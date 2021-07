En el día del amigo, Pablo Rago recordó a Carlín Calvo: “Aprendí muchísimo con él, lo bueno y lo malo”

Pablo Rago y Carlos Calvo se conocieron en 1990 cuando les tocó protagonizar una de las series más exitosas de Argentina: Amigos son los amigos. Desde entonces, entre ellos nació una hermosa amistad que perduró a través del tiempo. Hoy, en el primer día del amigo desde que murió Carlín, Rago lo recuerda con hermosas palabras.

“Nos conocimos en los 90, cuando se hizo una presentación en vivo de un segmento de los Oscars. Lo transmitía Telefe y nos invitaron a lo que iba a ser la presentación del programa. Me citó en su casa y me internó durante tres horas, no paraba de hablar, estaba muy emocionado”, expresó durante una charla con Marcela Coronel en Mientras tanto, por Mucha Radio FM 94.7. “ Era un tipo muy ansioso, muy preocupado por el éxito . Yo tenía 17 años y lo escuché hasta que me sangraron los oídos. Después me dijo, ¿Entendiste algo de lo que te dije?’, y le respondí, ‘No, la verdad que no’. Hablamos de un montón de cosas, de la fama, del éxito y de que nos iban a querer separar”.

“Aprendí muchísimo con Carlín, lo bueno y lo malo. Cuando nos conocimos yo empezaba a ser adulto, tenía 17 y venía de Clave de Sol, y él 37. Con él empecé a ver la tele desde otro lugar. Era un obsesivo del trabajo, de la profesión. Tenía como objetivo ser muy famoso y que todo lo que hiciera fuera un éxito, no fallar en nada″, recordó. “Vos entrabas a un lugar con Carlín y desaparecía el resto del mundo. Tenía un magnetismo y un carisma... Era hipnótico. Yo le conocí inseguridades, pero no se le notaban ”, aseguró.

La diferencia de edad hizo que la amistad no fuese algo que sucedió de un día al otro. “Nos llevábamos 20 años y pasó mucho tiempo hasta que empezamos a tener un vínculo un poco más estrecho. Estábamos en situaciones muy distintas, yo estaba re de novio, de hecho me casé joven, y él estaba soltero, solterísimo, siempre fue un soltero empedernido hasta más grande ”, reveló.

Carlos Calvo y Pablo Rago en Amigos son los amigos Soledad Aznarez - Archivo

“Cuando trabajábamos juntos en teatro, en 2006 y 2007, yo dirigí la obra y él me dijo, ‘Vos no sos el mismo’, porque cuando nos conocimos yo era calladito, muy respetuoso de los mayores y cuando nos volvimos a encontrar a él le sorprendía que yo hablara. Le hice un planteo sobre lo que quería y no quería de él en la obra”, contó sobre el cambio que se dio entre ellos con el correr del tiempo, antes de revelar uno de los altibajos de la relación.

“Estábamos en Mar del Plata haciendo Extraña pareja y nos habíamos peleado, siempre nos peleábamos. Estábamos en el camarín, él estaba peleando solo y yo lo encaro y le digo: ‘Conmigo todo bien, pero estaba mi mamá’. Él no se había dado cuenta y al día siguiente estaba mi vieja, la abrazaba y le empieza a decir: ‘Mami, mami, mami’. Y mi vieja le dice, ‘¡Ay Carlín, tranquilo! Ya sabemos como es Pablo’. Mi mamá por el abrazo de Carlín se tiraba a un tren”, aseguró entre risas.

Por último, Rago reconoció de que a pesar de que les ofrecieron hacer una segunda parte de Amigos son los amigos, tanto él como Carlín se negaron. “ Nos ofrecieron hacer una remake o continuación del programa, pero siempre pensamos que mejor no, si no íbamos a hacer algo mejor . Él siempre me decía que mejor que a la gente le quede el buen recuerdo”, culminó.

Calvo murió el 11 de diciembre pasado, a los 67 años. En 1999 había sufrido un accidente cerebro vascular del que pudo recuperarse, y en 2010 tuvo un segundo episodio que le dejó importantes secuelas.

LA NACION