En medio de unos llamativos posteos sobre violencia de género, Natalia Borges confirmó su separación de Pocho Lavezzi

Ezequiel “Pocho” Lavezzi se separó de su novia Natalia Borges. Tras un año y medio de relación, fue la propia modelo quien confirmó su ruptura con el futbolista. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron unos posteos que la brasilera hizo en sus redes sociales hablando de violencia de género. Lejos de querer explayarse en el tema, Borges habló con Los ángeles de la mañana y confesó: “Todavía no me siento preparada para hablar de ello”.

“Si te controla, te humilla, te insulta, te pega, te grita… No lo permitas, el amor no lastima”, decía la primera de una seguidilla de historias en las que Borges hacía referencia a los diferentes tipos de violencia de género. Sin duda, estos posteos llamaron la atención de la prensa e hicieron sospechar sobre una posible ruptura con el futbolista.

Sin embargo, a las misteriosas publicaciones se sumó el dato de que ambos se dejaron de seguir en las redes sociales (algo que dice mucho hoy en día) y ella borró todas las fotos junto a él. Sorprendida por esos hallazgos, y sin querer sacar conclusiones de antemano, Pía Shaw se comunicó con Natalia y fue la misma modelo la que confirmó la separación. “Sí es verdad, yo rompí”, expresó a través de un mensaje de WhatsApp.

En cuanto a los mensajes que publicó en sus redes, advirtió: “Todavía no me siento preparada para hablar de ello, es una situación muy delicada y contaría mi historia solo para alertar a otras mujeres que pueden haber pasado por lo mismo que yo pasé. No tengo ninguna intención de arruinar la imagen del Pocho. Yo no soy así”.

Ante la insistencia de la periodista por saber más, Borges explicó: “No quiero hablar de esto, estoy mal. Gracias por respetar eso. Sé que van a hablar, solo pido respeto. Es un tema delicado. Cuando me sienta lista voy a hablar, usaré lo que me pasó para ayudar a otras mujeres”, remató sin querer dar más detalles.

La pareja se conoció hace 10 años aunque su relación empezó un año y medio atrás. “Ella era la exmujer de un tipo que tenía un restaurante en Italia, en uno de los clubes que él jugó. Se reencontraron a los años, él la invito un fin de semana a Saint Barths, y terminaron tres meses encuarentenados. Fue hermoso, pero un día empezó una rutina rara porque no eran novios de toda la vida, se separaron y después volvieron”, contó Yanina Latorre. Al parecer, esta vez la separación sería definitiva.

