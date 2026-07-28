En fotos: Homer Gere y Kaia Gerber, los hijos de Richard Gere y Cindy Crawford, deslumbraron en la alfombra ... azul

Kaia Gerber y Homer Gere retomaron la posta de sus célebres padres, la estrella de Hollywood Richard Gere y la supermodelo de los 90 Cindy Crawford, y desplegaron todo su encanto en la premiere de The Shards, la nueva serie de Ryan Murphy que los tiene entre sus protagonistas.

Kaia Gerber, Homer Gere, Hayes Warner, Igby Rigney y Graham Campbell, los protagonistas de The Shards, posaron juntos en la alfombra azul de la premiere mundial de la nueva serie de FX Frank Micelotta - Getty Images North America

Para la afterparty del estreno, Gerber cambió su look de forma radical: eligió un sobrio pero sexy vestido negro con tirantes transparentes y espalda descubierta Jamie McCarthy - Getty Images North America

Durante el evento, que tuvo lugar el lunes por la noche en el SVA Theater de la ciudad de Nueva York, los herederos de quienes formaron una de las parejas más hipnóticas de la década del 90 demostraron que ellos también saben cómo atraer toda la atención.

La actriz y modelo de 24 años rememoró al viejo Hollywood con un radiante vestido dorado de tirantes finos transparente con cristales bordados de Valentino. Gerber completó el look con el pelo suelto, un maquillaje muy natural y aros de brillantes. Gere, por su parte, optó por la elegancia de un traje negro que combinó con una corbata a tono y una camisa blanca.

Kaia Gerber impresionó durante su paso por la alfombra azul por su gran parecido con su madre, una de las supermodelos más buscadas de la década de los 90 Frank Micelotta - Getty Images North America

A los 24 años, la actriz y modelo va rumbo a convertirse en una exponente de la moda sobria pero elegante Frank Micelotta - Getty Images North America

En una breve charla con el periodista de Entertainment Weekly, Garber habló de la experiencia de trabajar con Gere: “Nunca había conocido a Homer hasta que empezamos a grabar la serie”, confió. “Fue tan agradable. Sinceramente, es un placer trabajar con él y una persona encantadora. Él creció en la Costa Este, yo en la Costa Oeste, pero nos hemos hecho tan cercanos, y sinceramente no podría haber elegido mejor compañero de escena”, explicó.

Según trascendió, Crawford estuvo presente en la premiere, mientras que Richard Gere no fue visto en la gala.

Tal como su padre, Homer Gere desplegó toda su seducción a la hora de las fotos. Además, Kaia Gerber se ocupó de dejar en claro que también fue un gran colega al momento de filmar. "No podría haber elegido mejor compañero de escena”, aseguró la actriz Jamie McCarthy - Getty Images North America

Para su gran noche, Homer Gere optó por la elegancia de un traje negro Jamie McCarthy - Getty Images North America

Evan Rachel Wood volvió al centro de la escena en el estreno mundial de The Shards y para la ocasión eligió un vestido vintage rojo de terciopelo de Dior creado por John Galliano y perteneciente a la colección Otoño 2006 Frank Micelotta - Getty Images North America

Kaia Gerber, Hayes Warner y Homer Gere se divirtieron con las selfies en el after party del gran estreno de la nueva serie de Ryan Murphy Jamie McCarthy - Getty Images North America

Homer Gere y Jordan Roth, definitivamente el más osado de la velada, no pudieron contener las risas al posar juntos en la alfombra azul Jamie McCarthy - Getty Images North America

Gerber y Gere ya habían llamado la atención hace unas semanas, cuando se conoció la primera imagen promocional de la serie. Allí aparecieron juntos por primera vez. La foto muestra a los actores caracterizados como sus personajes, con una estética inspirada en la década del 80, el período en el que transcurre la historia.

Basada en la novela homónima de Bret Easton Ellis, que en la Argentina se editó como Los destrozos (Literatura Random House), The Shards está ambientada en la Los Ángeles de 1981 y sigue a Bret (Igby Rigney), un estudiante de una escuela secundaria privada cuya vida cambia con la llegada de Robert Mallory (Homer Gere), un nuevo alumno que despierta su curiosidad. Al mismo tiempo, la ciudad se encuentra conmocionada por la presencia de un asesino serial conocido como The Trawler.

Kaia Gerber y Homer Gere junto a sus compañeros de elenco en la serie The Shards

En ese escenario, Kaia Gerber interpreta a Susan Reynolds, una de las integrantes del círculo cercano de Bret, mientras que el elenco también incluye a Hayes Warner, Graham Campbell, Evan Rachel Wood, Wes Bentley y Jordan Roth. La serie retrata el universo adolescente de una exclusiva escuela privada, entre sus vínculos complejos, sus secretos y la amenaza de un asesino que altera la vida de sus protagonistas.

La serie cuenta con la producción de Ryan Murphy, responsable de éxitos como Glee, American Horror Story y Dahmer, junto a Brad Falchuk e Ian Brennan. The Shards llegará a FX y estará disponible en streaming a través de Disney+. La producción marca además el debut televisivo de Homer Gere, hijo de Richard Gere y Carey Lowell, y suma a Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford y Rande Gerber, en un elenco que reúne a nuevas figuras con nombres consagrados.