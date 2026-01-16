LA NACION

En fotos: del regreso de Guillermina Valdés al teatro a los arrumacos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en la noche porteña

Los famosos se adueñaron de la calle Corrientes en plena temporada de verano, entre estrenos y regresos con gloria

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ivana Figueiras y Darío Cvitanich acudieron a la funcion de prensa de El divorcio del año, en el Multiteatro
Ivana Figueiras y Darío Cvitanich acudieron a la funcion de prensa de El divorcio del año, en el MultiteatroGerardo Viercovich - LA NACION

Nuevos amores

Después de sus vacaciones en pareja en Miami, Nico Vázquez y Dai Fernández volvieron a la carga con el reestreno de Rocky en el teatro Lola Membrives
Después de sus vacaciones en pareja en Miami, Nico Vázquez y Dai Fernández volvieron a la carga con el reestreno de Rocky en el teatro Lola MembrivesGerardo Viercovich - LA NACION
"Felicidad absoluta", expresó la actriz a través de sus redes sociales, a la vez que agradeció a sus padres por estar "siempre presentes". A la salida del teatro se sacó selfies con el público, que esperaba ansioso a los protagonistas
"Felicidad absoluta", expresó la actriz a través de sus redes sociales, a la vez que agradeció a sus padres por estar "siempre presentes". A la salida del teatro se sacó selfies con el público, que esperaba ansioso a los protagonistasGerardo Viercovich - LA NACION
Consultado por su relación con Hernández, Vázquez expresó: “Hoy elijo vivir esto y estoy disfrutando. Es la primera vez en mucho tiempo que empecé a disfrutar”
Consultado por su relación con Hernández, Vázquez expresó: “Hoy elijo vivir esto y estoy disfrutando. Es la primera vez en mucho tiempo que empecé a disfrutar”Gerardo Viercovich - LA NACION
Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tuvieron su primera salida oficial después de sus vacaciones en Punta del Este
Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tuvieron su primera salida oficial después de sus vacaciones en Punta del EsteGerardo Viercovich - LA NACION
Entre besos y arrumacos, fueron captados muy acaramelados en la noche porteña en las inmediaciones del Multiteatro, donde acudieron a la función de prensa de la obra El divorcio del año
Entre besos y arrumacos, fueron captados muy acaramelados en la noche porteña en las inmediaciones del Multiteatro, donde acudieron a la función de prensa de la obra El divorcio del añoGerardo Viercovich - LA NACION
La pareja posó para los fotógrafos en la entrada del teatro antes de disfrutar de la obra, una de las comedias que desembarcó en calle Corrientes para la temporada de verano
La pareja posó para los fotógrafos en la entrada del teatro antes de disfrutar de la obra, una de las comedias que desembarcó en calle Corrientes para la temporada de veranoGerardo Viercovich - LA NACION
Tucu López, ex de Sabrina Rojas, llegó al teatro con su novia, la actriz y locutora Noe Antúnez, de quien es amiga hace mucho tiempo. "Es un ser humano espectacular que me está dando un momento espectacular en mi vida. Estoy pasando un lindo presente sentimental”, dijo él a una revista
Tucu López, ex de Sabrina Rojas, llegó al teatro con su novia, la actriz y locutora Noe Antúnez, de quien es amiga hace mucho tiempo. "Es un ser humano espectacular que me está dando un momento espectacular en mi vida. Estoy pasando un lindo presente sentimental”, dijo él a una revistaGerardo Viercovich - LA NACION
Otra de las parejas que dijo presente fue la de Natalie Pérez y el productor Tomás Rottemberg, hijo del empresario Carlos Rottemberg y de la actriz Linda Peretz. Los flamantes novios se mostraron por primera vez juntos en octubre pasado
Otra de las parejas que dijo presente fue la de Natalie Pérez y el productor Tomás Rottemberg, hijo del empresario Carlos Rottemberg y de la actriz Linda Peretz. Los flamantes novios se mostraron por primera vez juntos en octubre pasadoGerardo Viercovich - LA NACION

