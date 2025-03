Emilio Disi: de sus inicios a su amistad con Susana Giménez y las mujeres de su vida

Emilio Disi fue sinónimo de humor durante décadas. Se llamaba Emilio Roberto Parada y nació en Buenos Aires el 2 de enero de 1943. De chico se sintió atraído por el mundo del espectáculo porque su hermano mayor, Pepe Parada, que luego fue un reconocido representante de artistas, estaba dando sus primeros pasos como actor. Creció en San Cristóbal, en el seno de una familia humilde en la que su papá trabajaba como encargado de un edificio. A los 15 años le dijo a su hermano que quería ser actor y Pepe lo mandó a estudiar al Conservatorio porque si iba a ser actor, tenía que ser bueno. Sin embargo, Emilio consiguió trabajo en el Banco Hipotecario y durante un tiempo estuvo contento con esa decisión hasta entendió que su destino estaba sobre un escenario. Se inició en el café concert, muy de moda en esa época, y por entonces fue que cambió su nombre. No le gustaba que los amigos del barrio se refirieran a ellos como “Parada y Paradita”, entonces agarró la guía telefónica y, al azar, eligió el nombre de una óptica, Disi, y así debutó en televisión en 1959 con el programa de David Stievel, Historia de jóvenes.

En cine su primera oportunidad fue con un pequeño papel en Humo de marihuana, con Sergio Renán y Luca Demare, en 1968. Ese mismo año filmó Somos los mejores y al año siguiente, Fuiste mía un verano. Fue parte del elenco de clásicos en el teatro San Martín hasta que descubrió su veta cómica y ya no tuvo dudas. Luis Brandoni lo recomendó en la Comedia Nacional, con la que hizo varias obras.

En los años 1970 filmó la película Golpes bajos y La aventura explosiva, y en los 80, protagonizó varios éxitos, entre ellos El telo y la tele, Brigada explosiva, con Moria Casán; Los bañeros más locos del mundo, con Gino Renni y Berugo Carámbula, Bañeros II, la playa loca, otra vez con Renni y Guillermo Francella, con quien volvió a hacer Los extermineitors, una parodia de Terminator que tuvo varias secuelas, aunque Disi no participó de las dos últimas por su distanciamiento con Francella. Con el tiempo limaron asperezas y volvieron a trabajar juntos.

Luego hizo Todas las azafatas van al cielo, Bañeros III: todopoderosos, Brigada explosiva: misión pirata, La pelea de mi vida, Fermín, Muerte en Buenos Aires, Locos sueltos en el zoo, Soy tu karma y la última, en 2017, ¿Qué puede pasar?

Un gran bromista

Paco Fernández de Rosa trabajó en muchas oportunidades con Disi. “Estábamos filmando Los pilotos más locos del mundo y ese día ya estábamos levantando campamento porque el sol estaba cayendo. En la última escena se suponía que caíamos con un paracaídas y entonces el Facha Martel y yo estábamos en una rama de un árbol altísimo, con los cordones de paracaídas a los lados, y desde abajo, la cámara nos tomaba. Parecía que estábamos colgados a muchos metros. Cuando terminamos, los vehículos en los que nos trasladábamos y el equipo técnico empezaron a irse, y el Facha y yo quedamos ahí arriba, bastante preocupados y pensando cómo se habían olvidado de nosotros. Ya casi no había luz de sol y no había manera de tirarnos de ahí porque no había ramas abajo que amortiguaran la caída. Estuvimos así unos 45 minutos y en un momento, vemos aparecer a Emilio abajo del árbol y gritándonos muerto de risa con Carlitos Mentasti su lado y la gente de producción. Nos habían hecho una broma [risas]. Pasamos un momento de terror, confieso. Así era Emilito, esa broma fue inventada, producida, realizada, dirigida por él”.

Dorys del Valle y Emilio Disi, una pareja que duró muchos años, pero terminó en medio de un escándalo

En televisión, y con su entonces esposa Doris del Valle, protagonizó el éxito Los Piedra Gómez, en 1980, y luego estuvo en ciclos como Alta comedia, Un departamento de comedia, Casi una pareja, La peluquería de Don Mateo, Stress, Pizza party, Peor es nada, el programa de Susana Giménez, Dos al toque, Brigada cola, Poliladron, Rompeportones, Petardos, Poné Francella, 099 Central, Dinamitados, Casados con hijos, El hombre de tu vida, Los únicos, La pelu y Los vecinos en guerra.

