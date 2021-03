Emily Lucius y el drama de decir la edad: “No insistan porque no lo voy a decir”

Dicen que la edad es solo un número, y eso es lo que siente Emily Lucius, hermana de la influencer Belu Lucius. La actriz comenzó a grabar la telenovela Perla Negra que se hará para YouTube, dirigida por Andrea del Boca y protagonizada por su hija Anna, en donde interpretará a Malvina, el mismo personaje que en los noventa hizo Millie Stegmann.

En diálogo con el programa de Mucha radio Esto no es Hollywood, se mostró feliz por cumplir este sueño y reveló el conflicto que le genera decir su edad. “Chicos, la edad es un número. Y no insistan porque no lo voy a decir”, arrancó la influencer, que el año pasado ya había sido tendencia en redes luego de su cumpleaños porque se descubrió que cada año declaraba una edad distinta, sin ningún tipo de correlación.

Y lo que parecía ser un chiste se transformó en una explicación profunda. “Hace un montón que vengo con el tema de la edad. De verdad digo que la edad es un número que uno siente, yo me siento de 25”, se plantó y explicó: “Porque sino uno se queda en ‘uy no, tengo 23 todavía no me recibí, no tengo novio, estoy viviendo en la casa de mis padres, pero sigo haciendo deportes, no sé qué estudiar’ ¡No! Tenés 23 y tenés lo que sientas vos, no lo que imponga la sociedad. Tenés que hacer lo que te reconforte a vos y te haga feliz”.

Luego, hablando de sus trabajos, volvió a referirse al tema. “Yo me recibí hace bastante y ahora tengo este personaje protagónico tan importante. Por suerte pude estar en una obra que amé, que fue El canasto, en la cual también me dirigió un grande, Nico Vázquez. Eso también fue como un sueño, un sueño real. Y dije ‘bueno, qué bien, el primer laburo que pego después de haberme recibido hace tanto tiempo’... Las cosas se dan cuando se tienen que dar, y todo pasa por algo”.

Emily también se refirió a la presión social por formar una familia y estudiar. “Te ponés de novia, ¿y el hijo? ¿Cuándo te casas? ¿Y cuándo te recibís? Me voy a recibir cuando lo sienta, cuando pueda y cuando tenga ganas, porque quizás no me recibo porque no es mi carrera. Quizás vos salís del colegio y realmente no sabés qué te gusta. Se trata de ir incursionando un poquito en cada cosa, como para el día de mañana decir, estoy laburando de lo que me gustó, o gracias a Dios estudié algo y me di cuenta que no lo quería y me fui por otro lado”.

Finalmente, se refirió a su hermana Belu y se diferenció de ella que, luego de casarse, tuvo dos hijos y armó una familia convencional. “Yo soy de vivir día a día y para mí eso te llega en algún momento de la vida ¿Por qué hay que casarse? ¿Por qué hay que tener hijos? ¿Hay que ir a vivir a una linda casa con un divino perro? Vos tenés que hacer lo que te haga feliz. En algún momento quiero hacer muchos viajes y con hijos mucho viaje no se puede, o al menos los destino que yo quiero ir. Y bueno, yo prefiero disfrutar de la vida y no pensar tanto. Es mi filosofía”.

LA NACION

