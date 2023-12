escuchar

Alina Moine y Federico Giuliani viajaron a Uruguay para disfrutar de los últimos días del año en Punta del Este. Meses después de haber confirmado su romance, la pareja se muestra consolidada y pasea su amor a la vista de todos.

Si bien tiempo atrás la periodista deportiva contó que con el exjugador se estaban conociendo, hoy se los ve muy unidos y compartiendo su tiempo de descanso juntos antes de retomar sus obligaciones laborales.

Alina Moine disfrutó de un día de sol junto a su novio Federico Giuliani en la playa Brava de José Ignacio RS Fotos

La pareja alquiló una casa en la zona de la Juanita y disfruta por estos días del encanto de las playas de San Ignacio con momentos de relax e intimidad en los que no faltan los románticos paseos junto al mar. Moine y Giuliani fueron retratados tomando mate en la orilla, caminando de la mano, muy acaramelados al atardecer y contemplando el paisaje acurrucados juntos sobre una reposera.

Mates y mimos, la combinación perfecta para una tarde de playa RS Fotos

La pareja conversó a la orilla del mar RS Fotos

Meses después de formalizar su relación, los novios enseñan su amor a la vista de todos RS Fotos

La periodista de ESPN, que lució un traje de baño en color rojo y un vestido playero en tonalidades claras, recibió muchos mimos de su compañero, a quien besó apasionadamente en varias ocasiones.

Cabe recordar que fue el pasado mes de mayo cuando se formalizó el flamante romance. En ese momento, el jugador decidió blanquear la relación al publicar en su perfil de Instagram dos fotografías junto a Alina. “Vos y yo, soñando despierto”, escribió junto a unas imágenes en las que se los ve a ambos de la mano y sonrientes luego de una tarde de lluvia. Moine reaccionó al posteo en la sección de comentarios con emojis de corazones.

Moine y Giuliani se conocieron en 2022 tras ser presentados por una vecina de la comunicadora RS Fotos

La diferencia de edad no fue un impedimento para el amor entre la comunicadora de 44 años y el exfutbolista de 32 RS Fotos

La pareja se aloja en una casa en la Juanita RS Fotos

Mimos y abrazos al caer la tarde RS Fotos

Giuliani tiene 32 años, es licenciado en Dirección de Negocios y trabaja para San Lorenzo como team manager del plantel. El deportista jugó para varios clubes dentro de las categorías inferiores del fútbol local. Si bien comenzó con su carrera futbolística en 2004 en el Club Atlético Argentino Quilmes, pasó por varios más hasta que en 2019 finalizó su trayectoria en Belgrano de Paraná. En un renacer de su relación con el deporte, ingresó en la Secretaría Técnica de El Ciclón, sitio donde aún se desempeña y al que suele hacer referencia en su cuenta de Instagram.

Además se hizo conocido años atrás por su noviazgo con Candelaria Tinelli. Ambos formalizaron la pareja durante la pandemia en 2020, tras conocerse a través del novio de Micaela Tinelli, el futbolista Lisandro López. Tras idas y vueltas en la relación, el vínculo se terminó.

Los novios almorzaron en un restaurante de la zona RS Fotos

La pareja se mostró feliz disfrutando de unos días de descanso en la costa esteña RS Fotos

San Ignacio fue el destino elegido por la pareja para pasar las fiestas RS Fotos

En cuanto a la vida sentimental de Moine, cabe señalar que, antes de conocerse su romance con Giuliani, a la comunicadora de 44 años se la relacionó con Marcelo Gallardo, quien finalmente se reconcilió con su exmujer, Geraldine La Rosa.

Entre el amor y los prejuicios

En relación a cómo comenzó el romance con Giuliani, la periodista contó meses atrás a la revista ¡Hola! Argentina: “En septiembre de 2022 me lo presentó una vecina amiga, que es su tía. Después de conocernos, él empezó a escribirme, pero yo no me daba por aludida. Recién a principios de este año, debo reconocer que hizo un muy buen trabajo, se fueron dando los encuentros desde otro lugar. Al principio no sabía si iba a prosperar o iba a quedar en algo más casual, pero de a poquito nos fuimos conociendo más, fluyó todo de forma muy sana y acá estamos”, decía.

Al comienzo, la diferencia de edad entre ambos era un tema para ella . “Desde el día cero creo que nunca imaginé que Fede podía pensar en mí justamente por la diferencia de edad. Cuando empecé a darme cuenta de que me estaba buscando, directamente le dije: “¿Vos sabés cuántos años tengo yo?”. Encima, creía que él era más grande porque su tía le había sumado cuatro años sin querer, y ya esa diferencia de seis años se me hacía mucho, así que imaginate cuando me enteré de que era más joven aún... Pero él me dijo: “¿Qué tiene? No entiendo por qué me estás aclarando tu edad. ¿Cuál es el problema?”, contó la periodista al mismo medio.

Sin embargo, el amor se abrió paso. “En ese prejuicio de conocer a alguien más chico, creés que es alguien más inmaduro. Pero Fede me hizo superar el prejuicio de la diferencia de edad, me demostró que estaba equivocada, que un chico de 30 y pico puede ser mucho más maduro en un montón de aspectos e incluso mucho más valiente que un hombre de más de 40. Y, al fin y al cabo, fue lo que más me conquistó de él”, relató.

LA NACION