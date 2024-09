Enamorado, Benjamín Vicuña habló de su nueva novia: “Anita es una mujer increíble”

Escuchar

Este martes se llevó a cabo la gala anual de la Fundación Discar, en Puerto Salguero. El evento benéfico -que busca promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual- contó con la presencia y solidaridad de varias figuras del ambiente. Sin embargo, todas las miradas se posaron en una pareja muy especial que sorprendió a todos: la de Benjamín Vicuña y su novia, Anita Espasandin . Si bien el actor y la economista están saliendo desde junio de este año, es la primera vez que se muestran públicamente y posan juntos ante los flashes.

“Estuve multi-rubro este año”, bromeó Benjamín Vicuña ante las cámaras de Socios del espectáculo cuando el cronista enumeraba los proyectos que lo tuvieron ocupado este año: El encargado, La isla de las tentaciones, La voz ausente y Felicidades en teatro. “Un año con mucho movimiento y eso me tiene muy contento. Ahora estoy filmando [Papá X2, junto a Celeste Cid y Lucas Akoskin] por eso estoy un poquito cansado. Vengo de ahí, pero era muy importante estar acá”, aseguró el actor que eligió esta causa benéfica para presentar en sociedad a su novia.

“Es la primera salida oficial”, le dijo el movilero mientras Vicuña afirmaba con la cabeza y se reía algo tímido. “Suena importante”, bromeó para descontracturar la situación. Sin embargo, enseguida se puso serio y explicó por qué eligió este evento para dar el gran paso: “Nos acompañamos muchísimo y hoy me parecía un lindo momento para estar en una causa tan importante”, reveló. Tras asegurar que para él también es “un honor” y “un privilegio” acompañarla a ella, Vicuña confesó: “ Es una mujer increíble, pero respeto que tenga un perfil que no tiene nada que ver con esto. Por eso, pedí que no la invadan ”.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña en la cena de la Fundación Discar Gerardo Viercovich - LA NACION

Al parecer, el actor chileno le pidió “piedad” a los medios presentes, ya que su novia es economista y no está acostumbrada al asedio de los medios. “ Este es mi trabajo y en ese sentido cada uno elige. Pero ella está en un medio que desconoce. Ya no me hagas hablar más”, le pidió al cronista, entre risas, intentando no dar más detalles de su relación. “Se los ve bien, me imagino que con proyectos de pareja”, insistió el periodista de eltrece. Tras soltar una incómoda carcajada, Vicuña concluyó: “Sí, no sé… Con muchas cosas, pero tranquilo”.

Minutos antes, el actor había hablado del éxito de Felicidades, obra que desde su estreno no para de agotar localidades: “Es impresionante. Es una obra que me robó el corazón. Me tiene feliz trabajar con Adrián [Suar], con Griselda [Siciliani], con Peto [Menahen], con Jorgelina [Aruzzi] y con el público que acompaña. Ya van 85 mil personas en unos meses, así que es muy emocionante, es un fenómeno”, expresó muy entusiasmado. Respecto a los discursos que en la entrega de los Martín Fierro reclamaban que haya más ficción en el país, advirtió: “Es algo que pedimos nosotros, que pide el público, es un deseo. Ojalá se pueda hacer, ojalá que no quede en discurso, que se pueda activar y que podamos tener nuevamente ficción de calidad en Argentina”.

Un amor bajo perfil

“ Malditos, no me jodan esta historia que estoy enamorado de verdad ”, le dijo el actor a Socios del espectáculo cuando estos descubrieron el incipiente romance entre el galán y su compañera de gimnasio. “Vicuña siempre cuidó a Anita y a su entorno, pero esta vez dijo: ‘Ya está, me entrego al amor’. Por eso ella quiso que la blanquee públicamente”, reveló el periodista Matías Vázquez este miércoles en el ciclo de eltrece, mientras veían las imágenes de la flamante pareja ingresando al salón de Costa Salguero.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin Gerardo Viercovich - LA NACION

Espasandin tiene 40 años, es economista y madre de dos hijos, fruto de una relación anterior. “Hay que decir que la familia del ex y el padre de los hijos de Anita están odiados con ella”, comentó el conductor Rodrigo Lussich mientras Vázquez reveló que el problema es que “para muchos las fechas no coincidían”. “E llos entraban separados al gimnasio, se quedaban chapando en el auto y ella todavía estaba en pareja, aunque ella dice lo contrario ”, acotó Lussich.

A pesar de estas especulaciones, la pareja está súper afianzada. “Meten mucho viaje cuando él no tiene teatro, a veces solos, a veces con los nenes. Los han llevado a Carmelo, Uruguay, ahí se conocieron los hijos de ambos”, agregó Paula Varela dando cuenta que ya hubo presentación familiar.

