Conquistador incansable: Brad Pitt fue fotografiado muy cerca de la modelo y empresaria Inés de Ramón

El corazón de Brad Pitt estaría nuevamente ocupado. En los últimos días, los rumores de romance entre el actor y la modelo y empresaria Inés de Ramón comenzaron a circular cada vez con más fuerza y, hace pocas horas, salieron a la luz las primeras fotos de ambos juntos.

Esta semana, una fuente cercana a la esbelta morocha de 32 años le contó a la revista People que ella y Pitt, de 58 años, “han estado saliendo durante unos meses” . Según esta persona, “Brad está muy interesado” en De Ramon, que se separó de su marido, la estrella de Vampire Diaries Paul Wesley, a principios de este año. “Se conocieron a través de un amigo común. Ella es muy agradable”, aseguró

La modelo fue fotografiada junto al protagonista de Troya el domingo en el Orpheum Theatre de Los Ángeles, donde asistieron a un concierto benéfico organizado por Bono, el líder de U2. Una persona cercana a Pitt le contó a People que ambos “empezaron a salir recientemente”, pero agregó que “no es una relación exclusiva”.

“Inés es linda, divertida y enérgica. Tiene una gran personalidad. Brad disfruta pasando el tiempo con ella”, dijo esta última persona.

Brad Pitt junto a Inés de Ramón, en Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group

De Ramón, de 29 años, se graduó en la Universidad de Ginebra en 2013 y tras recibirse se mudó a los Estados Unidos, en donde hizo un curso de Nutrición Integrada. Actualmente es directora de ventas de la empresa Anita Ko Jewelry, una marca de joyas con base Los Ángeles que ha creado piezas para celebridades como Hailey Bieber, Kourtney Kardashian o Mandy Moore. La joven habla francés, alemán, español, italiano, y por supuesto, inglés.

La pareja asistió al concierto organizado por Bono en el teatro The Orpheum, en Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group

Estuvo casada con el actor Paul Wesley, con quien contrajo matrimonio en 2019 y de quien se divorció este año. En septiembre, un representante de la pareja le dijo a los medios que llevaban varios meses viviendo separados. “La decisión de separarse es mutua y ocurrió hace cinco meses”, aseguró en un comunicado.

Por su parte, Pitt -que se divorció de Angelina Jolie en 2016- estuvo recientemente vinculado con la modelo Emily Ratajkowski. Según se supo a mediados de este año, los actores estuvieron “saliendo en secreto” durante varias semanas, sin embargo no mantenían un noviazgo formal.

La pareja llegó al lugar a bordo del auto de Pitt Backgrid/The Grosby Group

“La gente ha estado especulando sobre esto durante un tiempo. Brad no está saliendo con nadie, pero ellos [Pitt y Ratajkowski] han sido vistos un par de veces juntos”, explicó un conocido del actor. La fuente también señaló que el protagonista de Siete años en el Tibet también “ha sido visto con otras personas” en los últimos meses y que no está saliendo con nadie en particular.

Ratajkowski se encontraba en medio de una separación complicada con Bear–McClard, con quien tuvo a su primer y hasta ahora único hijo, Sylvester Apollo Bear. La ruptura entre Emily y Sebastian ocurrió entre rumores de infidelidad, según confirmó también una fuente a la revista People: “Se separaron hace poco. Fue una decisión de él. Ella está bien, es fuerte y se centra en su hijo”.

Por su parte, Pitt ha estado en el ojo de la tormenta luego de que se revelara información sobre su polémica ruptura con Angelina Jolie, que se habría dado en medio de agresiones y con una fuerte discusión.

El 14 de septiembre de 2016, Pitt, Jolie y sus seis hijos -Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne, volaron desde Niza, Francia, hacia Los Ángeles. Según las declaraciones de la actriz en el reporte del FBI que compartió Page Six, Pitt se habría embriagado y comportado de forma violenta con ella. La actriz dijo que su esposo la llevó al baño y la agarró por la cabeza mientras discutían por uno de sus hijos; presuntamente, también la atacó de forma verbal. Aparentemente, uno de sus hijos la defendió, por lo que su papá corrió hacia él para agredirlo, pero Jolie se interpuso y salió herida.

Al poco tiempo, Pitt salió a desmentir estas declaraciones y aseguró que su exesposa está constantemente atacándolo pero que la justicia nunca pudo comprobar la veracidad de sus relatos. “Brad ha asumido todo lo que le corresponde desde el primer día -a diferencia de la otra parte- pero no va a asumir nada que no haya hecho. Ha recibido todo tipo de ataques personales y tergiversaciones”, dijo la abogada de Pitt, Anne Kiley, en un comunicado enviado a E! News. “Afortunadamente, las diversas autoridades públicas que la otra parte ha intentado utilizar contra él durante los últimos seis años han tomado sus propias decisiones independientes”, continuó la letrada. “Brad seguirá respondiendo en los tribunales como lo ha hecho siempre”, concluyó.

