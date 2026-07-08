Así lucen los hijos de Richard Gere y Cindy Crawford en la nueva serie de Ryan Murphy

Cindy Crawford y Richard Gere fueron una de las parejas más emblemáticas de Hollywood en los años 90. Mientras él era uno de los galanes más cotizados del cine, ella integraba el selecto grupo de las supermodelos que marcaron una época. Tres décadas después de su separación, sus hijos de otros matrimonios, Kaia Gerber y Homer Gere, coinciden por primera vez en una producción: ambos forman parte de The Shards, la nueva serie de suspenso de Ryan Murphy. Ahora, la producción reveló el primer póster oficial, en el que se puede ver a los dos actores caracterizados como sus personajes.

En la primera imagen promocional de la serie, Kaia Gerber y Homer Gere aparecen juntos por primera vez. La foto muestra a los actores caracterizados como sus personajes, con una estética inspirada en la década del 80, el período en el que transcurre la historia.

Basada en la novela homónima de Bret Easton Ellis, que en la Argentina se editó como Los destrozos (Literatura Random House), The Shards está ambientada en Los Ángeles de 1981 y sigue a Bret (Igby Rigney), un estudiante de una escuela secundaria privada cuya vida cambia con la llegada de Robert Mallory (Homer Gere), un nuevo alumno que despierta su curiosidad. Al mismo tiempo, la ciudad se encuentra conmocionada por la presencia de un asesino serial conocido como The Trawler.

Kaia Gerber es una de las protagonistas de la nueva serie de Ryan Murphy Evan Agostini - Invision

En ese escenario, Kaia Gerber interpreta a Susan Reynolds, una de las integrantes del círculo cercano de Bret, mientras que el elenco también incluye a Hayes Warner, Graham Campbell, Evan Rachel Wood, Wes Bentley y Jordan Roth. La serie retrata el universo adolescente de una exclusiva escuela privada, entre sus vínculos complejos, sus secretos y la amenaza de un asesino que altera la vida de sus protagonistas.

La serie cuenta con la producción de Ryan Murphy, responsable de éxitos como Glee, American Horror Story y Dahmer, junto a Brad Falchuk e Ian Brennan. The Shards llegará a FX y estará disponible en streaming a través de Disney+. La producción marca además el debut televisivo de Homer Gere, hijo de Richard Gere y Carey Lowell, y suma a Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford y Rande Gerber, en un elenco que reúne a nuevas figuras con nombres consagrados.

Homer Gere decidió seguir los pasos de su papá y dedicarse a la actuación Brianna Bryson - WireImage

El romance de Richard Gere y Cindy Crawford

Si bien el proyecto tiene el peso de Ryan Murphy, generó mucha expectativa las participaciones de Gere y Gerber no solo porque son dos jóvenes actores en ascenso, sino también por la historia de amor que vivieron sus padres, Richard Gere y Cindy Crawford, entre 1991 y 1995, años antes de que ellos nacieran.

Si bien eran una de las parejas más buscadas del ambiente, a mediados de los 90 decidieron ponerle punto final a su matrimonio. En ese momento, trascendió que la distancia y las ajetreadas agendas laborales eran las responsables de la ruptura. “No pasamos suficiente tiempo juntos y somos igualmente responsables de eso. Pensamos que estaría bien si volábamos de París a Los Ángeles para pasar una noche juntos y vernos. No lo fue”, confesó él en una nota con People tras separarse.

Richard Gere y Cindy Crawford vivieron un romance que duró seis años Getty Images

Según confesó la modelo años después, otro de los motivos fue la diferencia de edad: el actor es 17 años mayor que ella. “Creo que tenía 22 años cuando nos conocimos. Al comienzo de una relación, cuando eres una mujer joven, pensás: ‘¿Te gusta el béisbol?’ Entonces a mí me gusta el béisbol. ‘¿Realmente te gusta el budismo tibetano?’ Puede que a mí también me guste. Lo intentaré”, reflexionó Crawford en el documental The Super Models (Apple TV). “Estás dispuesta a moldearte en torno a quién sea cuando estás enamorada. Él era mayor, así que yo estaba en un círculo diferente y ya no hacía esas cosas de moda”, sostuvo.

Tras la separación, la modelo encontró el amor de la mano del empresario Rande Gerber, con quien se casó en 1998 y tuvo dos hijos, Presley Walker, de 26 años, y Kaia Gerber, de 23. Por su parte, el protagonista de Mujer Bonita se casó en 2002 con la actriz Carey Lowell, con quien tuvo a su único hijo, Homer James Jigme, de 25 años. La pareja se divorció en 2016 y desde 2018 está casado con la publicista Alejandra Silva.