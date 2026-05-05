El actor de Grey’s Anatomy, Jesse Williams, se casó en secreto con una actriz española

El actor de Grey’s Anatomy, Jesse Williams y la intérprete española Alejandra Onievay se habrían casado en secreto hace unos meses en Estados Unidos en una ceremonia íntima luego de consolidar su historia de amor nacida durante el rodaje de Hotel Costiera, en Italia.

El recordado doctor Jackson Avery que alcanzó la fama en la popular serie y la hermana de Íñigo Onieva -por lo que es también cuñada de Tamara Falcó, duquesa de Griñón_ se casaron en secreto en una boda que recién ahora salió a la luz. Lejos del ruido mediático, la pareja eligió sellar su historia de amor rodeada únicamente por familiares y amigos cercanos.

La noticia fue adelantada por el periodista Alberto Guzmán en el programa El sótano club (TenTV) y después confirmada por la revista ¡Hola! y el portal estadounidense TMZ, que coincidieron en los detalles del enlace. Según trascendió, la historia entre la artista de 33 años y Williams, de 44, comenzó durante el rodaje de la producción de Prime Video ambientada en la costa amalfitana, que ambos protagonizaron. Fue en Positano, entre jornadas de filmación, donde habría surgido la conexión.

Onieva y Williams se conocieron durante el rodaje de la serie Hotel Costiera Emma McIntyre - Getty Images North America

Aunque el vínculo salió oficialmente a la luz en septiembre de 2025, cuando fueron fotografiados juntos por las calles de Madrid, el romance ya llevaba meses consolidándose. Poco después, aparecieron posando de la mano en la premiere de Hotel Costiera en Roma.

Desde entonces, las imágenes de ambos en ciudades como San Sebastián, Milán, Madrid y Los Ángeles mostraron una complicidad creciente entre la pareja. Según informan los medios que dieron la noticia, Williams incluso visitó en varias ocasiones España, integrándose al entorno familiar de la actriz.

La boda se realizó en secreto en Estados Unidos Robino Salvatore - GC Images

Según fuentes cercanas citadas por ¡Hola!, la boda se celebró “hace unos meses, en un entorno reservado”, y recién después compartieron la noticia con su círculo íntimo. Uno de los pocos detalles que trascendió fue que Onieva lució su anillo de compromiso y se mostró “feliz y guapísima”, aunque hasta el momento no se difundieron imágenes del enlace. Tampoco se confirmó si entre los invitados estuvieron Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Pese a pertenecer a una familia muy conocida en España, Alejandra Onieva siempre mantuvo un bajo perfil. La artista ganó reconocimiento por ficciones como El secreto de Puente Viejo y Alta Mar, además de su relación pasada con Sebastian Stan, actor de Marvel, con quien mantuvo un noviazgo de casi cuatro años.

Para Williams, el casamiento representa una nueva etapa en su vida amorosa luego de años de exposición por su conflictivo divorcio de Aryn Drake-Lee, quien es madre de sus dos hijos, Sadie y Maceo. La separación, iniciada en 2017 y legalmente cerrada en 2020, estuvo atravesada por intensas disputas judiciales por la custodia de los menores, manutención y acusaciones cruzadas.

Williams se separó de su exmujer y madre de sus hijos, Aryn Drake-Lee, en el año 2017 Stefanie Keenan - Getty Images

En una entrevista concedida el año pasado a LA NACION, Williams ya dejaba entrever el fuerte vínculo que lo unía a Onieva y reflexionaba sobre el rol de cuidador que marcó gran parte de su vida. “Soy padre, también soy hermano mayor, así que cuido de mis padres y cuido de mi pareja”, expresaba entonces.

El actor reconocía, además, que durante años estuvo atravesado por la entrega constante hacia los demás: “Creo que, de alguna manera, toda mi vida fui condicionado a cuidar de otras personas antes que a mí mismo. Eso no siempre es lo más saludable, pero creo que es una parte de nuestros roles en el mundo”.

Williams también reflexionaba sobre ciertas presiones relacionadas con la masculinidad: “Creo que muchos hombres lidian con la expectativa de lo que significa ser un hombre, que se define por cuidar de otras personas y de vos mismo. Estar siempre para los demás es parte de su identidad y eso puede ser realmente útil, pero también puede ser poco saludable y llevarte a un lugar oscuro. Vos siempre resolvés problemas para otros, pero, ¿resolvés tus propios problemas?”, se preguntaba.