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En fotos: del abrazo de Leo Sbaraglia con su hija en la première de Amarga Navidad al “mágico” homenaje a Pepe Cibrián

Los actores fueron los protagonistas de la jornada artística

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Leonardo Sbaraglia y su hija Julia en el preestreno de Amarga Navidad, el último film de Pedro Almodóvar
Leonardo Sbaraglia y su hija Julia en el preestreno de Amarga Navidad, el último film de Pedro AlmodóvarGerardo Viercovich - LA NACION
Tras su paso por el Festival de Cannes y su regreso al país para continuar con el rodaje de El sobrino, la nueva película de Damián Szifron que lo tiene como protagonista, Leonardo Sbaraglia estuvo presente en la avant première local de Amarga Navidad, el film que hizo en España bajo la dirección de Pedro Almodóvar
Tras su paso por el Festival de Cannes y su regreso al país para continuar con el rodaje de El sobrino, la nueva película de Damián Szifron que lo tiene como protagonista, Leonardo Sbaraglia estuvo presente en la avant première local de Amarga Navidad, el film que hizo en España bajo la dirección de Pedro AlmodóvarGerardo Viercovich - LA NACION
El actor estuvo acompañado por su madre, Roxana Randón, a quien le dio un fuerte abrazo en la alfombra roja
El actor estuvo acompañado por su madre, Roxana Randón, a quien le dio un fuerte abrazo en la alfombra roja Gerardo Viercovich - LA NACION
Feliz por su presente laboral, Sbaraglia tuvo un divertido intercambio con su hija Julia frente a las cámaras
Feliz por su presente laboral, Sbaraglia tuvo un divertido intercambio con su hija Julia frente a las cámarasGerardo Viercovich - LA NACION
La joven de 20 años se dedica a la moda y es fruto de la relación del actor con la artista plástica Guadalupe Marín
La joven de 20 años se dedica a la moda y es fruto de la relación del actor con la artista plástica Guadalupe MarínGerardo Viercovich - LA NACION
Antes de la proyección de la película, el intérprete dijo unas palabras y contó que casi se pierde la première por cuestiones de agenda. De hecho, no pudo quedarse hasta el final porque al día siguiente la jornada de rodaje comenzaba a las 5.30
Antes de la proyección de la película, el intérprete dijo unas palabras y contó que casi se pierde la première por cuestiones de agenda. De hecho, no pudo quedarse hasta el final porque al día siguiente la jornada de rodaje comenzaba a las 5.30Gerardo Viercovich - LA NACION
"Estoy contento de poder estar acá y brindar con ustedes, hay mucha gente querida que no veo hace un montón de tiempo. Me gustaría hacer una especie de brindis, aunque sea levantar una falsa copa y brindar por las cosas lindas que nos tocan; hasta ahora no lo pude hacer desde que llegué. Y hacerlo en la tierra de uno y con todo el amor de la gente querida es hermoso", expresó
"Estoy contento de poder estar acá y brindar con ustedes, hay mucha gente querida que no veo hace un montón de tiempo. Me gustaría hacer una especie de brindis, aunque sea levantar una falsa copa y brindar por las cosas lindas que nos tocan; hasta ahora no lo pude hacer desde que llegué. Y hacerlo en la tierra de uno y con todo el amor de la gente querida es hermoso", expresóGerardo Viercovich - LA NACION
Lorena Vega también estuvo alentando a su amigo y colega. Trabajaron juntos en la película de 2014 Aire libre y recientemente se reunieron en el videoclip de La Portuaria para la canción "Amor Artificial"
Lorena Vega también estuvo alentando a su amigo y colega. Trabajaron juntos en la película de 2014 Aire libre y recientemente se reunieron en el videoclip de La Portuaria para la canción "Amor Artificial"Gerardo Viercovich - LA NACION
Agustín Sullivan, quien compartió elenco con Sbaraglia en la serie Menem, donde interpretó a su hijo Carlitos Menem Jr.
Agustín Sullivan, quien compartió elenco con Sbaraglia en la serie Menem, donde interpretó a su hijo Carlitos Menem Jr. Gerardo Viercovich - LA NACION
Melina Petriella trabajó junto a su colega en la película de 1996 Besos en la frente
Melina Petriella trabajó junto a su colega en la película de 1996 Besos en la frenteGerardo Viercovich - LA NACION
El actor Balthazar Murillo, que personificó a Carlos Tévez en la serie Apache, y Margarita Páez, la hija de Fito Páez y Romina Richi
El actor Balthazar Murillo, que personificó a Carlos Tévez en la serie Apache, y Margarita Páez, la hija de Fito Páez y Romina RichiGerardo Viercovich - LA NACION
La socióloga e influencer Marou Rivero, hermana de Calu Rivero
La socióloga e influencer Marou Rivero, hermana de Calu RiveroGerardo Viercovich - LA NACION
Las actrices Carolina Kopelioff y Ailín Zaninovich
Las actrices Carolina Kopelioff y Ailín ZaninovichGerardo Viercovich - LA NACION
Silvia Pérez
Silvia PérezGerardo Viercovich - LA NACION
Fabián Medina Flores
Fabián Medina FloresGerardo Viercovich - LA NACION
Mientras se prepara para su concierto del sábado 30 en Café Berlin, Julia Zenko tampoco quiso perderse el estreno de prensa de Amarga Navidad
Mientras se prepara para su concierto del sábado 30 en Café Berlin, Julia Zenko tampoco quiso perderse el estreno de prensa de Amarga NavidadGerardo Viercovich - LA NACION
Roberto Vallejos también acompañó a Sbaraglia. Juntos trabajaron en el film El corredor nocturno, de 2009
Roberto Vallejos también acompañó a Sbaraglia. Juntos trabajaron en el film El corredor nocturno, de 2009Gerardo Viercovich - LA NACION
El diseñador Panni Margot y la modelo Daiana Pereyra
El diseñador Panni Margot y la modelo Daiana PereyraGerardo Viercovich - LA NACION

