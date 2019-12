¿Enamorados? Bill Hader y Rachel Bilson, de paseo por la ciudad natal del actor

Rumores de romance para Bill Hader y Rachel Bilson, que fueron vistos compartiendo un café en Tulsa, el pueblo natal del actor de Barry Crédito: The Grosby Group

23 de diciembre de 2019 • 14:28

Bill Hader y Rachel Bilson fueron vistos juntos este fin de semana en la ciudad natal del actor, Tulsa, Oklahoma, compartiendo un momento de intimidad, lo cual despertó fuertes rumores de un incipiente romance entre ambas estrellas de Hollywood.

En una foto difundida por el medio TMZ, el protagonista de Barry, de 41 años, fue visto con la actriz de Hart of Dixie, de 38, tomando un café e intentando pasar desapercibidos en público el pasado sábado. Hader vestía una gorra negra, abrigo con capucha y jeans. Según la misma fuente, los actores no estaban solos sino en compañía de la familia de Hader y habrían paseado agarrados de la mano por las inmediaciones de la cafetería.

Hader estuvo casado con la directora y guionista Maggie Carey entre 2006 y 2018, momento en que se hizo efectivo su divorcio; juntos fueron padres de tres niñas: Hannah Kathryn, de 10; Harper, de 7, y Hayley, de 5 años.

Bilson también estuvo en pareja, en su caso con el actor y coprotagonista de Jumper, Hayden Christensen, desde 2010 hasta su separación en 2017, y son padres de Briar Rose, de 5.

Hader y Bilson protagonizaron juntos la comedia romántica La lista de pendientes, en 2013, dirigida por la exesposa del actor.

Rachel Bilson en La lista de pendientes, la película de 2013 en que conoció a Bill Hader Fuente: Archivo

En julio, Bilson fue vinculado al ex actor de The Bachelor Nick Viall después de que ella apareciera en su podcast, The Viall Files. En ese momento, las dos compartieron fotos de un encuentro en Instagram. "Elegiremos renunciar a nuestras habitaciones separadas", bromeó él en ese momento. Los fanáticos tomaron nota entonces de los sugerentes intercambios que estos últimos protagonizaron en las redes sociales, acrecentados por el hecho de que Viall registró luego tímidos comentarios en las publicaciones de Bilson, lo que llevó a sus seguidores a creer en la posibilidad de que él y la actriz pudiesen ser algo más que amigos. Sin embargo, Viall, que estuvo comprometido con Vanessa Grimaldi, dijo más tarde a la revista People que no disfrutaba en ese momento de ningún vínculo amoroso.

Ahora, resta esperar a que bien sea Bilson o Hader se pronuncien respecto a las imágenes que los vinculan, puesto que ninguno de sus representantes ha salido a desmentir, de momento, el supuesto romance entre ellos.