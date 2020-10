El hijo de Mario Pergolini mencionó la muerte del famoso guitarrista en su programa de radio de Vorterix y dijo: "¿Quién? ¿Y de qué murió? ¿De viejo?" Fuente: Archivo - Crédito: Twitter: @tomybestia

A pocas horas de conocerse la triste noticia de la muerte de Eddie Van Halen, a sus 65 años tras una larga batalla contra un cáncer de garganta, Tomás Pergolini habló del tema en su programa de radio y recibió una lluvia de críticas luego de admitir que no conocía al famoso guitarrista.

El hijo de Mario Pergolini es el conductor de Qué mierd. es esto, ciclo que se transmite de lunes a viernes de 16 a 18, y fue en ese espacio que comentó la noticia en un tono que fue duramente criticado en las redes. "Pará, pará, exclusivo y último momento", anunció junto a su compañera, Eugenia Mariluz, apodada "Buji".

La dupla de jóvenes continuó y habló del fallecimiento del músico: "Acaba de pasar, murió Eddie Van Halen", presentó la conductora. Después sobrevinieron los comentarios que despertaron indignación en la comunidad virtual: "¿Quién? ¿Y de qué murió? ¿De viejo?".

El clima en el que fue contada la noticia llamó la atención de algunos oyentes y rápidamente posicionaron como tendencia el nombre del hijo de Pergolini, quien utiliza el apodo "Noxi" en Twitter.

Una de las artistas que lo criticó fue Érica García, quien tuiteó: "Ponele que sos el hijo de Pergolini y no creciste con Van Halen. Bueno, hasta ahí puede ser. Pero si sos un humano y no conocés los solos de 'Thriller' y 'Billy Jean' no sos un humano completo".

"¿Sabés quién grabó esos solos? Van Halen. Productor Quincy Jones, artista Michael Jackson", cerró la cantante y compositora de rock. Entre la catarata de mensajes, también se destacó el del periodista Leonardo Ferri (@soyLeoFerri), quien argumentó: "No es obligación saber quién fue Eddie Van Halen; el rock está en un pésimo momento de popularidad entre los jóvenes, pero las risas, la burla, las pocas ganas de ser respetuosos y el poco profesionalismo es lo que molesta".

El pedido de disculpas del hijo de Pergolini

El hijo del dueño de Vorterix le respondió con un hilo de tuits: "¡Hola! Acá el conductor ese al que están odiando con todo su ser ahora mismo. El video seguía bastante más. Me tomé un tiempo interesante en explicar porqué Eddie Van Halen fue tan importante para la música y sobre todo la vida más que intensa que vivió".

"Que se entienda que no es para ofender a nadie y que está un poquito sacado de contexto. Respeto a la gente que se siente dolida por la muerte de Eddie Van Halen", agregó. "Si solo ves ese momento, sin conocer el programa, sin conocernos a nosotros dos, puede sonar mucho más fuerte que si entendés el contexto en el que se dice y cómo solemos hablar", sentenció.

Luego publicó otro mensaje en su cuenta de Twitter: "La verdad es que lo comunicamos medio como el ort. Disculpas. La idea no era ofender ni faltarle el respeto a nadie". Tras su última publicación, varios de sus seguidores lo defendieron y argumentaron que el estilo del programa es la humorada y la parodia, y que muchos no comprendieron el contexto de sus dichos.