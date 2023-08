escuchar

Por las playas europeas o por las calles de Los Ángeles, meditando al sol o haciendo compras, los famosos siempre están a un clic de ser retratados por un paparazzi , algunos lo saben y están muy atentos al salir a un espacio público mientras que otros no les prestan demasiado atención. Esta semana los fotógrafos encontraron a Demi Moore en Grecia, a Britney Spears en un local de comida rápida, a Jennifer Lopez hablando con un grupo de fans, a Salma Hayek en plena salida romántica, a Jamie Foxx de vacaciones y a Jessica Alba y a Gisele Bündchen con sus respectivas hijas.

Demi Moore, de relax con una fiel compañía

Demi Moore es una de las estrellas que optó en estos días por disfrutar de unas vacaciones junto al mar a bordo de un yate en Grecia. Tras ser vista junto a sus amigos Andrea Stegos y su esposa Athanasia, la flamante actriz de 60 años fue retratada luciendo su figura envuelta en un traje de baño negro de tiro alto en compañía de su amada mascota Pilaf.

La actriz de Hollywood se mostró en la cubierta de la embarcación dedicando tiernos mimos a su perrita chihuahua. La intérprete invirtió parte de su tiempo en la lectura y lució muy relajada tomando el sol del Mar Egeo.

Demi Moore eligió Grecia para pasar el verano y ha sido fotografiada en compañía de amigos y disfrutando de distintos placeres junto al mar, entre ellos de la lectura Mega/The Grosby Group

De madres e hijas

A un año de su separación de Tom Brady , Gisele Bündchen se muestra muy activa y en plena forma. La top brasileña acaba de cumplir 43 años y lo ha hecho disfrutando de viajes y actividades en familia. La modelo viajó con su hija Vivian de diez años a Costa Rica y celebró su cumpleaños en la Patagonia argentina. Más tarde, fue vista junto a su novio Joaquim Valente y Vivian en un gimnasio en Miami participando de una intensa sesión de ejercicios en medio de la noticia de que su ex Tom Brady pasó unos días con su nueva novia Irina Shayk en un hotel de cinco estrellas en Londres.

Gisele Bündchen sonríe junto a su novio, Joaquim Valente, y su hija Vivian, mientras realizan ejercicios en un gimnasio en Miami Backgrid/The Grosby Group

En Los Ángeles, Jessica Alba aprovecha los días de calor para pasar tiempo con su familia. La actriz se fue de compras con su hija Honor, quien paseó del brazo de su famosa mamá luciendo una remera de una de sus ídolas, Miley Cyrus.

Jessica Alba y su hija Honor recorrieron juntas algunos negocios en Los Ángeles en una salida de compras en familia Mega/The Grosby Group

Una selfie con Jennifer Lopez

La cantante y actriz Jennifer Lopez se mostró de muy buen humor a la salida del Hotel Maybourne, en Beverly Hills, y aceptó saludar a un grupo de fans que estaba en la puerta del lugar así como también se tomó una selfie con ellos.

Jennifer Lopez fue vista saliendo de un hotel en Beverly Hills luciendo una remera con la frase: "Sos el alma del universo y tu nombre es amor" del poeta persa Rumi, a la vez que aceptó sacarse una selfie con un grupo de fans Mega/The Grosby Group

Días de relax en México

En su México natal, Salma Hayek aprovecha para pasar unos días en familia. La actriz de 56 años fue vista de la mano de su esposo, Francois Pinault, acompañados de su mamá, Diana Jiménez Medina, y de sus hijastros, François y Mathilde. En sus días de descanso en la localidad de Los Cabos, la artista paseó enseñando distintos outfits.

Salma Hayek y su esposo Francois Pinault viajaron a México con los hijos del reconocido empresario y se encontraron a la mamá de la actriz en la localidad de Los Cabos Backgrid/The Grosby Group

Corren nuevos tiempos para Jamie Foxx, que fue visto disfrutando de unas vacaciones en Tulum, México. Tras ser hospitalizado en abril por una condición médica no revelada,el actor de Hollywood parecer estar gozando de buena salud. Este es un nuevo comienzo para el intérprete después de su internación, la cual definió días atrás como un “viaje oscuro” del que afirma estar recuperándose gracias al apoyo de sus seres queridos.

Foxx fue visto con amigos disfrutando del contacto con la naturaleza en un cenote en la localidad de Tulum, en México Splash News/The Grosby Group

La salida de Britney Spears

Tras su escandalosa separación de Sam Asghari, Britney Spears se mostró abatida en una salida nocturna, en donde fue fotografiada en un local de comida rápida comprando pollo frito. La artista pop de 41 años fue vista el viernes por la noche, solo dos días después de que se anunciara su ruptura, en una sucursal de la cadena Dave’s Hot Chicken, en Oxnard, California, con un aspecto desalineado que preocupó a sus fans.

La intérprete de “Baby one more time” se separó de su ex 14 meses después de su boda. Días atrás, la cantante recurrió a las redes sociales para compartir su estado de ánimo: “Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero siempre he tenido que ocultar mis debilidades ¡Si no era el fuerte soldado de mi padre, me mandarían a lugares para que los médicos me ‘arreglaran’! Eso pasó cuando más necesitaba a mi familia. Se supone que debés ser amado incondicionalmente. ¡No bajo condiciones! ¡Así que seré lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda! ¡Y en realidad me va bastante bien!”, expresó en un video.

Britney fue fotografiada en un local de comida rápida en Oxnard el viernes por la noche custodiada por sus agentes de seguridad Backgrid/The Grosby Group

LA NACION