Fernando Lúpiz trabajó en varias oportunidades con Disi. “Fue muy importante en mi vida trabajar con Emilio . Hicimos Dos al toque cuando él estaba todavía muy mal porque se había separado de Dorys. Fue un éxito y semillero de muchos actores como Leo Sbaraglia, Andrea Pietra, Diego Olivera, Fernán Mirás. Y después vino Brigada cola, muchas obras de teatro y siempre fue un caballero conmigo. Un día lo llevé en mi auto hasta el centro y antes de que se bajara, yo le dije que él tenía una carrera muy vasta y muy buena y que yo estaba empezando en comedia porque mayormente había hecho novelas hasta ese momento. Le propuse que nos cuidáramos mutuamente y Emilio me miro a los ojos y me dijo: ‘te doy mi palabra’. A partir de entonces hicimos una dupla que funcionó muy bien durante años. Guardo su recuerdo con mucho cariño, fue un gran actor con quien trabaje cómodamente”, le confió a LA NACIÓN.

Fernando Lúpiz junto a Disi, en Brigada cola Archivo

“Lo voy a extrañar mucho”

Durante varios años acompañó a Susana Giménez en su sketch “Susana Spadafucile”, interpretando a Mariano Garipetti, su marido. Se hicieron grandes amigos, tanto que cuando Disi murió, el 14 de marzo de 2018, la diva dijo emocionada: “Emilio era parte de mi vida. Un compañero inigualable y un gran actor . Te hacía la vida fácil y alegre. Lo voy a extrañar mucho. Hace mucho que estaba mal. La última vez que lo vi fue en mi programa y él ya estaba enfermo. Verlo así era tremendo. Lo siento profundamente”.

Emilio Disi junto a Susana Giménez, en uno de los famosos sketchs del programa de la diva Archivo

Se había sumado al sketch de Susana en 1992 y fue tal el éxito que la dupla se prolongó durante varios años. En noviembre de 2017, se lo vio justamente en ese programa por última vez, Disi ya estaba muy desmejorado. “Me agarró una neumonía y tenía un dolor muy fuerte en la cintura, entonces no se sabía de dónde venía, me mandaron a hacer una tomografía computada y apareció un tumor maligno en el pulmón. Me armaron un tratamiento con tres sesiones de quimioterapia cada 21 días. No puedo explicar lo que se siente, te destroza, te agarran dolores insoportables de la cabeza a los pies, te arruina el físico. A mí me sacó el hambre por completo, bajé 15 kilos, me pongo comida en la boca y enseguida aparece el gusto a remedio porque tomo mucha medicación”, contó el actor en ese momento.

Sus grandes amores

Dorys del Valle y Emilio Disi, un amor que en su momento dio de qué hablar y cuando terminó también

Fanático de Racing, Disi tuvo varios grandes amores. Se casó con Patricia Zelada, hija de la actriz Hilda Bernard, y fueron padres de Emiliano, su único hijo. A Dorys del Valle la conoció trabajando y lo hacían tan bien que siguieron haciéndolo en Un departamento de comedia, Casi una pareja, Stress, Sume y lleve. Además, juntos encabezaron varias temporadas de teatro en Mar del Plata e hicieron giras por todo el país. Se separaron en 1991, después de 18 años de matrimonio, en medio de un escándalo por infidelidad.

“Con Dorys funcionamos como pareja actoral a pesar de algo gravísimo: yo tengo memoria visual, leo el libreto dos veces y chau. Conozco todo. Con Susana trabajamos así durante 14 años. Leíamos el libreto una vez y lo tirábamos. Pero Dorys tenía que pasar la letra 30 veces. Se mecanizaba, y la gracia se perdía”, dijo alguna vez Disi.

Disi junto a Elvira, la mujer con la que compartió las últimas dos décadas

El motivo de esa escandalosa separación fue Elvira Ferrer, la mujer que lo acompañó hasta el final. Los inicios de esta relación fueron escandalosos porque, según se contó en su momento, el actor dejó a Del Valle por teléfono para irse con una amiga de ella. Y la amiga en cuestión era Elvira. La actriz lo acusó de llevarse todo, mientras que los amigos del actor contaron que se fue con lo puesto y que ellos debieron prestarle dinero durante algunos meses.

También hubo otros escándalos y rumores de infidelidades, pero él ya no estaba presente para defenderse ni para decir nada.

Liliana Podestá Por

Temas Emilio Disi