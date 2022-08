En fotos: de la primera salida de novios de Cande Molfese y Gastón Soffritti al orgullo de la familia Francella

El martes por la noche, en el Cinemark Palermo, se realizó la avant premier de Un crimen argentino, el largometraje de Lucas Combina protagonizado por Nicolás Francella, Matías Mayer, Alberto Ajaka, Luis Luque y Malena Sánchez que se estrena el próximo jueves 26 en nuestras salas.

El largometraje está basado en la novela homónima de Reynaldo Sietecase y retrata la desaparición de un empresario durante la dictadura militar argentina en Rosario. Nicolás Francella interpreta a uno de los secretarios de un juzgado de instrucción que deberá resolver el caso con celeridad.

En la proyección se pudo ver al elenco completo del film y a la familia Francella apoyando a Nicolás en una de sus interpretaciones más comprometidas. Su papá Guillermo Francella , su mamá Marynés Breña y su hermana “Yoyi” acompañaron orgullosos al joven actor en una noche tan importante para su carrera.

En el mismo evento estuvieron, felices y a los besos, Candelaria Molfese y Gastón Soffritti, en la que fue su primera salida pública desde que confirmaron su noviazgo a través de una foto en redes sociales y algunas breves declaraciones.

“Estar con alguien, estar en pareja, es difícil. Está buenísimo, pero hay que encontrarse en el punto medio, y por suerte él está muy en la misma. Antes de irme al Sur, en este viaje que lo conocí, me dije ‘basta, no voy a tener más citas, no voy a salir más y que el Universo me ponga lo que realmente es para mí’, y apareció. Estamos muy relajados. Nos estamos conociendo y nos sentimos muy bien”, contó Molfese en el programa Antes que nadie sobre su flamante vínculo con el actor.

La noticia del romance entre ambos empezó a circular cuando Estefi Berardi contó en LAM (América) que la exVioletta y el exPatito Feo estaban juntos. “Arrancaron más tranqui y se están viendo más seguido”, aseguró. Unos días antes, Vicky Braier, mejor conocida como Juariu, publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram que mostraban el viaje que los artistas hicieron juntos a la Patagonia argentina, al que también asistieron otros colegas para filmar una publicidad. Al poco tiempo, la propia Molfese reconoció que le pasaban cosas con Soffritti y ahora ya no se ocultan.

Además, los flashes también captaron a muchos famosos -desde Marley a Sabrina Garciarena- en la premier del Nick Jr. Festival organizada por Nickelodeon; y Damián Betular inauguró su primera pastelería en Villa Devoto y no faltaron sus amigos para apoyarlo, como Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese y su colega y compañero de MasterChef Celebrity Argentina, Germán Martitegui, a quien se lo vio posando con la chef Narda Lepes.

Por otro lado, los músicos Natalie Pérez y Joaquín Levinton disfrutaron del Movistar Ski Day & Night, evento en el que esquiaron, contemplaron los imponentes paisajes del sur argentino y cantaron para los presentes.

Manuela Pal en el evento de Nickelodeon ADRIAN DIAZ BERNINI

Marley, Mirko y amiguitos en el mismo evento ADRIAN DIAZ BERNINI

Sabrina Garciarena se sumó al plan de Nick Jr. Festival que tanto deleita a los más pequeños ADRIAN DIAZ BERNINI

Damián Betular inauguró su local de pastelería en Villa Devoto Gerardo Viercovich - LA NACION

Damián Betular inauguró su pastelería allí estuvieron Germán Martitegui y Narda Lepes Gerardo Viercovich - LA NACION

Humberto Tortonese y Elizabeth Vernaci acompañando a su amigo Gerardo Viercovich - LA NACION

Julieta Cardinali no se quiso perder la presentación del libro de Luis Corbacho, Querido Diario, que está inspirado en una historia de amor que se fue conociendo a través de Instagram