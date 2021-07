Series: llega El reino, Robert Downey Jr. se muda a HBO y Star+ se prepara para el partido

De Iron Man a una miniserie para HBO. Las fronteras abiertas entre la televisión y el cine acaban de alcanzar un nuevo hito. Hoy se anunció que Robert Downey Jr. no solo será el productor de una nueva ficción de HBO sino que además será uno de sus protagonistas. Se trata de la adaptación para la pantalla chica de la novela ganadora de un premio Pulitzer The Simpathizer escrita por Viet Thanh Nguyen. Para agregarle más interés al proyecto como showrunner de la miniserie tendrá al celebrado realizador coreano Park Chan-wook (Oldboy, La doncella), que también estará a cargo de la dirección de los episodios.

The Sympathizer cuenta la historia de un capitán del ejercito survietnamita, que es en realidad un espía para la facción comunista del norte del país, y su viaje de Saigón a California del sur, en los años 70, y su retorno a Vietnam años después. Aunque el elenco será predominantemente vietnamita, Downey aparecerá en la trama en varios papeles que representen al establishment norteamericano: un congresista, un oficial de la CIA y un director de cine que contratará los servicios del protagonista como asesor cuando filme una película sobre la guerra.

El reino, cada vez más cerca. La nueva serie de Netflix producida en la Argentina se estrenará el próximo 13 de agosto y después de más de un año de espera, esta semana se conoció el primer adelanto del drama creado por Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro. El trailer da algunas pistas sobre las intenciones de los personajes centrales de la trama empezando por el pastor candidato a vicepresidente que encarna Diego Peretti, un hombre que ante el asesinato de su compañero de fórmula debe decidir si regresa a su templo o se hace cargo de la campaña presidencial. Mercedes Morán interpreta a su esposa y la pastora de la congregación que teme que la política desvíe a su marido del camino de la fe mientras que a Nancy Dupláa le tocará interpretar a la fiscal encargada de investigar el asesinato del candidato, una tarea que la llevará a descubrir mucho más de lo que imagina sobre el pastor y su entorno, entre los que aparece el personaje de Joaquín Furriel, un asesor político que digita la campaña desde las sombras.

Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin en la serie Only Murders in the Building que se verá por Star+

Star+ sale a la cancha. Entre la abundante oferta de plataformas de streaming ya disponibles en la Argentina el próximo lanzamiento de Star+ el 31 de agosto buscará marcar una diferencia con el deporte. Según se anunció hoy, el servicio de TV OnDemand que pertenece al grupo Disney incluirá a la señal deportiva ESPN entre su oferta por lo que allí estarán disponibles contenidos como el campeonato de la UEFA, la liga de España, la serie A de Italia, la Premier League, el ATP Tour, todo el rugby de UAR, URBA y SANZAR (incluidos los partidos de los Pumas), la NBA y la NFL. Más allá del frente deportivo Star+ también contará con el estreno exclusivo de la nueva temporada de Los Simpson y la colección completa de la serie animada que muchos de sus fanáticos reclamaban desde el lanzamiento de Disney+. Además tendrá series como la comedia de misterio Only Murders in the Building, protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez; el drama distópico Y: The Last Man y la miniserie Pam y Tommy, sobre la relación entre Pamela Anderson y Tommy Lee que protagonizan Lily James y Sebastian Stan, entre otras producciones internacionales y locales.