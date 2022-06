En PH: la desconocida relación de Marley con Luis Miguel y el día que el mexicano rechazó a Florencia Peña

Antes de sus viajes por el mundo y su exitosa carrera como conductor, Marley se destacó como periodista de espectáculos. Durante aquellos años, y gracias a su simpatía y su histrionismo, no solo logró conocer a las celebridades más importantes del mundo sino que, además, con muchas de ellas compartió situaciones de lo más bizarras. Tal es el caso de su vínculo con Luis Miguel, a quien comenzó persiguiendo y con quien terminó como confidente, hasta el punto de presentarle a una de sus grandes amigas de la farándula local: Florencia Peña.

Al principio del programa, Andy Kusnetzoff consultó, en el famoso Punto de Encuentro, quién terminó una noche en un lugar inesperado. Luego de dar un paso al frente, Marley compartió su historial de perlitas con mega estrellas del mundo de la música. Y entre figuras y recuerdos, habló de su relación con Luis Miguel. “Me acuerdo una vez con Luis Miguel en México armando banderas con los tragos”, arrancó Marley, y contó que al grito de “Viva” y el agregado de cada país, se tomaron todo y terminaron borrachos.

Sin embargo, lo más jugoso llegó después, cuando el conductor de PH le pidió que cuente el incómodo episodio que involucró al cantante mexicano y a su amiga Florencia Peña. Según Marley, una noche durante una gira el mexicano pasó por Buenos Aires y le pidió a Marley que le armara un plan. En ese momento, recordó que Florencia Peña estaba recién separada y con el objetivo de levantarle el ánimo la invitó a conocer a “Luismi”.

Según recordó, le dijo: “Es una actriz, divina”. Luego de halagarla, el cantante le preguntó a una joven Peña qué hacía, y ella no tuvo mejor idea que empezar a hablar de sus hijos. “Bueno, esperen un momento”, contó Marley que dijo el Rey Sol ante la situación, se paró y se retiró del lugar con la promesa de regresar enseguida. “No volvió más”, remató el papá de Mirko.

“No le cayó bien o tenía otro plan en la cabeza de lo que iba a suceder”, concluyó ante las carcajadas del resto de los invitados luego de repasar el insólito momento, y confesó que lo fue a buscar y lo retó por haber sido tan descortés. “Le dije ‘esto no se puede hacer, volvé a comer’ y comimos”, agregó.

“Con Jelinek me pasó peor”, confió. ¿Por qué? Porque según explicó, durante una reunión, la modelo empezó a coquetearle. Luis Miguel la vio y la invitó a continuar la noche en su habitación. “Le cortó el rostro”, repasó. Ante la negativa de la modelo, el cantante dio por finalizado el encuentro. “Se canceló para todos menos para mí”, reconoció Marley y explicó que si bien su intención era irse a su casa, Luis Miguel le pidió que se quedara para encarar un nuevo plan.

Relaciones cercanas

“¿Qué temas le divierten a Luis Miguel?”, quiso saber Jey Mammon luego de las anécdotas de Marley. “Hemos hablado de todo, de la vida, de su familia… hemos tenido cenas a solas y la pasás bien”, contó. Luego, repasó los comienzos de ese vínculo. “Mi relación con él fue rara porque empecé persiguiéndolo. Yo estaba en 360 y era notero”, repasó, y contó que era obsesivo, que hacía las guardias hasta que la celebridad aparecía y que cubría las actividades que realizaba el cantante sin tener contacto con él.

“Él no podía creer que yo estuviera en todos lados. Así fue como me dijo ´sombra´. Ahí empecé mi relación con Luis Miguel y terminamos siendo amigos. De tanto seguirlo y demás, un día me dijo ´che, vamos a comer´. Hemos compartido cenas, me invitó a pasar fin de año con él a Egipto, pero yo no podía”, compartió.

Por último, Marley revivió la noche en la que el intérprete de “Ahora te puedes marchar” le pidió que cierre un boliche. Sin saber cómo consentir a la figura, Marley explicó que consiguió un restaurante a dos cuadras del hotel, juntó 20 personas, tapiaron las ventanas con papel para que nadie lo pudiera ver desde afuera y armó una fiesta. Y si bien en la calle no había nadie, el cantante nunca quiso salir del lugar porque estaba convencido de que estaba lleno de fans.