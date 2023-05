En fotos: del look a rayas de Scarlett Johansson al apasionado beso de Renée Zellweger y su novio en un partido de fútbol

escuchar

Después de ocho días de cine, celebrities y mucho glamour, finalmente estamos entrando en la recta final de la 76ª edición del Festival de Cannes. En las últimas horas, fue el turno de Scarlett Johansson y todo el elenco de Asteroid City, un film dirigido por Wes Anderson y ambientado en los años 50 que fue rodado en la localidad madrileña de Chinchón y Colmenar de Oreja.

Junto a la bella actriz, Tom Hanks, Maya Hawke, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Matt Dillon, Bryan Cranston y Wes Anderson se mostraron muy divertidos durante la rueda de prensa, dejando ver la complicidad y buena onda que hay entre ellos. Además de posar ante los paparazzi presentes, aprovecharon el momento para sacarse selfies y bromear entre sí con algunos besos, abrazos y gestos improvisados.

De hecho, ayer por la noche este mismo elenco sorprendió al llegar a la proyección en un autobús de los años cincuenta para reflejar el espíritu del film.

A 18 años de su debut en la industria cinematográfica, Scarlett Johansson fue ovacionada por el público presente por su gran actuación en este film de Wes Anderson VALERY HACHE - AFP

La actriz eligió un vestido a la rodilla en naranja, fucsia y negro con vuelo en la parte inferior de su falda. Su pelo recogido y un make up súper natural acompañaron su propuesta VALERY HACHE - AFP

El guionista y escritor Jason Schwartzman, el director Wes Anderson, la actriz Scarlett Johansson y el actor Jake Ryan antes de entrar a la rueda de prensa de Asteroid City CHRISTOPHE SIMON - AFP

Súper elegante, el actor británico Rupert Friend deslumbró con un saco en off white para charlar con los periodistas CHRISTOPHE SIMON - AFP

La actriz Maya Hawke posó muy sonriente ante los paparazzi presentes. La hija de Uma Thurman y Ethan Hawke optó por un look total denim con vestido de jean abotonado CHRISTOPHE SIMON - AFP

El director Wes Anderson se mostró muy simpático ante los flashes. Sus películas se caracterizan por su excentricidad y su estilo visual y narrativo único. "Es intenso, es divertido, construye un mundo físico y tangible muy emocionante en cada film”, dijo Scarlett Johansson al contar cómo fue trabajar con él Vianney Le Caer - Invision

Otro de los que bromeó durante la alfombra roja fue Bryan Cranston. El actor aprovechó su largo bigote para hacer muecas y sacarle una sonrisa a más de uno CHRISTOPHE SIMON - AFP

Al contrario de sus compañeros que eligieron géneros de telas claras, el actor Matt Dillon vistió un traje en azul marino. Las gafas de sol le sumaron frescura a su look CHRISTOPHE SIMON - AFP

Jason Schwartzman y Stephen Park sorprendieron con un beso y un efusivo abrazo en la alfombra roja Doug Peters - PA Wire

Tampoco faltaron las selfies entre los actores antes de entrar a la rueda de prensa Vianney Le Caer - Invision

Quién todavía sigue deambulando por la Riviera francesa es Leonardo DiCaprio. El actor que asistió al festival para presentar su nueva película, The Killers of the Flower Moon -dirigida por Martin Scorsese- fue visto en la gala Better World Fund for Climate llevada a cabo en el Hotel Carlton.

En esta oportunidad, el galán dejó el smoking colgado y optó por un outfit más canchero con una chaqueta color caqui y una camisa negra Best Image/The Grosby Group

Lejos de Cannes

No todo es Cannes. Además de las galas, los festivales, las premiaciones y los estrenos, las celebrities también disfrutan de salidas en familia, van de compras o asisten a partidos de fútbol en su tiempo libre. Descubrí en qué andan Katie Holmes, Renée Zellweger, Justin Timberlake, Demi Moore y Pedro Pascal.

Después de pasar por la alfombra roja de Cannes, Katie Holmes está de vuelta en la ciudad. La actriz fue descubierta con un look muy casual mientras hacía algunas compras en Nueva York Backgrid/The Grosby Group

Renee Zellweger fue a alentar a su novio, Ant Anstead, mientras jugaba al fútbol. La actriz lució una gorrita deportiva y un pañuelo en su cuello para ser parte de este evento deportivo Backgrid/The Grosby Group

Muy orgullosa, Zellweger no paró de tomarle fotos a su pareja desde la tribuna Backgrid/The Grosby Group

Ant Anstead en plena acción. El presentador de TV es un aficionado al fútbol y acaba de ganar un nuevo campeonato con su equipo Backgrid/The Grosby Group

Una vez terminado el juego, la actriz bajó de la tribuna y se metió en el campo de juego para felicitar a su novio. La pareja -que no había sido fotografiada en casi un año- demostró que está más enamorada que nunca Backgrid/The Grosby Group

Con bermudas floreadas, gafas y gorrita, Justin Timberlake fue visto caminando por las calles de Nueva York Backgrid/The Grosby Group

En medio de su caminata, el actor y cantante se detuvo a charlar con algunas fanáticas que lo descubrieron a pesar de su look camuflado Backgrid/The Grosby Group

Demi Moore fue descubierta comprando café en Manhattan. La actriz se mostró súper jovial con un chaleco camuflado, un pantalón ancho blanco y zapatillas deportivas TIDNY-13

Pedro Pascal, a pura charla y sonrisa mientras pasea con su hermana y algunos amigos por la Gran Manzana. La estrella de The Last of Us lució camiseta blanca, pantalón negro y botas grises Backgrid/The Grosby Group