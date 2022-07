En fotos: Guillermina Valdes festejó su cumpleaños junto a Julieta Ortega y Ana Paula Dutil

El 5 de julio, Guillermina Valdes cumplió 45 años y este viernes lo celebró, junto a un selecto grupo de familiares amigos, en un exclusivo restaurante de San Isidro. Separada de Marcelo Tinelli desde mayo, la exmodelo y actriz eligió festejar junto a su exconcuñada, Ana Paula Dutil, que cumplió años a fines de junio.

Dutil y Valdes caminaron juntas por las pasarelas a principios de este siglo y su vínculo se fortaleció a partir de que se convirtieron en concuñadas. Esa amistad, a pesar de que desde hace años no están en pareja con Emanuel y Sebastián Ortega, sigue más fuerte que nunca.

Valdes y Dutil caminaron juntas por la pasarela y construyeron una amistad que perdura en el tiempo instagram.com/guillevaldes1

La excuñada de ambas, Julieta Ortega, fue una de las pocas invitadas a la celebración. De esta manera, la actriz -que apenas se conoció el romance entre Valdes y Tinelli se mostró algo molesta- demostró, también, que tiempo fue apaciguando las aguas y que hoy el lazo con las madres de sus sobrinos es de profundo cariño.

Otro de los invitados fue Ángel De Brito, el excompañero de Valdes en la última edición del “Bailando por un sueño”. La presencia del periodista fue el único vestigio del pasado reciente de la exmodelo. El conductor de LAM fue, además, el único que concurrió al festejo de los que compartieron con ella el estrado de ShowMatch.

La semana pasada, De Brito fue quien festejó su cumpleaños y Valdes estuvo allí, en la que fue una de sus primeras salidas públicas tras su separación.

Ángel De Brito, su excompañero en la última edición del Bailando por un sueño, fue uno de los invitados al íntimo festejo instagram.com/guillevaldes1

Además de Julieta, Dutil y sus dos hijos menores, hubo otra invitada muy cercana al clan Ortega: Andrea Rincón. Todos juntos posaron para las cámaras.

India, de 16 años, y Bautista, de 20, se dedican a la música como su padre y su mítico abuelo, Palito Ortega. El año anterior, el joven no pudo estar presente en el festejo de cumpleaños de su madre, porque se encontraba en Miami, pero este año, los tres coincidieron en Buenos Aires y, esta vez sí, disfrutaron de la celebración en familia.

Rincón, amiga inseparable de Julieta Ortega, se mostró con un look particular: el de su personaje en la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza. La nueva ficción de eltrece, que aún no tiene fecha de estreno, transcurre en los años ochenta y Rincón personifica a una de las protagonistas: una vedette que guarda cierta similitud con Moria Casán, con quien, justamente, la actriz mantuvo una controversial relación profesional y personal.