Tom Brady está cada vez más cerca de Irina Shayk: los vieron in fraganti en un romántico momento

escuchar

Después de varios meses de que terminó su matrimonio con la supermodelo Gisele Bündchen, Tom Brady estaría reabriéndole las puertas al amor. El fin de semana pasado estuvo junto a la modelo rusa Irina Shayk, a quien conoció hace algunos meses y con quien supuestamente tuvo citas románticas en varias ocasiones. Por su parte, la brasileña y expareja de la figura de la NFL ya habría dado su opinión al respecto, en medio de su festejo de cumpleaños.

Fuentes cercanas a Brady le dijeron a TMZ que el exquarterback y Shayk pasaron algunos días juntos en Los Ángeles. El viernes, él la buscó en un lujoso hotel de la zona para llevarla a su departamento y pasar la noche allí. El medio estadounidense dice que la modelo de 37 años salió del edificio recién al día siguiente, el sábado por la mañana, cuando el exdeportista la llevó nuevamente hasta el lugar donde se hospedaba.

Irina Shayk estaría con Tom Brady Instagram

Ese mismo día, pero más tarde, el siete veces ganador del Super Bowl pasó en su Rolls Royce gris para tener una segunda cita. En un momento, las celebrities frenaron en un semáforo y fue ahí donde los fotografiaron en una escena romántica. Él le tocaba la cara, mientras ella sonreía y le devolvía una mirada de complicidad. Brady también parecía estar feliz y mirándola fijamente con el rostro inclinado.

Aunque los informes son recientes, ambos se conocieron en junio pasado, en el casamiento del heredero de arte multimillonario Joe Nahmad y la modelo Madison Headrick en Cerdeña, Italia. En ese instante se dijo que la modelo de 37 años había estado toda la noche encima del deportista, según Page Six, una versión que negaron rotundamente sus representantes. Cheri Bowen, vicepresidenta de The Society Management, calificó el relato como “totalmente malicioso y ficticio”.

Por el lado del exmariscal, no se dijo nada por aquellos tiempos porque su equipo trataba de mitigar los rumores de una relación entre él y Kim Kardashian. Hace algunas semanas, incluso se los volvió a relacionar, cuando ambos asistieron a la famosa fiesta por el Día de la Independencia de EE.UU. organizada por el multimillonario Michael Rubin.

Gisele Bündchen opina sobre el nuevo romance de Tom Brady

Si bien la famosa brasileña no se ha pronunciado públicamente sobre los nuevos trascendidos acerca de su exesposo, la misma fuente le dijo a TMZ que “no está nada contenta”, especialmente porque se enteró de esto en el marco del festejo de su cumpleaños 43. Si bien ella siempre se mostró firme y decidida en su decisión de separarse, hace algunos meses, en marzo, dijo para Vanity Fair que aún mantenía el duelo porque divorciarse era como “la muerte de un sueño... como una muerte y un renacimiento”.

La supermodelo y el histórico quarterback se divorciaron después de años de relación @gisele - @gisele

También aclaró que amaba a Brady, pero enfatizó que decidieron separarse por diferencias en sus objetivos personales: “Solo buscábamos cosas distintas y tuvimos que tomar una decisión. Eso no quiere decir que no ames a la persona (...) Para que seas auténtico y realmente vivas la vida que quieres, debes tener a alguien que pueda encontrarte en el medio. Es un baile, un equilibrio. Cuando amas a alguien, no lo metes en una cárcel, (...) lo liberas para que sea quien es”.

LA NACION