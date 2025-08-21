Emily in Paris en Italia: las primeras imágenes del rodaje, la fecha del estreno de la quinta temporada y la polémica de un actor

Emily in Paris, la serie de Netflix protagonizada por Lily Collins, ya tiene fecha confirmada para el estreno de su quinta temporada, entrega que llega con una gran novedad: parte de la trama se desarrollará en Italia, concretamente en las ciudades de Roma y Venecia, dejando por primera vez las calles de París como único escenario.

La plataforma de streaming compartió las primeras imágenes del rodaje, en las que se ve a Emily Cooper recorriendo la emblemática ciudad italiana de góndolas y canales desplegando todo su estilo y glamour. Los adelantos muestran los paisajes venecianos y lo que parece ser el desarrollo del nuevo romance de Emily con Marcello, interpretado por Eugenio Franceschini. Este personaje fue presentado en la segunda parte de la cuarta temporada y promete convertirse en uno de los ejes centrales de las nuevas experiencias que vivirá la protagonista.

El salto a Venecia abre nuevas posibilidades narrativas para la serie, con un cambio de escenario en la agitada vida personal y profesional de Cooper. La fecha prevista para el estreno de los nuevos capítulos es el 18 de diciembre.

La quinta entrega estará compuesta de diez episodios

La quinta entrega estará compuesta de diez episodios y contará con el regreso de la mayoría del elenco original. Philippine Leroy-Beaulieu volverá como Sylvie Grateau, Ashley Park como Mindy Chen, Lucas Bravo como el chef Gabriel, Samuel Arnold como Julien, Bruno Gouery como Luc y Lucien Laviscount como Alfie.

Desde su debut, Emily in Paris se ha convertido en una de las producciones más populares de Netflix. La primera parte de la serie alcanzó el puesto número uno en el Top 10 global de la plataforma, logrando 19,9 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días y posicionándose en el ranking de 93 países. Además, permaneció cuatro semanas consecutivas en la lista de las series más vistas, consolidándose como un fenómeno internacional.

Emily Cooper regresa con nuevas aventuras

Malestar en el set

Meses atrás, trascendió que surgieron internas y cierto malestar a raíz de los comentarios de uno de los integrantes del elenco. Lucas Bravo, el actor que interpreta al chef francés Gabriel, expresó públicamente su descontento con la evolución de su personaje, generando preocupación entre los fanáticos por su posible salida, aunque en las imágenes del adelanto difundidas por la plataforma se lo ve participando en una de las escenas.

En una entrevista con Le Figaro, Bravo confesó a fines del año pasado que sentía que Gabriel había perdido la esencia que lo hizo destacar al comienzo de la serie y cuestionó la dirección que tomó la trama. “Me gustaría que recuperara un poco de estilo. No quiero ser parte de un engranaje que tiende a no considerar la inteligencia de los espectadores”, expresó.

Emily en París

Si bien en la primera temporada Gabriel fue presentado como el principal interés amoroso de Emily Cooper, con el avance de la historia su presencia fue perdiendo protagonismo frente a nuevos personajes como Alfie (Lucien Laviscount) y Marcello (Eugenio Franceschini). El final de la cuarta entrega dejó a Emily instalada en Roma junto a Marcello, mientras Gabriel se queda desconsolado en París.

Más tarde, en una entrevista con IndieWire, Bravo fue todavía más crítico y reconoció que llegó a replantearse su continuidad en la serie: “Me hace cuestionarme si quiero ser parte de los nuevos episodios porque mi contrato termina en la cuarta. Realmente quiero ver si Gabriel vuelve a ser divertido, descarado y juguetón, porque tres temporadas interpretando a un personaje melancólico, triste, deprimido y perdido ya no es divertido”, dijo.

Emily en París

El actor también habló acerca de las limitaciones creativas en el set: “No podemos cambiar ni una palabra ni una emoción. Ellos saben lo que quieren y nosotros solo tenemos que obedecer”, explicó. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron tensión con sus compañeros. Según US Weekly, varios de los protagonistas reaccionaron a sus comentarios: “Todo el mundo está muy molesto por lo que dijo. La ficción continuará con o sin Lucas. El espectáculo es Emily in Paris, no Gabriel en París”.

Pese a las controversias, las recientes imágenes del rodaje indican que Gabriel seguirá presente en la nueva entrega, aunque queda por verse cómo evolucionará su rol dentro de la historia.