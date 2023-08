escuchar

Gisele Bündchen supo ser una de las modelos mejor pagas del planeta. Reina de las pasarelas y de los desfiles en lencería, la brasileña, nacida en Horizontina, abrió su corazón a más de un año de su separación de Tom Brady, exestrella de la NFL.

Con 43 años, Bündchen continúa con su carrera como supermodelo y en una entrevista con Vogue Brasil habló de su salud mental, sus hijos y su experiencia en los sets fotográficos durante 28 años. “Las rupturas nunca son fáciles, especialmente cuando hay todo un medio especulando en cada paso del camino. Traté de enfocarme en mis hijos, mi salud y mis proyectos y sueños”, dijo en un primer momento.

Gisele Bündchen asiste a la Met Gala 2023 en honor al káiser de la moda, "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" (AFP) DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los temas sobre salud mental no son nuevos para la exmodelo de Victoria’s Secret. Lejos de tener una vida perfecta como podría parecer debido a sus portadas impecables, contó en 2018 a Elle que tuvo ataques de pánico y que incluso tuvo pensamientos suicidas. “Tuve una posición maravillosa en mi carrera, estaba muy cerca de mi familia y siempre me consideré una persona positiva, así que realmente me estaba castigando con esto. ¿Por qué estaba sintiendo esto? Sentí que no me permitían sentirme mal... Me sentí impotente”, dijo. “Tuve la sensación de que si saltaba de mi balcón esto se acabaría y nunca más tendría que preocuparme”.

Ahora, a casi un año del anuncio de su separación y posterior divorcio, Bündchen reveló cómo superó este momento de angustia familiar y aseguró que no ha vuelto a tener ataques de pánico. “Gracias a Dios nunca más tuve ataques de pánico y cuando me siento un poco ansiosa hago técnicas de respiración. Creo que porque hoy llevo una vida mucho más saludable y equilibrada, esto ya no sucede”.

Gisele Caroline Bündchen, como es su nombre completo, dejó de fumar cuando tenía 20 años. Le contó a Vogue Brasil que lleva dos años sin tomar una sola gota de vino y que no come azúcar. También se sabe que el 20 % de su alimentación contempla las carnes rojas, que al igual que su exesposo no ingiere café y que su plan de nutrición no incluye harinas refinadas. Casi todo se compone de verduras y frutos orgánicos, así como cereales integrales. “Hay tres cosas que considero fundamentales para sentirme bien: comer sano, hacer ejercicio todos los días y tomarme un tiempo para descansar la mente y el cuerpo”, agregó.

La historia de amor entre Gisele Bündchen y Tom Brady

Tom Brady, cuando anunció su retiro, le dedicó un posteo a Gisele Bündchen @tombrady/Instagram

Gisele Bündchen y Tom Brady se conocieron en 2006, cuando un amigo en común los presentó en una cita a ciegas. En ese entonces, el exjugador de fútbol americano tenía una relación con la actriz Bridget Moynahan, pero el flechazo con la modelo fue a primera vista. “Nos conocimos a través de un amigo. En el momento en que lo vi, sonrió y dije: ‘¡Esa es la sonrisa más hermosa y carismática que he visto en mi vida!”, dijo señaló a Vanity Fair. Sin embargo, cuando comenzaron su romance, la expareja del deportista quedó embarazada. Ese acontecimiento no los separó y en 2009 se casaron en Santa Mónica.