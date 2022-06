Ozzy Osbourne se someterá a una cirugía que determinará cómo será su calidad de vida de ahora en más

La calidad de vida de Ozzy Osbourne está en juego, y depende enteramente de una cirugía a la que será sometido en las próximas semanas. Su esposa, Sharon Osbourne, fue la encargada de contarle al mundo como se encuentra hoy la salud del músico, quien fue diagnosticado con Mal de Parkinson en 2019.

En un mensaje difundido a través de Talk TV, la mujer reveló que la estrella de 73 años tiene programada una operación que “va a determinar el resto de su vida” . Si bien no brindó muchos detalles al respecto, si contó que ella estará instalándose en Los Ángeles para acompañarlo en esta etapa.

“No puedo caminar muy bien últimamente”, había dicho Osbourne durante una entrevista que le concedió a la revista Classic Rock en el mes de mayo. “ Tengo terapia física todas las mañanas y estoy algo mejor, pero ni cerca de lo bien que me gustaría estar para poder volver a las giras ”, añadió.

En 2020, el artista había revelado al mundo que tenía Parkinson. “Ha sido terriblemente desafiante para todos nosotros. Hice mi último show de Nochevieja en el Forum [en el marco del Ozzfest, en Los Ángeles]. Luego tuve una fuerte caída. Tuve que someterme a una cirugía en el cuello, que me aturdió los nervios”, relató en enero de 2020 durante una visita al programa Good Morning America.

“ Se me adormeció este brazo por la cirugía, mis piernas siguen enfriándose. No sé si ese es el Parkinson o qué, pero ese es el problema. Cuando me hicieron la cirugía me cortaron los nervios. Hasta ese momento nunca había oído hablar de dolor en los nervios ”, narró el cantante británico haciendo referencia a una operación a la que se sometió en 2019 luego de una caída, la cual requirió la inserción de 15 tornillos en su columna vertebral. En 2003 también había tenido que pasar por el quirófano después de un accidente con su bicicleta, el cual lo dejó con algunas secuelas.

Un mes después de dichas declaraciones, Osbourne debió cancelar su gira por Estados Unidos para concentrarse en sus tratamientos. “Le quiero agradecer a todas las personas que fueron pacientes conmigo. Estoy teniendo un año horrible . Lamentablemente, no voy a poder ir a recibir mi tratamiento en Suiza hasta abril, el mismo dura entre seis y ocho semanas”, escribió el líder de Black Sabbath en un comunicado. “Cuando vuelva a hacer una gira por Estados Unidos los que compraron las entradas, sin duda, van a tener prioridad sobre el resto”.

Ozzy Osbourne hace unos meses en las calles de Los Angeles Splash News/The Grosby Group

En una entrevista con LA NACION, Sharon Osbourne habló de como vive la familia este diagnóstico. “ Se trata de un asunto muy cambiante: hay días en que está brillante, camina, se siente espléndido y a la semana siguiente puede sentirse realmente mal y sin mucha energía, digamos. Nada es permanente, va variando todo el tiempo . Ozzy trabaja con un fisioterapeuta, buscamos cada nueva medicina que sale sobre el Parkinson y la investigamos, estamos atentos a los mejores tratamientos para él. Todos los días es distinto. Pero no es que va a estar postrado en una silla, él no es así”, explicó.

“Ozzy no necesita compasión, él necesita estar en el escenario. Cuando hablan de compasión es que creen que hay que sentir lástima por su diagnóstico reciente o por su accidente en su médula espinal. Ozzy no quiere la compasión de nadie, ha tenido una vida increíble. Para hacerlo feliz, simplemente denle un escenario y él va a estar tan feliz como siempre lo ha estado. Simplemente saber que va a ocupar un lugar en el escenario y tocar y cantar es lo que él quiere”, culminó adelantando que, si el destino lo permite, el músico volverá a los escenarios en unos meses.

De hecho, los meses de convalecencia que atravesó el cantante tras la dura operación a la que se sometió en 2019 estuvieron lejos de mostrarlo retirado de la música: fue durante su recuperación que grabó su más reciente álbum Ordinary Man, que se convirtió en su disco en solitario más exitoso tanto en el Reino Unidos como en los Estados Unidos.