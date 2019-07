La herencia de la querida Coca Sarli provocó un enfrentamiento entre Isabelita y Martín, sus hijos adoptivos

15 de julio de 2019 • 16:03

Hace apenas tres semanas que murió Isabel Sarli y desde el primer momento hubo diferencias con sus dos hijos adoptivos, Isabel y Martín, en lo que respecta a la herencia.

Según contó Carlos Monti, que esta semana conduce Pamela a la tarde (Pamela David está de vacaciones), los hermanos están distanciados desde hace un tiempo. Isabelita vivió siempre con su mamá y se ocupó de ella en tanto que Martín vive con su familia en el sur del Gran Buenos Aires, y está retirado de la Prefectura.

El pasado viernes iba a leerse el testamento que se habría redactado hace cuatro años y que dejó la Coca, pero los abogados de las diferentes partes se pusieron en contacto y la lectura quedó en suspenso hasta este martes.

Entre los muchos dimes y diretes de esta relación de hermanos, se sabe que Isabelita contó que Martín tenía problemas con el juego. Sin embargo, él lo desmintió contando que sólo jugaba a la quiniela a pedido de su mamá.

Mientras espera por la lectura del testamento, Martín contó en el programa de América lo siguiente: "No estoy enemistado con mi hermana pero me bloqueó y no me atiende el teléfono. No sé qué pasa. Hace unos días hablé con mi cuñado Damián (pareja de Isabelita) y me pasó un teléfono que creí era el de mi mamá. Pero cuando lo llamé me enteré que era el abogado de mi hermana. Entonces lo puse en contacto con mi abogada para que se pongan de acuerdo entre ellos".