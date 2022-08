Matt Damon, en la Argentina: el misterioso proyecto que trajo al actor a nuestro país

Matt Damon se encuentra en la Argentina por estas horas. En total hermetismo, el actor de la saga Bourne llegó a nuestro país este martes, apenas unos días después de participar de la boda de su amigo Ben Affleck con Jennifer Lopez en Georgia, Estados Unidos.

La noticia la brindó la periodista Mariana Brey en Socios del espectáculo (eltrece) y fue confirmada por LA NACION. La estrella de Hollywood vino a la Argentina por compromisos laborales y no por visitas familiares, tal como se especuló en un primer momento. Cabe recordar que su esposa, Luciana Barroso, es oriunda de la provincia de Salta.

Matt Damon, en un restó argentino, donde el martes por la noche cenó y vio un partido de fútbol

De acuerdo a la información obtenida por este medio, el actor arribó a la Argentina para un proyecto vinculado a entrevistas para una plataforma de contenidos por streaming, pero las especificidades del mismo no fueron difundidas hasta el momento. Asimismo, cenó el martes por la noche en un restaurante de la calle Suipacha, vio un partido de fútbol y hasta posó para una foto.

El recuerdo de sus visitas a la Argentina

En agosto de 2021, el actor habló del impacto que le provocó asistir a un partido de fútbol del equipo del que es hincha la familia de Barroso, Boca Juniors.

En una entrevista con Hot Ones -programa en el que un famoso dialoga con el anfitrión, Sean Evans, mientras prueba distintas salsas picantes-, Damon contestó al ser consultado sobre eventos deportivos inolvidables: “La cosa más loca que he visto sin lugar a dudas fue un partido de fútbol en Argentina. Mi esposa es argentina, fuimos a pasar una Navidad hace 11 o 12 años. Su familia es hincha de Boca Juniors, que es un equipo muy popular en Buenos Aires y debía jugar una final. Le dije al tío de mi esposa, ‘Hey, ¿podemos ir a ver este partido?’. Y él se puso muy serio y dijo: ‘Podemos ir, podemos ir... Sin mujeres ni niños’. Yo dije ‘¿Qué?’. Yo pensaba en llevar a los chicos e ir. Pero entendí por qué no era una buena idea cuando fuimos”.

Matt Damon recordó su “inolvidable” experiencia alentando a Boca Juniors, en la Argentina

Además, Damon sumó: “Tuvimos que pasar por tres controles policiales. Había vallas con alambre de púas. Era una locura total. Había policías con equipo antidisturbios. Si esto fuese el campo, la gente estaba sentada aquí y aquí. De los dos lados. Pero no había nadie sentado aquí, en los mejores asientos. Porque ese era un lugar a donde la gente podía arrojar cosas y golpearse”.

Y más allá de que Boca resultó el vencedor, Matt se encontró con más dificultades. “Nuestro equipo ganó, los fans del otro equipo se estaban yendo y mientras levantaban el trofeo yo dije, ‘Deberíamos irnos’. Pero debíamos quedarnos allí porque necesitaban tiempo para que el otro equipo se vaya del barrio. Había que darles como 45 minutos para eso. Cuando nos dejaron salir, en realidad nos retuvieron como en una especie de jaula, pregunté ‘¿Qué esperamos ahora?’. Y me dijo que aún necesitaban otros cinco minutos para que se vayan. Fue realmente loco”, concluyó.

El partido del que hablaba fue una final que tuvo lugar en el estadio de Racing Club entre el equipo Xeneize y San Lorenzo.

Años antes, en 2016, Damon se había referido a su devoción por Boca Juniors. “Aún soy hincha de Boca Juniors. Quiero seguir formando parte de mi familia”, reafirmó entre risas, haciendo referencia al fanatismo de los Barroso por el equipo porteño.

Su historia de amor con Luciana Barroso

Damon, Barroso y un vínculo de casi 20 años Archivo

Corría el mes de abril del año 2003. El actor estaba en pleno rodaje de una comedia de Bobby y Peter Farrelly en Miami y el flechazo que sintió al ver a quien sería su futura mujer fue tan fuerte que no supo cómo actuar en ese momento.

“Estábamos filmando Pegado a ti con Eva Mendes en una playa cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas y escapé. Me escondí detrás de la barra de un bar y apareció ella, que me miró y me preguntó: ‘¿Qué hacés acá?’”, recordó el actor y expresó lo que le generó ese primer intercambio de palabras. “Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu destino, y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando estaba en mis veintipico, me preguntaba si alguna vez sería capaz de asentarme, pero encontré a la persona correcta y cuando la vi, fue como si me golpeara un rayo. Literalmente, todo cambió en mi vida. Ahora la posibilidad de estar soltero es aterradora. Mi vida es mucho más fácil gracias a mi mujer y mi matrimonio. Todo tiene sentido ”.

Matt Damon y su esposa Luciana Barroso disfrutando de unas vacaciones de verano con sus hijos y familiares en Roma. Damon y su familia bajaron la Escalera de España en medio de la multitud del sábado por la tarde en Roma antes de dirigirse a cenar en el restaurante del jardín del Hotel De Russie. Tras la cena, entraron en los Museos Vaticanos para realizar una visita privada Backgrid UK/The Grosby Group

La pareja vivió su relación siempre con bajo perfil. Se casaron el 9 de diciembre de 2005 en una ceremonia civil en Manhattan y tienen tres hijas en común : Isabella, Stella y Gia. Barroso también es madre de Alexia, fruto de su primer matrimonio con Arbello Barroso, de quien se divorció en 2004 en buenos términos (aún tienen una excelente relación, incluso con Matt, quien adoptó legalmente a Alexia). Tras la ruptura, la salteña decidió viajar a Miami junto a su hija, con la promesa de un trabajo asegurado en un bar en la playa, donde se produjo el encuentro que cambió su vida.

La pareja se conoció en 2003 y desde entonces no se separaron. Juntos son padres de Alexia (22) –el actor adoptó a la hija mayor de Barroso–, Isabella, Gia y Stella. En la foto, Damon pasea con las más chicas de la familia. Grosby

Damon no deja de remarcar lo importante que fue para él cumplir el sueño de formar una familia numerosa. “Uno debe estar con la persona que ama el mayor tiempo posible. Luciana es mi otra mitad. Tenemos un acuerdo: nunca estoy fuera de casa más de dos semanas. Soy un tipo afortunado. Vivo rodeado de hermosas mujeres: mi esposa y mis cuatro hijas. No puedo disponer mucho tiempo del baño, pero ese es solo un mal menor”, expresó el actor de En busca del destino.