la alfombra roja del estreno del cortometraje de Gucci, The Tiger, el martes 23 de septiembre durante la Semana de la Moda de Milán.

Elliot junto a su novia Julia, con quien confirmó su relación en junio del 2025 (Fuente: Instagram/@elliotpage)

Shiplett es actriz, tiene 38 años al igual que el actor y trabajó en diversos proyectos audiovisuales, como Overcompensating, Felicidad para principiantes, Turn Me On y Guía de viaje hacia el amor. La estabilidad de la pareja para Page llegó después de haber surfeado por un crudo desamor con Kate Mara y Olivia Thirlby. En la actualidad ambos viven felices y a menudo replican parte de sus viajes juntos.