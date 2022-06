En medio de un escándalo, despiden de un programa de talentos al protagonista de Glee, Matthew Morris

El actor de Glee Matthew Morrison fue despedido del programa de talentos So You Think Can Dance, en el que se desempeñaba como jurado, en medio de un escándalo. Las primeras versiones indicaban vagamente que “no había respetado los protocolos de competencia”, pero con el correr de los días se fueron conociendo detalles de su desvinculación.

“Tener la oportunidad de ser juez en So You Think You Can Dance fue un honor increíble para mí. Por lo tanto, lamento mucho informarles que dejaré el programa”, anunció el actor el viernes, en un comunicado. “ Después de grabar las rondas de audición para el programa y completar la selección de los 12 finalistas, no seguí los protocolos de producción de la competencia, lo que me impidió poder juzgar la competencia de manera justa ”, agregó, sin dar precisiones.

“No puedo disculparme lo suficiente con todos los involucrados y estaré viendo junto a todos ustedes en lo que sé que será una de las mejores temporadas hasta ahora”, finalizó.

Sembrada la duda, los medios estadounidenses comenzaron a investigar y la verdad comenzó a salir a la luz. Una fuerte vinculada con la producción, le aseguró a People que Morrison había sido desvinculado “después de tener una relación inapropiada con una concursante” .

“No tuvieron relaciones sexuales, pero él se acercó a ella a través de mensajes directos con una clara intención de coquetear en las redes sociales”, le aseguró la fuente a ese medio. Y agregó: “ Ella se sintió incómoda con los comentarios y acudió a los productores, quienes luego involucraron a Fox. Fue despedido después de que se realizara una investigación sobre el tema ”.

Si bien varias personas consultadas aseguraron que Morrison y la concursante -de quien no trascendió su identidad- no se vieron nunca fuera del set del programa, son varias las voces que indican que los mensajes enviados por el exjurado “cruzaron la línea”.

Ante la repercusión que tuvo el tema en los medios y en las redes, Morrison decidió dar su versión ampliada de los hechos. Lo hizo este jueves, a través de un clip que compartió en su cuenta de Instagram. Allí aseguró que no tiene “nada que ocultar” y leyó el mensaje de texto que, según él, fue el que le envió a la concursante.

“Es realmente desafortunado que tenga que defenderme a mí y a mi familia contra declaraciones descaradamente falsas hechas de forma anónima, pero no tengo nada que ocultar”, comenzó expresando. “ En pos de la transparencia, les leeré el único mensaje que le escribí a una bailarina en el programa: ‘Hola, soy Matthew. Si no te importa, me encantaría obtener tu número y hablar [sobre] algunas cosas’ ”.

“ Envié ese mensaje porque esta bailarina y yo compartimos el respeto mutuo por una coreógrafa que conozco desde hace más de 20 años y estaba tratando de ayudarla a conseguir un trabajo como coreógrafa en el programa ”, aseguró.

A su vez, el actor se mostró molesto por vivir en “un mundo donde gobiernan los chismes” y aseguró que esa situación está “destruyendo la sociedad” y aclaró: “De ninguna manera quiero que esto reste valor al espectáculo, porque el baile siempre ha sido una modalidad unificadora y curativa y realmente les deseo lo mejor a todos los concursantes y a mis compañeros jueces”.

Morrison está casado desde hace siete años con Renee Puente, la madre de sus dos hijos, Revel James Makai, de cuatro años, y Phoenix Monroe, de 11 meses. Puente también recurrió a Instagram para dar cuenta de cómo estaban atravesando la tormenta puertas adentro. En un texto que tituló “Diario de gratitud”, la mujer de 37 años expresó: “Estoy más que feliz y agradecida de tener herramientas que me ayudan a salir cuando me siento abrumada y hundiéndome en el fondo del océano. Estoy muy agradecida de poder tener días que me permitan jugar y ser feliz para que, cuando el peso del mundo se sienta demasiado pesado, dar un paso atrás y recordar lo que realmente importa: mi esposo y mis hijos”.

En el mismo texto, indicó que se siente agradecida por tener una “familia amorosa y solidaria” que la “abraza cuando necesita que la sostengan”, e indicó que valora “incluso a las cosas más pequeñas” que se vuelven muy importantes “cuando la vida parece realmente triste y la oscuridad es espesa y pesada”.⠀

”Podés sentirte tambaleante e inestable... Y ahí es cuando pides ayuda a tu tribu”, señaló. “Está jodidamente oscuro allá afuera en este momento”, indicó, y aconsejó a sus seguidores que hagan “lo que puedan para traer luz sobre la Tierra”. En una entrevista publicada en línea por Broadway World la semana pasada, Matthew dijo efusivamente del programa: ‘Me encanta este espectáculo. Desde el principio, realmente, realmente, siento que crecí con el programa de alguna manera”.