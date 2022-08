Ya no se ocultan: Cande Molfese y Gastón Soffritti compartieron una foto en la intimidad que enamoró a sus fans

Candelaria Molfese y Gastón Soffriti ya no esconden su amor y se muestran juntos. Tras varios rumores, la propia actriz confirmó que efectivamente sucedía algo entre ellos. Pero en las últimas horas, se animaron a dar un paso más en su relación y compartieron una foto íntima en las redes que hizo derretir de amor a sus seguidores.

Hace unos días, Estefi Berardi contó en LAM (América) que la exVioletta y el exPatito Feo estaban enamorados. “Arrancaron más tranqui y se están viendo más seguido”, aseguró. Asimismo, unos días antes, Vicky Braier, mejor conocida como Juariu, publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram que mostraban el viaje que los artistas hicieron juntos a la Patagonia argentina, al que también asistieron otros colegas. De esta manera, las expertas en stalkear a los famosos en las redes comenzaron a establecer las conexiones entre ellos, que más tarde se confirmaron. Incluso la propia Molfese reconoció que, efectivamente, le pasaban cosas con Soffritti.

Nuevo Romance: en LAM aseguraron que Cande Molfese y Gastón Soffritti están juntos (Foto: Instagram @candemolfese / gsoffritti)

Ahora, los actores se animaron a mostrarse juntos y muy enamorados en las redes sociales. Ambos cuentan con muchos seguidores, sobre todo entre el público juvenil, a los que les entusiasma conocer cualquier dato de su vida persona. Por eso, les dieron el gusto y compartieron una foto de ellos dos juntos en la intimidad que enloqueció a más de uno.

Días atrás, el actor se dispuso a interactuar con sus seguidores de Instagram y a responder algunas preguntas. Sin embargo, hubo una muy particular que le llamó la atención: “¿Pasa algo con Cande?”. Tenía dos opciones, responderla u omitirla. Eligió la primera, pero, le añadió un toque personal. “Mmm no sé, para mí que algo pasa ahí”, contestó, dejando entrever que había una relación.

Los tortolitos ya no se ocultan y gritan su amor a los cuatro vientos (Foto: Instagram @gsoffritti)

Pero sus palabras no estuvieron acompañadas por un fondo negro, como suele utilizarse para estos casos, sino que Gastón publicó una foto con Cande. En ella se los pudo ver en un primer plano, muy pegados y acaramelados, mejilla con mejilla. De esta manera, la pareja confirmó que está muy enamorada.

Por su parte, la conductora reveló que ya hubo alguien muy importante que conoció a Soffritti y le dio el visto bueno. “¿Cómo se llevan Gastón y Almendra?”, le consultaron a Molfese en la cajita de preguntas de Instagram. Para responder, también eligió una foto en blanco y negro, donde se pudo ver a su perra muy cómoda en brazos del actor: “Demasiado bien, nivel que bueno acá la luna en leo se siente desplazada...”, escribió la actriz con humor.

El pícaro ida y vuelta de los enamorados (Foto: Instagram @gsoffritti)

A su vez, Gastón compartió el posteo y, tras los dichos de su novia, respondió con un pícaro comentario: “No se me ponga celosa, por favor. Es solo un poco de amor, de más”.

Qué dijo Cande Molfese de su relación con Gastón Soffritti

Luego de que en el programa que conduce Ángel De Brito estallara la bomba sobre el romance, la cantante decidió romper el silencio. En Antes que nadie, el programa que co-conduce con Diego Leuco, Micaela Vázquez y Martín Dardik, decidió hablar del tema y ponerle fin a las especulaciones. “Estoy muy contenta, estoy muy bien porque siento que estamos en la misma sintonía”, sostuvo.

Cande Molfese habló de su relación con Gastón Soffritti y contó que está "muy contenta" Gentileza Candelaria Molfese

“Estar con alguien, estar en pareja, es difícil. Está buenísimo, pero hay que encontrarse en el punto medio, y por suerte él está muy en la misma. Antes de irme al Sur en este viaje que lo conocí, me dije ‘basta, no voy a tener más citas, no voy a salir más y que el Universo me ponga lo que realmente es para mí’, y apareció”. Antes de finalizar, remarcó: “Estamos muy relajados. Nos estamos conociendo y nos sentimos muy bien”.