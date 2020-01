En tus planes: el nuevo disco de David Bisbal hecho "a pedido" de sus fanáticos

El artista español está de estreno: lanzó su nuevo disco, En tus planes, y asegura que cada canción fue inspirada en los pedidos de sus fanáticos Crédito: Captura de video

"Este nuevo disco lo he hecho totalmente a pedido de mis fánaticos, atendiendo en todo momento sus peticiones sobre lo que les gustaría escuchar cantado por mí", confesó David Bisbal en una entrevista con rtve. El artista español lanzó hoy su nuevo álbum, En tus planes, que incluye sus hits "A partir de hoy", "Perdón" y "Bésame", junto a nueve canciones inéditas.

Y en sus redes sociales, el cantante expresó su alegría por este nuevo lanzamiento: "¡Por fin sale mi nuevo disco! He disfrutado muchísimo la elaboración y la producción de las canciones y se lo dedico a todo el público en general que desee descubrir mi música. ¡Os quiero mucho!".

En la entrevista con rtve, Bisbal reveló que este nuevo disco surgió gracias a sus fánaticos, quienes le comentaban en las redes sociales su deseo de reencontrarse con canciones como "Buleria" y le pedían que vuelva a apostar a melodías más movidas donde sus raíces españolas estén presentes. Según reveló, los pedidos de sus seguidores lo inspiraron a componer material más variado: "A mí me gusta 'flamencar' los versos de las canciones porque lo he hecho desde siempre, y disfruto que me etiqueten como 'el artista español', porque eso significa que con mi música llevo mi bandera natal a muchos países".

Como resultado del estreno de su nuevo material, también anticipó que hará nuevas giras y que cambiará por completo su repertorio en los shows: "Cuando presentas algo nuevo todo debe adaptarse a eso, desde el material audiovisual que se proyecta en un concierto, hasta el orden de las canciones, y cómo combinar los clásicos de siempre con lo novedoso". Y aseguró: "Estoy entusiasmado por ofrecerle una nueva experiencia a mi público".

De esta manera, Bisbal inaugura un 2020 con un disco hecho "a la medida" de los deseos de sus fans: con baladas como "La necesidad", "Abriré la puerta", "Después de ti", y con otras canciones como "Amor amé", con ritmos bailables y pegadizos.

En paralelo a esta nueva apuesta en lo profesional, el intérprete también está disfrutando de un gran momento personal: el año pasado fue padre por segunda vez, con la llegada de Mateo, fruto de su relación con su esposa, Rosana Zaneti. Anteriormente ya había sido padre de Ella, de 9 años, con su expareja, Elena Tablada, y suele compartir en su Instagram el amor de hermanos que tienen sus dos hijos.

Ver esta publicación en Instagram #2020 Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 1 Ene, 2020 a las 7:17 PST