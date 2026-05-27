En fotos: del abrazo de Leo Sbaraglia con su hija en la première de Amarga Navidad al “mágico” homenaje a Pepe Cibrián

"Todo esto me parece muy mágico y surrealista, porque yo soñaba en este teatro Astral o en el Alvear, siendo muy chico. A los 10 años, mis padres estaban estrenando sus obras y yo miraba la boletería a ver cuánto se iba vendiendo porque así es la lucha del actor. El venderse, eso es comer. Por lo tanto, estoy acostumbrado a esa lucha, y estar acá tiene que ver con eso. Está mi padre, mi madre, están 17 generaciones. Además, el orgullo de sentirme argentino en plenitud. Gracias a quienes lo han hecho posible. Dios quiera que podamos seguir haciendo cosas, trabajando y peleando por un futuro mejor", reflexionó

Gerardo Viercovich - LA NACION