Una estrella “mágica”

En el Día de Drácula (se celebró el aniversario de la publicación de la novela de Bram Stoker), Pepe Cibrián Campoy fue homenajeado con su estrella en calle Corrientes, en la vereda del Teatro Presidente Alvear
En el Día de Drácula (se celebró el aniversario de la publicación de la novela de Bram Stoker), Pepe Cibrián Campoy fue homenajeado con su estrella en calle Corrientes, en la vereda del Teatro Presidente AlvearGerardo Viercovich - LA NACION
Así descubría su estrella el director, dramaturgo y actor, que fue distinguido por su aporte a la cultura y los hitos que logró con Drácula, el musical
Así descubría su estrella el director, dramaturgo y actor, que fue distinguido por su aporte a la cultura y los hitos que logró con Drácula, el musicalGerardo Viercovich - LA NACION
El artista estuvo acompañado por su pareja, Ezequiel Frezzotti, con quien contrajo matrimonio en febrero de 2024
El artista estuvo acompañado por su pareja, Ezequiel Frezzotti, con quien contrajo matrimonio en febrero de 2024Gerardo Viercovich - LA NACION
En su discurso de agradecimiento, Cibrián habló de "la vida y la luz de esta calle Corrientes, un espacio tan mágico", y dijo que cree haber recorrido todos los teatros de la zona con sus obras
En su discurso de agradecimiento, Cibrián habló de "la vida y la luz de esta calle Corrientes, un espacio tan mágico", y dijo que cree haber recorrido todos los teatros de la zona con sus obrasGerardo Viercovich
"Todo esto me parece muy mágico y surrealista, porque yo soñaba en este teatro Astral o en el Alvear, siendo muy chico. A los 10 años, mis padres estaban estrenando sus obras y yo miraba la boletería a ver cuánto se iba vendiendo porque así es la lucha del actor. El venderse, eso es comer. Por lo tanto, estoy acostumbrado a esa lucha, y estar acá tiene que ver con eso. Está mi padre, mi madre, están 17 generaciones. Además, el orgullo de sentirme argentino en plenitud. Gracias a quienes lo han hecho posible. Dios quiera que podamos seguir haciendo cosas, trabajando y peleando por un futuro mejor", reflexionó
"Todo esto me parece muy mágico y surrealista, porque yo soñaba en este teatro Astral o en el Alvear, siendo muy chico. A los 10 años, mis padres estaban estrenando sus obras y yo miraba la boletería a ver cuánto se iba vendiendo porque así es la lucha del actor. El venderse, eso es comer. Por lo tanto, estoy acostumbrado a esa lucha, y estar acá tiene que ver con eso. Está mi padre, mi madre, están 17 generaciones. Además, el orgullo de sentirme argentino en plenitud. Gracias a quienes lo han hecho posible. Dios quiera que podamos seguir haciendo cosas, trabajando y peleando por un futuro mejor", reflexionóGerardo Viercovich - LA NACION
El homenaje incluyó una intervención artística del elenco de Drácula II: Resurrección, que el 12 de junio llega al Hipódromo de San Isidro
El homenaje incluyó una intervención artística del elenco de Drácula II: Resurrección, que el 12 de junio llega al Hipódromo de San IsidroGerardo Viercovich - LA NACION
Los artistas Antonela Cirillo y Diego Duarte Conde, integrantes del nuevo espectáculo, fueron los encargados de cantar en vivo
Los artistas Antonela Cirillo y Diego Duarte Conde, integrantes del nuevo espectáculo, fueron los encargados de cantar en vivo Gerardo Viercovich - LA NACION
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