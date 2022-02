Guerra en Ucrania: el claro mensaje de Ashton Kutcher para el país de origen de su esposa, Mila Kunis

A través de su cuenta de Twitter, Ashton Kutcher dejó un mensaje alusivo al ataque bélico que tiene en vilo al mundo. “Yo estoy con Ucrania”, escribió. En las últimas horas, y luego de fuertes ataques y enfrentamientos, Rusia envió una delegación a Bielorrusia para que se inicien los diálogos con Kiev. De todas maneras, el presidente Volodimir Zelensky propuso otras sedes. “He hablado con Alexander Lukashenko”, escribió el mandatario en Facebook, en relación a su charla con su aliado en Moscú.

I stand with Ukraine — ashton kutcher (@aplusk) February 25, 2022

El mensaje de Kutcher tiene gran relevancia porque su esposa, la actriz Mila Kunis, nació en Chernivtsí, Ucrania, el 14 de agosto de 1983. Cuando Kunis tenía 7 años, su madre Elvira y su padre Mark decidieron emigrar a los Estados Unidos porque, a pesar de tener buenos trabajos, n o veían un buen futuro en el país para Mila y su hermano menor, Michael. “Nos fuimos con 250 dólares, eso era todo los que no permitieron llevar con nosotros. Mis padres renunciaron a sus títulos, dejaron todo [Elvira es profesora de física y Mark, ingeniero mecánico]. Llegamos a Nueva York un miércoles y el viernes mi hermano y yo ya estábamos estudiando en Los Ángeles”, contó la actriz en una ocasión.

Ashton Kutcher y Mila Kunis se conocieron en 1998 pero pasaron muchos años antes de que surgiera el amor Allen Berezovsky - Getty Images North America

La estrella de Hollywood también manifestó su dificultad para adaptarse siendo tan pequeña. “Lloraba todos los días, no entendía el idioma, la cultura, no entendía a la gente”, expresó Kunis, quien no tiene redes sociales, por lo cual fue su esposo quien dejó el mensaje en apoyo a Ucrania.

Ashton Kutcher y Mila Kunis, enamorados Archivo

La pareja se conoció en 1998, cuando ambos fueron convocados para la famosa sitcom That ‘70s Show. “Pensé que era tan lindo y adorable y después en una escena cuando tenía que besarlo me sentí muy nerviosa porque estaba enamorada platónicamente de él”, declaró Kunis en una ocasión sobre ese joven que se convertiría en su marido y padre de sus hijos. De todos modos, pasaron muchos años hasta que iniciaron una relación. Kunis estuvo ocho años de novia con Macaulay Culkin, y Kutcher se casó con Demi Moore. Sin embargo, cuando en 2012, ya solteros, se vieron nuevamente, la química no tardó en surgir.

¿Cuándo se convirtió la amistad entre Ashton Kutcher y Mila Kunis en otra cosa? - Fuente: YouTube

En 2014 nació su primera hija, Wyatt Isabelle. Un año después y con la niña como testigo, Kunis y Kutcher se casaron, y en 2016 se agrandó la familia con la llegada de Dimitri. A pesar de que buscan cultivar un bajo perfil, la actriz contó lo mucho que le molestan los rumores que surgen ocasionalmente respecto a su matrimonio. “Una vez al año me entero de que Ashton y yo estamos en planes de divorcio”, manifestó la actriz de origen ucraniano y nacionalizada estadounidense en una entrevista con la revista Cosmopolitan.

Mila Kunis y Ashton Kutcher, junto a sus hijos GROSBY GROUP

“Lo único que me molesta es cuando mis padres o mis abuelos se confunden al leer esas noticias. En uno de mis embarazos, dijeron que tuve una emergencia médica y que me llevaron al hospital. Mi cara estaba en las portadas. Nadie podría comprender la cantidad de estrés que esa noticia le causó a mi familia”, manifestó la actriz sobre su vínculo con la prensa. El año pasado, la actriz no logró mantener el perfil bajo que tanto tiempo le llevó implementar cuando generó titulares al contar que no baña a sus hijos con frecuencia.

“Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me bañaba mucho de todos modos. Cuando tuve hijos, tampoco los bañaba todos los días, yo nunca fui esa madre que bañó a sus recién nacidos”, reveló en diálogo con el podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard y Monica Padman, en el que también debatió junto a su marido acerca del jabón y sus efectos en la piel. La pareja compartió su estrategia de higiene en la casa familiar. “Aquí está la cosa: si podés ver la suciedad en ellos, hay que bañarlos, de lo contrario, no tiene sentido”, concluyeron.