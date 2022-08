En fotos: del festejo de Echarri, Mirás y Amigorena al reconocimiento a Gastón Pauls, que no se perdió Liz Solari

Un año de arduo trabajo merecía un gran festejo, por eso, Pablo Echarri, Fernán Mirás y Mike Amigorena decidieron trasnochar y salir a festejar junto a sus parejas el primer aniversario de ART, la obra que protagonizan en la avenida Corrientes.

Pablo Echarri, Fernán Mirás y Mike Amigorena con sus parejas Gerardo Viercovich

Tras terminar una nueva función, los actores junto al productor Carlos Rottemberg se dirigieron a un elegante restaurante porteño para cenar y celebrar la permanencia y el éxito de la obra en la cartelera porteña. Los grandes ausentes de la salida fueron Ricardo Darín y Germán Palacios, los directores del espectáculo, que por otros compromisos no pudieron acercarse a compartir la velada con el resto del equipo.

Nancy Dupláa estuvo acompañando, una vez más, a Pablo Echarri Gerardo Viercovich

Fernán Mirás junto a su pareja, Eugenia Zicavo Gerardo Viercovich

Hace unos días, la obra estuvo en boca de todos luego de que Echarri protagonizara un incómodo momento con un transeúnte que comenzó a insultarlo mientras se sacaba fotos y firmaba autógrafos post función. El video de la escena fue compartido en TikTok y enseguida se viralizó a través de las redes sociales. En las imágenes, se puede ver a Echarri rodeado de fans en plena discusión por cuestiones políticas con la persona que decidió enfrentarlo y cuestionarlo por sus pensamientos. El enfrentamiento, que se puso álgido en un momento, fue frenado por una fan del actor que lo agarró para contenerlo mientras el hombre que inició la pelea se alejaba.

Mike Amigorena y Sofía Vitola en la noche porteña Gerardo Viercovich

Carlos Rottemberg y su mujer también se acercaron a celebrar con el elenco Gerardo Viercovich

ART, de Yasmina Reza, cuenta la historia de Serge, Marc e Iván, tres amigos que deciden comprar un cuadro blanco. Lo que no se esperaban es que a partir de eso sus valores, los cuales creían compartir, comenzaran a tambalear. La obra se puede disfrutar en el Multitabaris Comafi.

Gastón Pauls, entre el amor y el reconocimiento

El programa de Gastón Pauls, Seres Libres, fue declarado de interés general en la Legislatura

El miércoles, en la Legislatura Porteña, Gastón Pauls fue homenajeado por Seres Libres, el programa de Crónica que conduce y que trata, en primera persona y crudamente, el mundo de las adicciones. El ciclo fue declarado de Interés para la Comunicación Social y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y para recibir este reconocimiento, el actor estuvo acompañado de su novia, Liz Solari, y de su hija mayor, Muna, fruto de su romance con Agustina Cherri.

“Hace muchos años que doy charlas, y hace mucho me daba vueltas la idea de hacer un programa para llevar el mensaje que se puede salir. Gerardo González me tendió la mano y armamos juntos el programa, solo nos faltaba el canal; Raúl Olmos nos dio el ok y no nos pidió nada a cambio. La cocaína me sacó la ingenuidad, la libertad, la belleza y el alma. Agradezco, yo soy adicto en recuperación, para el adicto no hay nada más hermoso que la mano tendida de otra persona para poder llevar el mensaje de que se puede salir y vivir de otra manera”, expresó Pauls al recibir el reconocimiento de parte de los legisladores.

Acompañando al actor estuvieron su novia, Liz Solari, y su hija, Muna