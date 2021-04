En medio de una polémica, Mia Farrow habló sobre la muerte de 3 de sus 14 hijos

Mia Farrow decidió abrirse y hablar sobre la muerte de 3 de sus 14 hijos (10 de ellos, adoptados; 4, biológicos), luego de una serie de rumores que cuestionaban su desempeño como madre. La polémica surgió a partir del documental de HBO, Allen v. Farrow en donde Dylan, la hija que adoptó con el cineasta en los 80, diera detalles del abuso que habría sufrido por parte de su padre cuando tenía 7 años. En los cuatro capítulos en los que se plantea la acusación, la actriz habla abiertamente de su relación con el director y da detalles de su vida, pero no hace mención a la pérdida de sus hijos; ese hecho fue tildado por algunos medios estadounidenses como una omisión deliberada para inclinar a la opinión pública a su favor.

Mia, cuando aún estaba en pareja con Woody Allen, junto a su familia: Matthew, Sascha, Fletcher, Soon Yi, Lark Song y Summer Previn, fruto de su relación con el director de orquesta André Previn; y Moses, Dylan y Ronan Allen. Tras separarse, la actriz adoptó cinco niños más (Tam, Isaiah Justus, Quincy, Frankie-Minh y Thaddeus Wilk)

Farrow -quien perdió a Tam, a los 17 años, a Lark, a los 35, y a Thaddeus, a los 29-, compartió un comunicado en su cuenta de Twitter. “Como madre de 14, mi familia significa todo para mí. Al elegir una carrera que me puso en la arena pública, la mayoría de mis hijos eligió vivir una vida muy privada”, escribió. Y aseguró que es selectiva con lo que postea por respeto a los deseos de privacidad de sus hijos, pero a la luz de los rumores basados en falsedades, decidió hablar sobre la muerte de tres de ellos.

Regarding my children pic.twitter.com/ApiSeBFx9C — Mia Farrow (@MiaFarrow) April 1, 2021

“Mi querida hija Tam murió a los 17 por una sobredosis accidental relacionada con los medicamentos que tomaba para las migrañas que sufría y su enfermedad cardíaca”, dijo Farrow.

Sobre Lark, a quien describió como “una extraordinaria mujer y una hija, hermana y madre increíble”, expresó: “Murió a los 35 años por complicaciones de su VIH, que se contagió de una pareja anterior. A pesar de su enfermedad, ella vivió una vida fructífera y amorosa con sus hijos y su compañero. Ella sucumbió y murió repentinamente en un hospital en Navidad, en los brazos de su amado”.

Por último, Farrow habló de “su valiente” Thaddeus, quien se quitó la vida a los 29 años luego de una ruptura con una pareja. “Son tragedias inexplicables. Cualquier otra especulación sobre sus muertes es para deshonrar sus vidas y las vidas de sus hijos y de sus seres queridos”, agregó la actriz, para finalizar con la afirmación de que ella es una agradecida de ser madre de 14 y abuela de 16. “Aunque hemos conocido el dolor, nuestras vidas hoy están llenas de amor y alegría. Cada uno tiene su propia batalla que pelear, sus propios dolores que roer. Les envío mis mejores esperanzas y mi amor“, concluyó.

Los dichos sobre la omisión de la muerte de sus hijos en el documental, algunas declaraciones hechas por el mismo Woody Allen y comentarios en el blog de Moses (adoptado por Farrow y muy cercano al director neoyorkino, a quien considera su padre) alimentan la teoría de que en realidad la protagonista de El bebé de Rosemary no habría tenido tan buen vínculo con sus herederos.

Allen, quien fue acusado de haber abusado de Dylan cuando tenía 7 años, en 1992, terminó sin cargos en ese entonces. A pesar de que el fiscal dijo que había material para una causa, decidió no seguir adelante porque no estaba seguro de que la niña pudiera atestiguar. El director siguió con su vida, estableció una familia con Soon-Yi Previn -otra de las hijas adoptivas de Farrow- y dirigió un film por año hasta que el movimiento Me Too volvió a darle fuerza a Dylan para llevar otra vez su versión a los medios.

Con el documental de HBO, la polémica volvió al centro de la escena. Y también la vida privada de sus protagonistas: en ese entonces, Allen alegó en su defensa que su expareja estaba enojada con él y había convencido a Dylan a atestiguar en su contra porque él se había enamorado de Soon-Yi y había decidido construir una vida con ella. Además aseguraba que la actriz ejercía maltrato contra sus hijos, algo que quiso llevar como razón cuando luchó por la tenencia de sus hijos en los tribunales. En ese entonces, el cineasta perdió el juicio y no pudo volver a acercarse a Dylan.

LA NACION