Revelan imágenes de Dua Lipa junto a un reconocido actor y estallan los memes

No pasaron ni cinco días desde el inicio de junio y ya fueron múltiples los escándalos que sacudieron al mundo de la farándula. Desde la culminación del polémico juicio de Johnny Depp contra Amber Heard hasta la inesperada separación de Shakira y Gerard Piqué, parecía que no podía suceder nada más insólito. Sin embargo, el ambiente artístico tenía otro suceso guardado bajo la manga para descolocar aún más a la audiencia. Este fue, nada más y nada menos, que un video de Dua Lipa bailando pegada a Arón Piper durante una fiesta en Madrid. A los minutos que la filmación llegara a las redes, los usuarios hicieron lo propio y no solo se volvió viral sino que, además, estallaron los memes.

Dua Lipa junto a Arón Piper

A lo largo de los últimos años, Dua Lipa escaló en la industria de la música pop y hoy se para orgullosa en la cima. Sus tres Grammys, más de 69 millones de oyentes en Spotify, tours internacionales y colaboraciones con leyendas como Elton John son solo algunos de los logros que respaldan su puesto. Aunque el nivel de fama que alcanzó tiene una larga lista de ventajas, también cuenta con su lado negativo. Y tal vez el más grande es que no puede hacer nada sin ser reconocida y que la noticia llegue a todos los rincones del mundo.

La cantante británica conoce bien como funciona la vida de una celebridad y, por eso, no debe ser sorpresa para ella que su impensado encuentro con Arón Piper conmocionara las redes sociales. Pero, ¿por qué a los fans los asombró tanto? Principalmente, porque a pesar de ser los dos famosos, jamás se creería que sus caminos podrían cruzarse y, mucho menos, que podría llegar a nacer un romance.

Arón Piper (izq) alcanzó la fama mundial gracias a su rol en Élite NIETE/NETFLIX - Gentileza Mazalán Comunicación

Arón Piper es un actor germano español que cuenta con una amplia carrera pero que alcanzó el reconocimiento internacional gracias a su rol como Ander Muñoz en la serie de Netflix Élite. Y ahora es aún más conocido luego de que lo filmaran en un boliche madrileño mientras bailaba pegado a Dua Lipa en medio de la pista, al mismo tiempo que se hablaban al oído.

Dua Lipa fue vista junto a Arón Piper y estallaron los memes twitter

Dua Lipa fue vista junto a Arón Piper y estallaron los memes twitter

La publicación generó confusión desde un principio, pero solo aumentó cuando, horas más tarde, la cantante FK Twigs compartió un video en TikTok en donde se besaba apasionadamente con el mismo actor que fue visto con la autora de Future Nostalgia. Si está de novio con alguna de las dos y le fue infiel, si simplemente son amigos o si planea una colaboración con alguna de ellas y esta es la forma de promocionarla fueron solo algunas de las dudas que surgieron.

No obstante, entre tantas preguntas los fans solo atinaron a hacer una cosa: crear y compartir memes. A través de los mismos no solo expresaron lo inesperado de la situación sino que también felicitaron a Arón Piper y hasta muchos expresaron la confusión que provocaron todos los escándalos que se dieron en el lapso de cinco días.

Dua Lipa fue vista junto a Arón Piper y estallaron los memes twitter

Dua Lipa fue vista junto a Arón Piper y estallaron los memes twitter

“¿O sea que Piqué engañó a Shakira con Liam Payne y por eso Amber Heard le tiene que pagar 15 millones a Johnny Depp y se los fue a pedir prestados a Dua Lipa mientras estaba de fiesta con Arón Piper?”, escribió un usuario y conectó todos los dramas que mantuvieron pendientes a los ávidos seguidores de la vida de los famosos.