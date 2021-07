En un flash: los looks de la nueva Sex and the City y la remera de Ben Affleck que llamó la atención

Muchas celebridades fueron noticia, por diferentes motivos, y allí estuvieron las cámaras para captar sus movimientos

En las últimas horas, los flashes captaron múltiples situaciones que tienen a las estrellas de Hollywod como protagonistas. Desde la remera de Ben Affleck con un mensaje contundente en castellano, pasando por el paseo de Angelina Jolie tras haber sido vinculada con el cantante The Weeknd, hasta el rodaje de Just Like That, el relanzamiento de la serie Sex and the City, que ya se está filmando en Nueva York.

Cynthia Nixon y Sarah Jessica Parker filmando en Nueva York Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Respecto al reboot, que se está trabajando para HBO Max, Sarah Jessica Parker brindó algunos detalles, entre ellos, que la temporada aludirá a la pandemia de coronavirus. En declaraciones a Vanity Fair, la actriz y productora adelantó el tono de la serie de Michael Patrick King. “Es increíblemente diverso de una manera realmente emocionante”, dijo sobre el equipo que se sumó a la ficción, y habló de una “experiencia de vida, con visiones políticas del mundo y visiones sociales del mundo”.

Parker, nuevamente en la piel de Carrie Bradshaw Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

En las imágenes se puede ver a la protagonista nuevamente en la piel de Carrie Bradshaw, y a sus colegas, Cinthya Nixon y Kristin Davis . Kim Katrall, en tanto, declinó la oferta de sumarse al proyecto luego de enemistarse profundamente con Parker.

Kristin Davis también fue captada por los flashes mientras fimaba el reboot Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Ben Affleck pide que se termine el drama ante los flashes; el actor está tomando clases de castellano desde que volvió con su ex, Jennifer Lopez Grosby Group - x17/The Grosby Group

Zendaya en la premiere de la nueva Space Jam, en Los Ángeles, muy colorida y sin Tom Holland a la vista Grosby Group - Shutterstock

Chris Hemsworth, a la vuelta de su salida al mercado Grosby Group - BYRON

Disfrazadas: America Ferrera y Anne Hathaway en el rodaje del film WeCrashed Grosby Group - Mega/The Grosby Group

Madonna y su novio, el bailarín Ahlamalik Williams, por emprender un viaje en el aeropuerto JFK donde buscaron pasar inadvertidos Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Angelina Jolie y dos de sus hijos, Zahara y Pax, de compras en Los Ángeles Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

La cantante pop Olivia Rodrigo llega a la Casa Blanca para promover la vacunación contra el COVID-19 entre los jóvenes, el miércoles 14 de julio de 2021 en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

