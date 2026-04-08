Emilio Disi: su último gran amor, las versiones de un romance clandestino y un escándalo que lo siguió hasta el final

Emilio Disi llevaba más de 20 años junto a Dorys Del Valle cuando conoció a Elvira Ferrer. Fue entre bambalinas en un teatro, a principios de los ’90. Por ese entonces, Elvira trabajaba como asistente en diferentes producciones teatrales y así se cruzó con el actor. El romance nació y creció a escondidas hasta que Emilio se lo contó a Dorys y le dijo que quería separarse. Fue un escándalo coloso, con acusaciones y enojos mediáticos, sobre todo por parte de la actriz que se sintió traicionada. En cambio, él se llamó a silencio.

Dorys del Valle y Emilio Disi, un amor con historia que terminó muy mal

Fue Lucho Avilés quien dio la noticia, en su programa Astros y estrellas, que emitía el viejo Canal 2. Y contó un detalle que pocos conocían: Emilio dejó a Dorys por teléfono. Ella estaba en Punta del Este cuando recibió el llamado en el que Emilio le dijo que dejaba el departamento que compartieron durante casi dos décadas en Belgrano. Dicen que Dorys estalló de rabia y volvió a Buenos Aires con urgencia porque no tenía idea de qué pasaba. Cuando se enteró de ese amor que su marido vivió en secreto durante un tiempo, lo acusó de haberla dejado en la calle.

“Fue muy desagradable lo que me hizo vivir. Perdí todo. Solo me quedé con mi casa. Me sacó todo. Los abogados son muy caros y gasté fortunas. A mí, igual, nunca me importó la plata. Tal vez por eso me pasó lo que me pasó…“, se lamentaba. Emilio respondía con bromas ante las preguntas de la prensa.

Dorys y Emilio conformaron una de las parejas más exitosas y queridas del ambiente

La noticia impactó a propios y ajenos porque Emilio y Dorys conformaron una de las parejas más queridas y sólidas del ambiente artístico, y además estaban haciendo con mucho éxito la comedia Stress y el ciclo Pizza Party, en Canal 13. Fueron tapa de las revistas del corazón y llenaron muchas páginas durante muchas semanas.

De perfil bajo, el amor de Emilio y Elvira sobrevivió a los escándalos y la familia se ensambló rápidamente. Emilio tenía tres hijos: Emiliano, Fernanda y Cecilia; Elvira era mamá de Laura. El vínculo de todos ellos siempre fue muy bueno, tanto que Laura lo llamaba papá y Emilio decía que era su hija del corazón. Fue la familia que lo sostuvo durante los años difíciles de la enfermedad (tuvo cáncer de pulmón y falleció el 14 de marzo de 2018) y estuvo con él hasta el final.

Enemigas íntimas

Muchas veces se dijo que Dorys Del Valle y Elvira Ferrer eran amigas. Sin embargo, las versiones no coinciden. Dorys dijo desde el primer día que se había sentido traicionada por su amiga. En cambio, Ferrer aseguró que nunca fueron amigas y que apenas se habían cruzado alguna vez.

Emilio Disi junto a Elvira Ferrer Gerardo Viercovich

Hace algunos años Laura recordó la relación de su mamá con el actor: “Fue un caos cuando Emilio empezó a salir con mi mamá. Lo que más me dolió fue que la ensuciaran; ella es muy perfil bajo y nunca va a decir nada, pero yo la voy a defender. Dorys dice que eran amigas con mi mamá y que fue traicionada. No fue así. Es mentira, ni se conocían. Mi mamá solo la había visto en la tele, nunca en persona. Yo tampoco. Lo que pasó fue que se conocieron con Emilio y se enamoraron. Eso fue todo. Si una persona tiene que crucificarse por enamorarse de otra persona, me parece un horror. Uno se separa como puede, no como quiere".

“Si alguien le preguntaba algo de Dorys o algo incómodo, él hacía un chiste o se reía. Emilio no se enojaba con nadie. Desde el principio fuimos una familia muy unida que hablaba todo, y como padre fue excelente. Ya ni digo padre adoptivo porque para mí fue un padre con todas las letras. Y un abuelo increíble”, contaba Laura en televisión, pocos días después de la muerte de Disi.

Cruces judiciales

Cuando el actor falleció, Elvira dijo que iba a iniciarle acciones legales a Del Valle. “Emilio se divorció y se fue de la casa con una mano atrás y otra adelante. Del Valle vació la caja de seguridad, y en el acuerdo de separación pactaron el 70% para ella y el 30% para él… Se fue de su casa con lo puesto y su situación era tan precaria que los amigos juntaron dinero para prestarle y así poder volver a empezar. Ella, en cambio, se quedó con ocho propiedades“, detalló Ferrer en Intrusos. Del Valle respondió entonces que había sido ella la que había salido perdiendo en la separación.

"Emilio se divorció y se fue de la casa con una mano atrás y otra adelante. Del Valle vació la caja de seguridad, y en el acuerdo de separación pactaron el 70% para ella y el 30% para él… Se fue de su casa con lo puesto y su situación era tan precaria que los amigos juntaron dinero para prestarle y así poder volver a empezar. Ella, en cambio, se quedó con ocho propiedades", aseguró la viuda de Disi

Esa mano que le dieron los amigos ayudó al actor a volver al ruedo. Es que durante años había trabajado en televisión y en teatro con Dorys, y le costó despegarse a pesar de que tenía una sólida carrera de décadas.

Luego de la muerte del actor también se habló de infidelidades. Y salió a la luz una relación que Disi habría tenido con Iliana Calabró. Quien sacó los trapitos al sol fue Elvira Ferrer, en Pamela a la tarde que emitía América. “Yo estuve 28 años con Emilio y nunca salí en los medios, porque el famoso era él. Lo que pasa es que Carlos Monti me llamó porque tenía una data muy fuerte y muy precisa de esta relación que tuvo con Iliana. Y me preguntó si era verdad. Y lo único que le dije es que sí, porque es verdad”.

Iliana salió a desmentir la versión. “Que Iliana diga lo que quiera, yo no me voy a salir a pelear con ella. Yo digo la verdad. Emilio me lo contó, lo hablamos bastante. Lo único que hice fue confirmar eso. Y ya está. Fue un simple romance que duró un año. Emilio me lo contó tres años antes de morir. Un día le dije si era verdad y él me lo confirmó. Y ahí quedó… Cortaron cuando ella le dijo que se quería separar, Emilio se agarró un susto bárbaro. Esa no era la intención de Emilio y se terminó todo". Y también dio detalles de un cruce que tuvo con Iliana en Carlos Paz, en el verano del 2014. “Una vez estábamos comiendo con el elenco y llegó ella. Saludó a todos y cuando me fue a dar un beso le dije que no fuera hipócrita. Me preguntó por qué y le respondí si quería que se lo explicara adelante de todos. Ahí no dijo más nada, y se fue”.