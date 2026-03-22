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En fotos: las celebridades que dijeron presente en Ecos, el regreso de Soda Stereo

Este viernes, el nuevo show de la mítica banda de rock tuvo su gran estreno en el Movistar Arena; de Benito Cerati a Mike Amigorena y Mauricio Macri, los famosos que dijeron presente

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Lisa y Benito Cerati, los hijos de Gustavo Cerati, y Laura Cerati, hermana del músico, presentes en el nuevo espectáculo de Soda Stereo
Lisa y Benito Cerati, los hijos de Gustavo Cerati, y Laura Cerati, hermana del músico, presentes en el nuevo espectáculo de Soda StereoGerardo Viercovich
Lisa y Benito Cerati, los hijos de Gustavo Cerati, y Laura Cerati, hermana del célebre cantante, se mostraron emocionados por el estreno mundial de Ecos, el nuevo espectáculo de Soda Stereo
Lisa y Benito Cerati, los hijos de Gustavo Cerati, y Laura Cerati, hermana del célebre cantante, se mostraron emocionados por el estreno mundial de Ecos, el nuevo espectáculo de Soda StereoGerardo Viercovich
Mike Amigorena fue una de las figuras que dijo presente en el Movistar Arena. Con el formato de un show en vivo, Ecos plantea una experiencia inmersiva que se propone eliminar la frontera entre la realidad y lo imposible
Mike Amigorena fue una de las figuras que dijo presente en el Movistar Arena. Con el formato de un show en vivo, Ecos plantea una experiencia inmersiva que se propone eliminar la frontera entre la realidad y lo imposibleGerardo Viercovich
El músico Alejandro Lerner, con un look muy rockero, fue a ver el show con su mujer, Marcela García Ibañez. El show tendrá diez fechas en el Movistar Arena
El músico Alejandro Lerner, con un look muy rockero, fue a ver el show con su mujer, Marcela García Ibañez. El show tendrá diez fechas en el Movistar Arena Gerardo Viercovich
La cocinera Narda Lepes eligió un look en rojo y no dudó en posar en la alfombra roja previa al show. Sobre el escenario, Charly Alberti y Zeta Bosio se reencontraron con un Cerati que estuvo de forma virtual
La cocinera Narda Lepes eligió un look en rojo y no dudó en posar en la alfombra roja previa al show. Sobre el escenario, Charly Alberti y Zeta Bosio se reencontraron con un Cerati que estuvo de forma virtualGerardo Viercovich
Fernando Ruiz Díaz junto a sus compañeros de Catupecu Machu vivieron la experiencia inmersiva del show
Fernando Ruiz Díaz junto a sus compañeros de Catupecu Machu vivieron la experiencia inmersiva del show Gerardo Viercovich
Si bien está en el tramo final de su embarazo -espera su primer hijo junto al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri- María Belén Ludueña decidió aprovechar la noche y disfrutar del regreso de Soda Stereo
Si bien está en el tramo final de su embarazo -espera su primer hijo junto al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri- María Belén Ludueña decidió aprovechar la noche y disfrutar del regreso de Soda StereoGerardo Viercovich
Tras su paso por Masterchef Celebrity, donde su figura se hizo popular para el gran público, Walas se robó todas las miradas en la alfombra roja. El líder de Massacre optó por un look más formal: lució unos pantalones negros que combinó con una camisa blanca
Tras su paso por Masterchef Celebrity, donde su figura se hizo popular para el gran público, Walas se robó todas las miradas en la alfombra roja. El líder de Massacre optó por un look más formal: lució unos pantalones negros que combinó con una camisa blancaGerardo Viercovich
La periodista Roxy Vázquez impactó con un mono en color chocolate que engamó con unos stilettos en beige
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Marcelo Moura, cantante y tecladista de Virus, junto a su mujer, Andy Frank. La pareja se dejó ver radiante durante la velada
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El exconductor de MTV y DJ, Alejandro Lacroix, le sumó una chalina blanca a su look total black
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Leo García, otro de los exponentes de la escena musical local que volvió a ver a Soda Stereo en vivo
Leo García, otro de los exponentes de la escena musical local que volvió a ver a Soda Stereo en vivoGerardo Viercovich
El expresidente de los argentinos, Mauricio Macri, con un look elegante sport para el gran regreso de una de las bandas más icónicas del rock nacional
El expresidente de los argentinos, Mauricio Macri, con un look elegante sport para el gran regreso de una de las bandas más icónicas del rock nacionalGerardo Viercovich
El cantante y compositor Emiliano Brancciari, líder y uno de los fundadores de la banda de rock No Te Va Gustar., pasó por la alfombra roja y sonrió para los flashes
El cantante y compositor Emiliano Brancciari, líder y uno de los fundadores de la banda de rock No Te Va Gustar., pasó por la alfombra roja y sonrió para los flashesGerardo Viercovich
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