Kaia Gerber reveló cómo fue crecer rodeada de fotos de su madre, Cindy Crawford, desnuda

Mientras los herederos de otros clanes poderosos de Hollywood intentan despegarse del legado familiar para ganar su propio espacio, Kaia Gerber no se cansa de expresar lo mucho que admira a su madre. En más de una entrevista dejó en claro que en su corto pero firme camino hacia el estrellato hay dos cosas que tiene en claro: que ser la hija de la modelo estadounidense más importante de la historia le abrió muchas puertas, pero que es su propio talento el que le permite avanzar

Esa confianza en sí misma, explicó la hija de Cindy Crawford y Rande Gerber, la acompaña desde su más tierna infancia. Y, según indicó, la fuerte imagen de su madre fue quien la inspiró a convertirse, también, en una mujer empoderada.

La actriz engalana la portada de la edición de febrero de Harper’s Bazaar, y en la extensa entrevista publicada en la revista, se sinceró sobre cómo fue crecer con una madre supermodelo. En principio, la joven de 24 años reveló que desde que tiene uso de razón, en las paredes de su casa hay fotos de su madre desnuda.

“Esas fotos lograron empoderarme como mujer. Para mí, eran imágenes artísticas. No eran vulgares ni tenían que ver con la cosificación del cuerpo femenino”, explicó Berger. Y agregó: “Esas fotografías fueron como un especie de regalo para que la pequeña Kaia no tuviera vergüenza de su cuerpo femenino”.

Ahondando en la etapa de su infancia, la actriz aseguró que sus primeros años fueron “bastante tranquilos” y que sus padres intentaron mantenerla “bastante aislada” de las luminarias de Hollywood y de los flashes “de una manera bastante genial”. “Fue tan normal como podría haber sido”, aseguró, sin perder de vista que, de todos modos, era hija de una mujer conocida en todo el mundo y seguramente tenía acceso a situaciones y posesiones a las que otros niños no acceden.

“Siempre fui a la escuela pública. Estudié teatro. Participé en todas las obras comunitarias. Estuve en el coro. Di recitales de canto. Bailé”, enumeró, dejando en claro que su inclinación por lo artístico se hizo evidente desde que era muy pequeña.

Kaia reveló, además, que le encantaba ir a espectáculos de Broadway en Nueva York y le dijo a Harper’s Bazaar: “Vi Wicked ocho veces. Me sabía de memoria todas las canciones y los diálogos de Rent cuando tenía nueve años".

Al hablar sobre su infancia, la actriz también se mostró sorprendida por la manera en la que se van construyendo los recuerdos a través de cómo cada uno percibe las propias vivencias. “Presley -su hermano dos años mayor- y yo tenemos diferentes percepciones de su infancia a pesar de haber crecido juntos”, indicó.

Y explicó: “Es muy interesante repasar tu propia infancia, porque realmente mis recuerdos de aquellos tiempos y los de Presley no solo son distintos, sino que son contradictorios... Y eso me resulta fascinante. Creo que esa situación me ha enseñado mucho sobre cómo pueden existir múltiples realidades a la vez”.

La entrevista a la actriz se publicó semanas después de que trascendieran imágenes suyas en el set de su nueva serie, The Shards. La nueva creación de Ryan Murphy se anuncia como un thriller erótico que transcurre en la indómita y misteriosa de Los Ángeles 1981, que sigue a un grupo de amigos privilegiados mientras un asesino en serie ataca la ciudad. En esas imágenes que llegaron a las redes, se la ve luciendo exactamente igual a su madre, que para aquella época ya estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la moda, aunque todavía no había alcanzado su fama mundial.

Kaia Gerber y Homer Gere protagonizarán la nueva serie de Ryan Murphy (Foto: Instagram @kaiagerber)

En su nueva serie, Kaia comparte elenco con un viejo conocido: Homer Gere, de 25 años, hijo del actor Richard Gere, con quien Crawford estuvo casada entre 1991 y 1995.