En fotos: los protagonistas de Bridgerton brillaron en el estreno de la cuarta temporada

La exitosa serie basada en los libros de Julia Quinn tuvo su gala de premiere en París y nadie faltó a la cita; la nueva entrega se podrá ver a partir del 29 de enero en Netflix

En fotos: los protagonistas de Bridgerton brillaron en el estreno de la cuarta temporadaJULIEN DE ROSA - AFP
Anoche, el glamour se apoderó del Palais Brongniart, un imponente edificio neoclásico ubicado en el corazón de París: allí se realizó el estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton y los protagonistas de la exitosa serie de Netflix lucieron sus mejores galas para la ocasión. Esta nueva entrega gira en torno a Benedict Bridgerton y su relación con Sophie Baek, una mujer que conoce en un baile de máscarasJULIEN DE ROSA - AFP
Yerin Ha, la actriz que interpreta a Sophie Beckett, y Luke Thompson, quien le da vida a Benedict Bridgerton, posaron juntos en la imponente escalinata del palacio francés. La actriz australiana se sumó esta temporada para convertirse en la protagonista de la nueva historia de amor que hará soñar a los fansChristophe Ena - AP
Yerin Ha fue una de las grandes figuras de la premiere de la serie. La actriz decidió destacarse del resto con un vestido largo en verde agua de Prada con un guiño al glamour de la época de la RegenciaChristophe Ena - AP
Hannah Dodd, la actriz que interpreta a Francesca Bridgerton, opto por un diseño de dos piezas con transparencia en negro: un crop top camisero de mangas largas y una voluminosa falda midiChristophe Ena - AP
Shonda Rhimes, la productora ejecutiva de la serie y coguionista de la adaptación de los libros de Julia Quinn para la pantalla de Netflix impactó con un brillante vestido rosa metalizado de Elie Saab que completó con una capa del mismo géneroChristophe Ena - AP
Michelle Mao, Rosamund Li en la ficción, se dejó ver etérea con un vestido lencero en color lavandaChristophe Ena - AP
Las princesas María Carolina y Chiara de Borbón-Dos Sicilias se empaparon del estilo Bridgerton y acudieron a la premiere de la serie de Netflix con sendos looks que dieron de qué hablarJULIEN DE ROSA - AFP
Golda Rosheuvel, Charlotte en la ficción, fue sin dudas la más jugada del evento: la actriz lució un diseño de Lora Sonney monocromático de vestido tejido y campera con detalles en cuero Christophe Ena - AP
Ruth Gemmell -Violet, la vizcondesa viuda del universo Bridgerton- y Daniel Francis -Marcus Anderson-, posaron juntos para los flashes. Ella llevó un vestido rojo de Rebecca Vallance; él un traje negro con remera blanca, prendedor con brillantes y lentes de solJULIEN DE ROSA - AFP
Adjoa Andoh, la actriz británica que interpreta a Lady Agatha Danbury, con un vestido largo escote halter y detalles bordadosChristophe Ena - AP
Martins Imhangbe -Will Mondrich- llevó un tapado de cuero que se convirtió en el protagonista de su look, mientras que Emma Naomi -Alice Mondrich- lució un vestido largo con detalles drapeados de la colección vintage de DiorChristophe Ena - AP
