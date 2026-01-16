En fotos: del regreso de Guillermina Valdés al teatro a los arrumacos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en la noche porteña

Valdés, que brilló con un diseño de Gorof, expresó su felicidad por su regreso a las tablas. Además, es la primera vez que trabaja con Muscari. "El material me pareció increíble porque es muy disruptivo, muy actual y porque trae muchos temas", dijo en una reciente entrevista con LA NACION

Gerardo Viercovich - LA NACION