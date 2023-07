En fotos: el accidente de vestuario de Emily Blunt y la rápida reacción de Florence Pugh en la alfombra roja de Oppenheimer, en Londres

escuchar

Antes de su llegada a los cines el próximo 20 de julio, Oppenheimer -el film de Christopher Nolan inspirado en la historia real del científico que ayudó a desarrollar la bomba atómica- está de gira promocional por Europa. La primera sede fue en la ciudad de París, con una avant premiere muy glamorosa; ahora llegó el turno de Londres, donde todo el elenco se reunió para la tradicional rueda de prensa y sesión fotográfica antes de la tan ansiada proyección.

Basado en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, este film es uno de los más esperados del año, ya que relata la unión y el trabajo de un equipo de científicos, entre los que figuró el físico J. Robert Oppenheimer, en el marco del Proyecto Manhattan, que llevó al desarrollo de la bomba atómica. Este miércoles, parte de su elenco -integrado por Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Josh Hartnett y Kenneth Branagh- desfilaron por la red carpet del Reino Unido y mostraron mucha complicidad entre sí.

Robert Downey Jr., Emily Blunt, Cillian Murphy, Florence Pugh y Matt Damon son los protagonistas de Oppenheimer, este épico thriller que transportará a los espectadores a la trepidante paradoja de un enigmático hombre que deberá arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo Vianney Le Caer - Invision

El elenco junto al director del film Christopher Nolan en Trafalgar Square, el lugar donde se llevó a cabo la presentación de Oppenheimer en Londres Ian West - PA Wire

El actor Cillian Murphy interpreta al científico J. Robert Oppenheimer en esta nueva apuesta cinematográfica, un papel que, según sus propios compañeros, "fue un poco abrumador" Vianney Le Caer - Invision

Por su parte, Matt Damon -quién viajó acompañado por su mujer y sus hijas- se convierte en el general Leslie Groves Jr., director del Proyecto Manhattan Vianney Le Caer - Invision

Emily Blunt interpreta a la esposa del científico, la bióloga y botánica Katherine Oppenheimer Vianney Le Caer - Invision

Robert Downey Jr. da vida a Lewis Strauss, un miembro fundador de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos Vianney Le Caer - Invision

Robert Downey Jr. desplegando toda su gracia ante el lente de los fotógrafos. El actor se sumó a la tendencia del traje con remera y zapatillas; sus gafas a juego le aportaron originalidad a su look Ian West - PA Wire

Florence Pugh, quien sorprendió con su cabeza rapada y teñida de rosa, encarnará a la psiquiatra Jean Tatlock Vianney Le Caer - Invision

Súper cómplices, Emily Blunt, Cillian Murphy y Florence Pugh no pararon de bromear ante los flashes Vianney Le Caer - Invision

La perlita en la red carpet

Mientras que para este evento diurno los hombres eligieron outfits más clásicos, las mujeres se animaron al escote; sumándose a la tendencia del traje sin nada debajo. Sin embargo, esta osadía le jugó una mala pasada a una de ellas, quien inmediatamente fue salvada por su compañera en plena sesión fotográfica.

La protagonista de la gran perlita de la alfombra roja fue Emily Blunt, quien brilló con un traje de dos piezas en tono cobre que encandiló a todos los presentes. Pero en un momento su chaqueta se abrió más de la cuenta, y fue Florence Pugh quien se percató rápidamente de la situación y corrió al rescate, tapando y protegiendo a su colega. A pesar de que fueron segundos, la estrella de El regreso de Mary Poppins no ocultó su cara de horror ante el percance e inmediatamente cubrió con sus manos la totalidad de su escote.

Mientras que Emily lució un traje en cobre brillante que combinó con unas delicadas sandalias en nude, Florence optó por un vestido de jean estilo blazer con stilettos blancos. Además del escote de Blunt, la cabeza rapada de Plugh fue el gran comentario de la velada Vianney Le Caer - Invision

Al ver el descuido, Plugh se abalanza sobre Blunt intentando tapar su busto. Segundos después, las actrices ríen cómplices mientras las cámaras no paran de disparar Ian West - PA Wire

Si bien el descuido de Blunt llamó la atención durante la red carpet, el cabello rapado y teñido de rosa de Florence Pugh no se quedó atrás. La estrella de No te preocupes, cariño también mostró mucha piel con un atrevido vestido de jean de Moschino, inspirado en la década de 1970; las joyas de oro con detalles de diamantes de Tiffany & Co y un par de stilettos blancos con hebilla de cristal completaron la propuesta.

