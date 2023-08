escuchar

Rami Malek estaría en una nueva relación, tan solo días después de la confirmación de su separación de la actriz Lucy Boynton. De acuerdo a lo informado por The Daily Mail, el ganador del Oscar habría iniciado un vínculo con Emma Corrin , una de las figuras de la serie The Crown, quien interpretó a Lady Di en su juventud .

“Se los vio besándose esta semana, pero días atrás también estuvieron juntos”, contó una persona allegada al actor de Oppenheimer. “No les importa ser vistos a esta altura”, sumó la fuente, quien contó que Rami y Emma comieron juntos en un restaurante de Kent, en el Reino Unido, y previamente fueron a un recital de Bruce Springsteen en Hyde Park.

Rami Malek 'confirms relationship with The Crown's Emma Corrin as they are spotted kissing' https://t.co/1YMHBOORUZ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 11, 2023

“Se miraban a los ojos con mucha pasión y se besaban sin importar quién pudiera notarlos, estaban encadilados el uno con el otro, como si no existiera nadie más” , añadió la persona que brindó su testimonio a The Daily Mail. Los protagonistas de este presunto nuevo romance no se pronunciaron al respecto.

En cuanto al momento sentimental de Malek, el actor se habría distanciado de Boynton a comienzos de este año como consecuencia de las movidas agendas que les impedían pasar tiempo juntos. Según el medio británico The Sun, ambos tomaron la decisión de separarse “por cuestiones laborales”, aunque ellos nunca lo confirmaron. “Se separaron sin mucha fanfarria. Estuvieron juntos durante mucho tiempo, pero se habían distanciado mucho. Los dos continúan con sus respectivas vidas y están ocupados con el trabajo”, dijo una fuente cercana a la pareja, confirmando así las especulaciones.

Rami Malek y Lucy Boynton estuvieron cinco años juntos Agencias

En ese momento, el nombre de Corrin ya era mencionado cuando se aludía a cómo el actor estaba transitando la ruptura en el verano europeo. “Rami se ha rodeado de sus compañeros y ha pasado el verano divirtiéndose. Le pidió a Emma Corrin que se uniera a él para ver a Bruce (Springsteen) y la pasó muy bien . Está disfrutando de la vida y viviéndola”, aseguraban, aunque sin brindar indicios de si su vínculo con Corrin era de índole romántico.

Un amor que nació en el set

Rami Malek y Lucy Boyton se conocieron cuando protagonizaron Bohemian Rhapsody, la película biográfica de Freddie Mercury estrenada en 2018 que le valió el Oscar al actor, y en la que Boynton personificaba a la novia y musa del artista, Mary Austin, la inspiración detrás de la canción “Love of My Life”.

Luego del estreno, surgieron los rumores de romance. “Ambos se conocieron en el rodaje en Londres y prácticamente no se han separado desde entonces”, le comunicó una fuente a Us Weekly en 2019. “Él está muy interesado en ella y siempre que puede viaja a la ciudad para pasar más tiempo a su lado. Los dos crearon un vínculo muy especial durante los meses en que trabajaron juntos”.

Rami Malek y Lucy Boynton, en mejores épocas GROSBY GROUP

Al poco tiempo, Malek decidió confirmar su noviazgo con la actriz neoyorkina durante una nueva edición del festival internacional de cine de Palm Springs, donde además le dedicó el galardón que había recibido llamándola “Mi confidente, mi aliada, mi amor”. Cuando ganó el Oscar, tampoco se privó de dirigirse a su entonces pareja. “Lucy Boynton, eres el corazón de esta película, eres más que inmensamente talentosa. Has capturado mi corazón” , expresaba emocionado.

Los cinco años que pasaron juntos los vivieron con bajo perfil y, fiel al estilo de ambos, se separaron de igual modo: sin comunicarlo a la prensa, aunque tampoco negando los dichos de su círculo íntimo.

Emma Corrin en la gala del MET de 2022 ANGELA WEISS - AFP

Emma Corrin, en tanto, no suele hablar de sus relaciones con la prensa. El año pasado, hizo historia al convertirse en la primera persona no binaria en ser tapa de la revista Vogue . “En mi opinión, el género no es algo que sienta fijo y no sé si alguna vez lo será; siempre puede haber allí algo de fluidez para mí”, expresó en la entrevista en la que aludió a cómo sintió presión en Hollywood para definir su identidad de género y su orientación sexual. “Estoy resolviendo todo este complejo asunto del género y la sexualidad (...) Me gusta la gente”, dijo. En 2021, se vio a Corrin con el director de arte Ibrahim “Ibby” Njoya.

Emma Corrin e Ibby Njoya fueron vinculados hace dos años The Grosby Group

En las fotos, se los veía dando un paseo en el que pasaron por el supermercado para comprar alimentos, abrazados y de la mano, sin darles importancia a los flahes. Njoya es un talentoso director de arte que ha trabajado para marcas de diseño como Gucci. “Es todo muy reciente entre Emma e Ibby, pero parece que se están llevando muy bien”, le comentó una persona cercana a ellos al diario británico The Sun . “Él entiende el mundo en el que está Emma y además tienen muchas cosas en común. Son los dos de perfil bajo y hasta ahora están felices”, añadía la fuente sobre el vínculo que parece no haber prosperado.

LA NACION