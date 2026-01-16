En fotos: del regreso de Guillermina Valdés al teatro a los arrumacos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en la noche porteña
Los famosos se adueñaron de la calle Corrientes en plena temporada de verano, entre estrenos y regresos con gloria
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Nuevos amores
De estreno
Feliz debut
Otras noticias de Nicolás Vázquez
Enamorado. Nico Vázquez contó detalles del inicio de su relación con Dai Fernández
La separación del año. Vázquez, Accardi y un matrimonio que terminó en escándalo: divorcio, infidelidad y un nuevo amor
Lo mejor del teatro en 2025. Un año de grandes tanques, cuestionamientos varios y una distribución despareja
Más leídas de Personajes
- 1
El comentario de Chris Noth contra Sarah Jessica Parker, tras el homenaje que recibió la actriz en los Globos de Oro
- 2
Alejandra Darín, la actriz que tejió lazos inquebrantables, se convirtió en referente y dejó huella: “La extraño todos los días”
- 3
La nueva denuncia de abuso sexual que complica a Timothy Busfield: “La besó y tocó sus partes privadas”
- 4
Moria Casán se mostró indignada por el anuncio de casamiento de Lali y aprovechó para criticar a Pedro Rosemblat: “No lo quiero”