En fotos: los protagonistas de Bridgerton brillaron en el estreno de la cuarta temporada

Anoche, el glamour se apoderó del Palais Brongniart, un imponente edificio neoclásico ubicado en el corazón de París: allí se realizó el estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton y los protagonistas de la exitosa serie de Netflix lucieron sus mejores galas para la ocasión. Esta nueva entrega gira en torno a Benedict Bridgerton y su relación con Sophie Baek, una mujer que conoce en un baile de máscaras

JULIEN DE ROSA� - AFP