En fotos: las celebridades que dijeron presente en Ecos, el regreso de Soda Stereo
Este viernes, el nuevo show de la mítica banda de rock tuvo su gran estreno en el Movistar Arena; de Benito Cerati a Mike Amigorena y Mauricio Macri, los famosos que dijeron presente
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LA NACION
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