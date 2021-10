Entre el nuevo galán de Lali Espósito y los “likes” de Nicolás Furtado y Ester Expósito

¡Hola changos! ¿Están disfrutando del fin de semana largo y sienten que se están perdiendo toda la información importante? Quédense tranquilos porque acá me tienen a mí con este servicio a la comunidad, que resume todo lo que pasó en las redes sociales con el maravilloso mundo de la farándula argentina.

Estos días fueron un torbellino de emociones... o algo así. Primero, blanquearon romance Flor Vigna y Luciano Castro, después parecía que Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona estaban en crisis: se dejaron de seguir; ah, no, último momento, ¡se bloquearon! Ah, no, urgente, se amigaron. Y después de todas estas ideas y vueltas, un mensaje dedicado... ¿a mí? Chicos, ni Luciana Salazar y Martín Redrado fueron tan cambiantes...

Ahora, vamos a arrancar este lunes feriado con una (ponele) complicada encuesta que dejó el Kun Agüero en Instagram. ¿A quién se le ocurre poner “todo bien o todo mal” y las opciones son sí o no? Es imposible así o estamos ante una mente superior o hay algún mensaje oculto que nos estamos perdiendo. Cómo saber.

Y algo así de complicado es el romance de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo porque ya sabemos que son de esas parejas que muestran en las redes si están bien o si están mal. ¿Cómo lo hacen? O postean fotos enamorados o dejan frases sugerentes o -un clásico de las parejas de famosas- se dejan de seguir. Sí, estilo El Polaco y Barby Silenzi, que se siguen, se dejan de seguir, se bloquean y luego, se vuelven a seguir y así sucesivamente. El tema con Gianinna y Osvaldo ahora es que decidieron no volverse a seguir para despistar... Pero, además, este fin de semana no conforme con esto, dejaron de seguir a sus respectivos amigos. Incluso, el exfutbolista tampoco sigue a Claudia Villafañe, a quien hasta hace poco le llenaba los posteos de “likes”. Todo parecía indicar (incluso algunas frases de ella del estilo “estoy aprendiendo a poner límites”) que había un fuerte cortocircuito entre ambos, pero a través de una foto y un mensaje -permítanme adjudicármelo- quisieron terminar con los rumores de crisis . Luego, él me bloqueó (dolor país).

¿Qué pasa entre Daniel Osvaldo y Giannina Maradona?

Otra pareja que volvió es Laurita Fernández y Nicolás Cabré y ya se muestran en sus historias de Instagram como si acá no hubiera pasado nada. Bueno, les deseamos lo mejor...

¡Reconciliados, otra vez! Laurita Fernández ya postea nuevamente fotos junto a Nicolás Cabré en sus redes

Desde que se separaron Benjamín Vicuña y la China Suárez, a ambos se los vinculó sentimentalmente con diferentes personas. Y si bien en los últimos días se habló de un posible acercamiento entre ellos, también se relacionó al actor con la actriz española Ester Expósito. En Instagram, él la sigue a ella, pero ella no lo sigue a él. Aunque, en realidad, el dato curioso de esto (y el que a mí me despertó dudas) es que la China likeaba las fotos de la actriz y, de repente, la dejó de seguir (¡chan!). Pero también hay que decir que hay un tercer involucrado en todo esto: el actor Nicolás Furtado. En este caso, se siguen mutuamente y no solo eso, en el último tiempo se dieron varios “me gusta” en sus respectivos posteos. A mí entender: ¡es por ahí Ester! Y justo él está ahora en Madrid y ella también. Necesito que esto suceda, ¿ustedes?

Lali Espósito y una gran fiesta de cumpleaños...

Y para ir cerrando esta columna me pareció lo más acorde hacerlo con un recorrido por la Lalifest. Sí, Lali Espósito estuvo de cumpleaños y no puedo dejar de pensar que yo la veía en la televisión cuando era una nena y ahora celebró... ¡sus 30 años! Ay, yo aspiro a que alguna vez en mi vida Lali me invite a una de sus fiestas, va a ser uno de mis deseos de cumpleaños. Y volviendo a la reina, a su festejo no le faltó nada: famosos y glitter. Pero también estuvo Alosian Vivancos... ¿Un amor de primavera (algo para decirnos Lali?) Lo cierto es que el modelo y actor español también estuvo en la casa de la actriz hace apenas unos días. ¿Cómo lo sé? Porque subió un posteo en donde se ve el banco que tiene ella en el jardín de su casa. (Sí, ya sé, no estoy bien). Otro detalle a destacar es que todos los amigos de Lali lo empezaron a seguir. Ah, y por otro lado, pasó algo revolucionario para el mundo de los famosos y sus fiestas: ¡no hubo canjes!

Alosian Vivancos, ¿el galán que enamoró a Lali Espósito?

Y bien amigos, este fue mi reporte de lo que tiene que saber de la farándula argentina para empezar su semana con toda la información importante, esa que va a sacar al país adelante.