De estreno

Guillermina Valdes y Juan Palomino descendieron de una limusina junto al resto del elenco de El dirvocio del año, la nueva comedia de José María Muscari que estrenó el 2 de enero
Guillermina Valdes y Juan Palomino descendieron de una limusina junto al resto del elenco de El dirvocio del año, la nueva comedia de José María Muscari que estrenó el 2 de eneroGerardo Viercovich - LA NACION
Muscari, Valdés, Rocío Igarzábal, Fabián Vena, Ernestina Pais y Juan Palomino, muy lookeados para la ocasión
Muscari, Valdés, Rocío Igarzábal, Fabián Vena, Ernestina Pais y Juan Palomino, muy lookeados para la ocasiónGerardo Viercovich - LA NACION
La conductora y protagonista de la obra lució un vestido rojo de Ximena Hernández con escote de vértigo y una profunda abertura lateral en la falda
La conductora y protagonista de la obra lució un vestido rojo de Ximena Hernández con escote de vértigo y una profunda abertura lateral en la faldaGerardo Viercovich - LA NACION
Igarzábal llevó un vestido confeccionado en tul translúcido con un elaborado juego de drapeados, nudos y superposiciones de Studio Golda con unas botas altas a tono
Igarzábal llevó un vestido confeccionado en tul translúcido con un elaborado juego de drapeados, nudos y superposiciones de Studio Golda con unas botas altas a tonoGerardo Viercovich - LA NACION
Valdés, que brilló con un diseño de Gorof, expresó su felicidad por su regreso a las tablas. Además, es la primera vez que trabaja con Muscari. "El material me pareció increíble porque es muy disruptivo, muy actual y porque trae muchos temas", dijo en una reciente entrevista con LA NACION
Valdés, que brilló con un diseño de Gorof, expresó su felicidad por su regreso a las tablas. Además, es la primera vez que trabaja con Muscari. "El material me pareció increíble porque es muy disruptivo, muy actual y porque trae muchos temas", dijo en una reciente entrevista con LA NACIONGerardo Viercovich - LA NACION
Carolina y Osvaldo Papaleo estuvieron entre los invitados famosos a la función de prensa de la obra
Carolina y Osvaldo Papaleo estuvieron entre los invitados famosos a la función de prensa de la obraGerardo Viercovich - LA NACION
Gabriel Corrado y su mujer, Constanza Feraud, también asistieron al estreno. "Un texto con una potencia que te conmueve, un elenco que traspasa el escenario; la dirección, una obra de arte; y el final...", comentó el actor y conductor en sus redes sociales
Gabriel Corrado y su mujer, Constanza Feraud, también asistieron al estreno. "Un texto con una potencia que te conmueve, un elenco que traspasa el escenario; la dirección, una obra de arte; y el final...", comentó el actor y conductor en sus redes sociales Gerardo Viercovich - LA NACION
Gastón Pauls, que optó por un look total black de pantalón, remera manga corta y zapatos, también dijo presente. Para la foto se sacó la gorra
Gastón Pauls, que optó por un look total black de pantalón, remera manga corta y zapatos, también dijo presente. Para la foto se sacó la gorraGerardo Viercovich - LA NACION
El saludo entre Pauls y Malena Guinzburg, antes de ingresar a la sala para disfrutar de la función
El saludo entre Pauls y Malena Guinzburg, antes de ingresar a la sala para disfrutar de la funciónGerardo Viercovich - LA NACION
Mario Guerci eligió un estilo descontracturado con una remera de estampado camuflaje, chaleco, pantalón cargo y zapatillas
Mario Guerci eligió un estilo descontracturado con una remera de estampado camuflaje, chaleco, pantalón cargo y zapatillasGerardo Viercovich - LA NACION
Benjamín Alfonso, con un look veraniego de bermuda, remera manga corta y zapatillas, fue a apoyar a su amigo Juan Palomino
Benjamín Alfonso, con un look veraniego de bermuda, remera manga corta y zapatillas, fue a apoyar a su amigo Juan PalominoGerardo Viercovich - LA NACION

Feliz debut

Fer Dente también tuvo su regreso triunfal a los escenarios después de cuatro años. Lo hizo con Company, el musical de Broadway de 1970 que él dirige y protagoniza en el Teatro Nacional Sancor Seguros. Su novio, el actor Pablo Turturiello, lo acompañó ayer durante la función de prensa
Fer Dente también tuvo su regreso triunfal a los escenarios después de cuatro años. Lo hizo con Company, el musical de Broadway de 1970 que él dirige y protagoniza en el Teatro Nacional Sancor Seguros. Su novio, el actor Pablo Turturiello, lo acompañó ayer durante la función de prensaGerardo Viercovich - LA NACION
Entre saludos y felicitaciones, también hubo tiempo para las selfies con sus fans
Entre saludos y felicitaciones, también hubo tiempo para las selfies con sus fansGerardo Viercovich - LA NACION
Julieta Nair Calvo, con un vestido animal print, se mostró muy entusiasmada por el proyecto de su amigo Fer Dente, con quien trabajó en distintos musicales. "Equipo soñado con una puesta espectacular", comentó la actriz
Julieta Nair Calvo, con un vestido animal print, se mostró muy entusiasmada por el proyecto de su amigo Fer Dente, con quien trabajó en distintos musicales. "Equipo soñado con una puesta espectacular", comentó la actriz Gerardo Viercovich - LA NACION
Amante del teatro, Agustín Sullivan no quiso perderse el espectáculo, que solo estará en cartelera por ocho semanas
Amante del teatro, Agustín Sullivan no quiso perderse el espectáculo, que solo estará en cartelera por ocho semanas Gerardo Viercovich - LA NACION
Leticia Siciliani también optó por un estampado animal print para su salida teatral
Leticia Siciliani también optó por un estampado animal print para su salida teatralGerardo Viercovich - LA NACION
Gabriel Oliveri, que está presentando Queridísimo Truman en Paseo la Plaza, fue otro de los famosos invitados
Gabriel Oliveri, que está presentando Queridísimo Truman en Paseo la Plaza, fue otro de los famosos invitadosGerardo Viercovich - LA NACION
Mientras espera la llegada de su primer nieto, Ana Sans disfrutó de la noche porteña
Mientras espera la llegada de su primer nieto, Ana Sans disfrutó de la noche porteñaGerardo Viercovich - LA NACION
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Chris Noth apuntó contra Sarah Jessica Parker, tras el homenaje que recibió la actriz
    1

    El comentario de Chris Noth contra Sarah Jessica Parker, tras el homenaje que recibió la actriz en los Globos de Oro

  2. Alejandra Darín, la actriz que tejió lazos inquebrantables, se convirtió en referente y dejó huella
    2

    Alejandra Darín, la actriz que tejió lazos inquebrantables, se convirtió en referente y dejó huella: “La extraño todos los días”

  3. La nueva denuncia de abuso sexual que complica a Timothy Busfield
    3

    La nueva denuncia de abuso sexual que complica a Timothy Busfield: “La besó y tocó sus partes privadas”

  4. Moria se indignó con el anuncio de casamiento de Lali y aprovechó para criticar a Pedro Rosemblat
    4

    Moria Casán se mostró indignada por el anuncio de casamiento de Lali y aprovechó para criticar a Pedro Rosemblat: “No lo quiero”

Cargando banners ...