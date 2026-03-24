Giro inesperado en Bridgerton: la historia de amor que será protagonista en la quinta temporada

Desde su estreno en 2020, Bridgerton se consolidó como uno de los grandes clásicos de Netflix, logrando cautivar a sus suscriptores con cada nueva temporada. Tras el reciente estreno de su cuarta entrega, que volvió a generar furor entre el público, ahora se confirmó que la quinta ya se encuentra en pleno rodaje y que incluso ya se conoce quién será su protagonista, una noticia que desató la euforia de los fanáticos, quienes no tardaron en celebrarlo a través de las redes sociales.

“No se preocupen, queridos y gentiles lectores, porque cierta condesa vuelve a encontrar el amor... La temporada 5 de Bridgerton ya está en producción”, escribieron desde la cuenta oficial de Bridgerton en Instagram, donde además revelaron un dato clave que entusiasmó aún más a los fans: qué miembro de la familia Bridgerton será el protagonista de la próxima entrega.

Aunque durante meses las especulaciones apuntaban a Eloise Bridgerton como posible protagonista, finalmente se confirmó que la quinta temporada estará centrada en Francesca Bridgerton. La nueva entrega explorará su historia tras la muerte de su esposo y el inicio de un vínculo con Michaela Stirling, prima de John Stirling, lo que marcará un giro importante en la narrativa y abrirá paso a otra historia de amor dentro del universo de la serie.

Bridgerton vuelve con toda

Cabe destacar que, durante la cuarta temporada, el matrimonio de Francesca tuvo un rol más bien secundario, ya que el foco principal estuvo puesto en Benedict Bridgerton. Sin embargo, el desenlace dejó un hecho clave: la muerte de John, un momento que no solo impacta emocionalmente al personaje, sino que también sienta las bases para lo que vendrá, posicionando su historia como una de las más relevantes de cara a la próxima entrega.

Francesca y Michaela serán las protagonistas de la nueva historia (Foto: Instagram @bridgertonnetflix)

En ese contexto, la quinta temporada profundizará en el duelo, las segundas oportunidades y el despertar de nuevos sentimientos, cuando la llegada de Michaela vuelva a poner en movimiento la vida de Francesca. La trama, inspirada en la novela When He Was Wicked, promete mostrar cómo ese vínculo evoluciona de la cercanía a un romance central.

La nueva temporada ya está en marcha, aunque no se confirmó la fecha de estreno (Foto: Instagram @bridgertonnetflix)

Las reacciones de los usuarios al anuncio

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer en la sección de comentarios, donde los fanáticos de Bridgerton se hicieron sentir con mensajes de todo tipo. En su mayoría, predominaron las muestras de entusiasmo y expectativa, con seguidores que celebraron la noticia y se mostraron ansiosos por descubrir cómo se desarrollará esta nueva historia en la próxima entrega.

Las reacciones de los usuarios al esperado anuncio

“¡Wow, son maravillosas!“, ”Este anuncio salió justo en mi aniversario de casamiento, así que siento que es una gran señal feliz para Francesca", “¡Dos mujeres hermosas viviendo su amor!“, fueron algunos de los mensajes más destacados en la sección de comentarios.