SAG Awards 2022: todo lo que tenés que saber sobre la ceremonia

A tan solo un mes de la entrega de los premios Oscar, este domingo por la noche se llevará a cabo una nueva edición de los premios SAG, los Screen Actors Guild que otorga el Sindicato de Actores de Hollywood, cuyos miembros celebran las mejores interpretaciones tanto en cine como en TV. Es decir, el premio máximo a la mejor película aquí tiene su equivalente con la estatuilla a mejor elenco en un film. La ceremonia, como viene sucediendo en los últimos años, no será emitida en nuestro país, pero E! Entertainment sí mostrará la red carpet de 20 a 22, horario que marca el inicio de la entrega de galardones.

Brian Cox por Succession, Lady gaga en La casa Gucci y Benedict Cumberbatch en El poder del perro, nominados a los SAG

El Sindicato de Actores seguirá cumpliendo a rajatabla su decisión de otorgar los premios sin un anfitrión (Kristen Bell y Megan Mullally cumplieron ese rol en 2018 y 2019, respectivamente), pero con presentadores de lujo que le aportarán su propia impronta a cada instancia de la ceremonia.

La ganadora Jennifer Aniston, nuevamente nominada Agencias

Entre los artistas invitados se encuentran Lady Gaga, Selena Gomez, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Will Smith, Jared Leto, Daniel Durant, Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Benedict Cumberbatch, Jessica Chastain, Martin Short, Oscar Isaac, Salma Hayek Pinault, Reese Witherspoon, Jesse Plemons, Jeff Goldblum, Maggie Gyllenhaal, Kerry Washington, Lisa Kudrow, Mira Sorvino, Tim McGraw, Faith Hill y la presidenta del sindicato, la actriz Fran Drescher.

Lin-Manuel Miranda, creador y protagonista de Hamilton, abrirá la ceremonia junto a dos de sus compañeros de la obra: los ganadores del Tony Daveed Diggs y Leslie Odom Jr. LA NACION

¿Cómo empezará la ceremonia? Según se ha confirmado, el creador y protagonista de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, abrirá la entrega junto a sus colegas y compañeros del elenco original de la obra, Leslie Odom Jr. y Daveed Diggs. En cuanto al premio a la trayectoria, Kate Winslet le otorgará la merecida distinción a Helen Mirren.

En esta edición, los largometrajes nominados en la categoría de mejor cast son Belfast, Coda, No miren arriba, La casa Gucci y Rey Richard: una familia ganadora. Curiosamente, la película más nominada, El poder del perro de Jane Campion, no aspira a esa estatuilla.

El elenco de CODA aspira a un SAG al mejor ensamble Imágen de CODA - La Nación

En lo que respecta a las próximas ceremonias de cara a los Oscar (que se entregarán el 27 de marzo), solo restan dos que brindan indicios de lo que sucederá con los premios de la Academia: los BAFTA y los Critics’ Choice, que se entregarán en diferentes latitudes pero el mismo día: domingo 13 de marzo.

Todos los nominados a los premios SAG 2022

Andrew Garfield en una escena de "Tick, Tick...Boom!" (Macall Polay/Netflix vía AP)

Los actores nominados este año son Benedict Cumberbatch por El poder del perro, Javier Bardem ( Being the Ricardos ), Andrew Garfield ( Tick, Tick … Boom! ), Will Smith (Rey Richard) y Denzel Washington (La tragedia de Macbeth) , categoría cuyos candidatos se repitieron en las nominaciones al Oscar.

En el rubro mejor actriz, y con la ausencia de Kristen Stewart por Spencer, las nominadas son: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman ( La hija oscura ), Lady Gaga (La casa Gucci), Jennifer Hudson (Respect) y Nicole Kidman (Being the Ricardos), quien mejor se posiciona en las predicciones y quien ya obtuvo el Globo de Oro.

Lady Gaga aspira a un premio SAG luego de no haber sido nominada al Oscar Agencias

En las categorías de reparto notamos muchas diferencias en contraste con los Oscar. Los aspirantes al SAG al mejor actor secundario son Ben Affleck ( The Tender Bar ), Bradley Cooper (Licorice Pizza) ,Troy Kotsur (Coda), Kodi Smit-McPhee (El poder del perro) y Jared Leto por La casa Gucci. Entre las actrices, nos encontramos con Kirsten Dunst por El poder del perro, Caitriona Balfe (Belfast), Cate Blanchett (El callejón de las almas perdidas) , Ariana DeBose ( Amor sin barreras ) y Ruth Negga ( Claroscuro ).

Los elegidos de la TV

El juego del calamar

Los candidatos a mejor elenco en drama son Succession (HBO), The Handmaid’s Tale (Paramount+), The Morning Show (Apple TV+), Yellowstone (Paramount+) y El juego del calamar (Netflix), el fenómeno llegado desde Corea del Sur. Entre las comedias, los elencos nominados fueron los de Hacks (HBO Max), Only Murders in the Building (Star+), Ted Lasso (Apple TV+), The Great (StarzPlay), y El método Kominsky (Netflix).

The Great. Foto gentileza de StarzPlay

Los actores nominados en la categoría dramática son Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin por Succession; Lee Jung-jae por El juego del calamar y Billy Crudup por The Morning Show. En cuanto a las actrices, las candidatas son Elisabeth Moss por The Handmaid’s Tale, Reese Witherspoon y Jennifer Aniston por The Morning Show, Hoyeon Jung por El juego del calamar, y Sarah Snook por Succession.

La serie Only Murders In The Building aspira a tres estatuillas

En comedia, las figuras masculinas que aspiran al premio en comedia son Brett Goldstein y Jason Sudeikis por Ted Lasso, Michael Douglas por El método Kominsky, y Martin Short y Steve Martin por Only Murders in the Building. Las actrices que se encuentran en esta categoría son Elle Faning por The Great, Sandra Oh por The Chair (Netflix), Jean Smart por Hacks, y Hannah Waddingham y Juno Temple por Ted Lasso.

Michael Keaton, nominado por Dopesick Star+

Asimismo, los SAG también premian interpretaciones en miniseries y/o películas hechas para televisión, sin escindir las actuaciones protagónicas de las de reparto. Los candidatos en la categoría masculina son Murray Bartlett por The White Lotus (HBO Max), Oscar Isaac por Scenes from a Marriage (HBO), Michael Keaton por Dopesick (Star+), Ewan McGregor por Halston (Netflix) y Evan Peters por Mare of Easttown (HBO).

Margaret Qualley, nominada por Las cosas por limpiar Grosby Group