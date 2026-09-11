¿En crisis? Una mirada de fastidio que Nicola Peltz le dedicó a Brooklyn Beckham despertó rumores

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz volvieron a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no fue por una declaración sobre su conflictiva relación con la familia Beckham ni por una publicación en redes sociales. La pareja asistió al Festival de Cine Americano de Deauville, en Francia, y un breve intercambio captado por las cámaras alcanzó para que los usuarios en las redescomenzaran a especular con una supuesta crisis entre ellos.

Brooklyn Beckham acompañó a su esposa Nicola Peltz a la presentación de su nieva película en el Festival de Cine Americano de Deauville GUILLAUME SALIGOT - AFP

La escena ocurrió sobre la alfombra roja, donde Beckham, de 27 años, y Peltz, de 31, habían llegado juntos y se mostraron afectuosos frente a los fotógrafos. Se besaron, se abrazaron y posaron durante unos minutos antes de que el hijo mayor de David y Victoria Beckham decidiera apartarse para dejarle a su esposa el protagonismo frente a las cámaras.

Peltz había elegido para la ocasión un vestido de Alberta Ferretti, con una larga cola que se extendía por la alfombra roja. Antes de alejarse, Brooklyn tuvo un gesto que, en principio, parecía el típico de un marido atento: se ocupó personalmente de acomodar la tela del vestido y colocar la cola detrás de su esposa para que pudiera desplazarse sin tropezar.

Sin embargo, el gesto no habría sido recibido con la misma simpatía por la actriz. En las imágenes que circulan en redes sociales, Peltz parece dirigirle una mirada de disgusto mientras Beckham ya se encontraba cerca de las vallas que delimitaban el sector reservado para los invitados y fotógrafos. La expresión de la actriz fue suficiente para que algunos usuarios comenzaran a interpretar la escena como una muestra de tensión entre ambos.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en el último festival de Venecia Andreas Rentz - Getty Images Europe

“¡Uf, ella lo odia!”, escribió un usuario al comentar el video. Otro aseguró: “Vaya, su lenguaje corporal lo dice todo. Están fingiendo descaradamente”.

La lectura de otros espectadores fue todavía más dramática. “¡Uf, con esa mirada, pronto saldrá corriendo a casa!”, comentó una persona, mientras que otra interpretó la expresión de Beckham como una señal de alarma: “Oh, sabe que está en problemas”.

Incluso hubo quienes llevaron la escena mucho más lejos. “Su rostro indicaba que más tarde le iban a dar un buen golpe en la oreja”, escribió otro usuario.

Esta situación que volvió a ponerlos en el centro de la escena ocurrió en un momento particularmente sensible para Brooklyn, cuya relación con sus padres atraviesa desde hace tiempo una profunda crisis. El enfrentamiento con David y Victoria Beckham se hizo público a partir de una serie de acusaciones del joven, que decidió tomar distancia de su familia y mostrarse cada vez más alineado con Peltz.

Nicola Peltz appeared a little irritated when Brooklyn Beckham took it upon himself to move the train of her beautiful Alberta Ferretti gown behind her on the red carpet. 😅 https://t.co/0W5qbIuOqI pic.twitter.com/TIVrl3SQ5t — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) September 9, 2026

La pareja se casó en 2022, en una fastuosa ceremonia realizada en la propiedad de la familia Peltz en Palm Beach, Florida. Desde entonces, Brooklyn se ha mantenido especialmente cercano a su esposa, incluso mientras se alejaba de sus padres y de sus hermanos menores, Romeo, Cruz y Harper.

Uno de los episodios que más repercusión tuvo fue la acusación de Brooklyn contra sus padres por el supuesto intento de intervenir en un momento central de su boda. Según afirmó públicamente, Victoria habría intentado “adueñarse” del primer baile que él quería compartir con Peltz, algo que interpretó como un intento de sabotear su relación.

Desde aquella ruptura familiar, Brooklyn convirtió a su matrimonio en el centro de su vida pública. El joven, que desarrolla una carrera vinculada a la gastronomía y se presenta como chef, suele acompañar a Peltz durante sus compromisos profesionales y, de acuerdo con lo que ambos muestran en redes sociales, ha viajado con frecuencia junto a ella cuando la actriz se encuentra trabajando en distintos rodajes.

Nicola Peltz y Faye Dunaway, protagonistas de la película Prima, minutos después del incidente GUILLAUME SALIGOT - AFP

Esa dinámica también generó comentarios entre los seguidores de la pareja. Para algunos, la actitud de Brooklyn durante la presentación en Deauville fue demasiado servicial. “Algo en este pequeño video me dice que está un poco cansada de él. Tal vez Brooklyn es demasiado sobreprotector y la asfixia. Es su lamebotas en lugar de su esposo”, escribió un usuario de X.

Otro fue todavía más directo al observar que Beckham se había quedado apartado mientras su esposa posaba para los fotógrafos: “¿Ahora es empleado? Está de pie a un lado, jaja”.

La cola del vestido también se convirtió en blanco de bromas. “Lo han degradado al rol de estilista y, además, está haciendo un trabajo pésimo”, escribió una persona. Otro usuario directamente lo comparó con un empleado doméstico: “¿Ahora es su mayordomo?”.

Dunaway y Peltz Beckham son las protagonistas de Prima, una película sobre el mundo del ballet GUILLAUME SALIGOT - AFP

Las imágenes, sin embargo, no generaron solamente interpretaciones negativas. Algunos usuarios consideraron que el comportamiento de Brooklyn no tenía nada de extraño y que, lejos de revelar una crisis matrimonial, mostraba simplemente a un marido intentando ayudar a su esposa antes de que ella quedara sola frente a las cámaras.

“Me pareció tierno”, escribió un fan. Otro se tomó la situación con humor y la definió como “una típica acción de marido”.

La presencia de la pareja en el festival tenía además un motivo especial para Peltz. La actriz participó del evento en el contexto de la presentación de Prima, película en la que comparte elenco con Faye Dunaway, quien recibió esa misma noche el premio Icono.