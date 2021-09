Qué pasa entre Lali Espósito y el Tucu Correa y con los famosos que no paran de reconciliarse

¡Hola changos! ¿Estuvieron disfrutando tanto el fin de semana que no pudieron ver en qué anda Jimena Barón? ¿Están preocupados porque se perdieron los nuevos likes que surgieron en el mundo de la farándula? No se amarguen más, que aquí estoy yo, que vengo con lo realmente importante: Ivana Nadal se hizo rastas (sí, ya sé... ¡y a quién le importa!). Y ya que hablamos de Ivana Nadal los invito a vibrar alto en este mundo que nos hace olvidar de nuestros problemas, la farándula argentina. Una semana que se siente como un loop de los famosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos atrapados en hechos que se repiten una y otra vez. No sé quién es el guionista de la farándula, pero claramente tiene menos ganas de laburar que Alex Caniggia. No solo porque no está pasando nada nuevo, sino porque todo lo que está pasando (o casi todo) ya lo vivimos.

Como sé que son fuertes y estamos acostumbrados a lo peor, quiero decirles que... Barbie Silenzi cerró su Instagram y todavía no sabemos el porqué, pero me huele a una nueva crisis con El Polaco (están a una separación y reconciliación de ganarle el puesto de pareja tóxica a Lucina Salazar y Martín Redrado). Yo los voy manteniendo al tanto, sé que no va a ser fácil seguir con sus vidas...

Laurita Fernández volvió con Nicolás Cabré y no, no es una noticia vieja, es la tercera vez que vuelven. ¿Será una competencia de la que no estoy enterada en la que se trata de ver qué pareja se separa más veces y vuelve? O quizás toman algo que los hace olvidar de todo para volver a sentir la experiencia (si esto existe lo necesito, quiero volver a ver la película Nueve reinas y sorprenderme con el final). Y con esto queda claro que los famosos se tropiezan con la misma piedra varias veces o... quizá sea un canje.

Ivana Nadal y sus rastas

La otra expareja que tuvo su momento estos días es la de Mauro Caiazza y Jimena Barón. Él sacó un tema que podría pensarse que es dedicado a “la cobra” porque dice: “Hasta le hice una coreo a esa víbora que no quiso bailar”. (Elijo creer) Pero no solo eso sino que justo, justo un amigo de él filtró una captura de pantalla del chat de Instagram de Mauro, en donde se ve que hay un audio de Jimena Barón que aún no había escuchado y ya habían pasado 4 días (lo que maneja la ansiedad este señor). Dejáme desconfiar, Mauro. Mientras tanto Barón deja pistas de su nuevo romance, sube una historia mostrando un bolso matero, que buscando en las fotos del chico que dicen que es el novio de ella (sí, ya les dije que tengo tiempo), se encuentra fácilmente que es el mismo.

¿Qué pasa entre Mauro Caiazza y Jimena Barón?

Y hablando de romances el del Tucu López y Sabrina Rojas va creciendo día a día (como los canjes de Cinthia Fernández) y solo puedo pensar en que los famosos viven en un universo paralelo, en donde una semana se convierte en un año sino no se explica. Barón se separó de López en abril, hace 5 meses, y ahora el Tucu está con Rojas, que se separó de Luciano Castro en mayo pasado. El Tucu y Sabrina están súper enamorados y ya hablan de convivencia, etc, etc, etc. A lo que cualquier mortal le llevaría 3 años (recomponerse de una ruptura, salir con alguien, enamorarse, etc) a los famosos le lleva apenas unos meses...

Como es el caso de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Hasta no hace mucho no podían subir fotos con sus hijas a las redes sociales y se tiraban indirectas, directas, de todo... Pero este fin de semana fue la comunión de una de sus hijas y así como quien no quiere la cosa, de repente, Nicole etiqueta en una historia de Instagram a Cubero. Qué sorpresa dirá alguien mientras que otro señalará que ya era hora de que dejaran la guerra de lado, pero aquí es cuando entra Mica Viciconte a decirnos que no todo es lo que parece. (Igual ya lo sabíamos, Mica).

Micaela Viciconte tiene algo para decirle... ¿a Nicole Neumann y a FabiánCubero?

Y para ir terminando los quiero dejar con una noticia distinta, linda (porque todo lo anterior ya lo vimos más que Mi pobre angelino en Navidad). Yo en lo particular shipeo esta pareja, primero porque a la protagonista la amo, es la reina absoluta y él es tucumano, y nada me gustaría más que verla en Tucumán comiendo un sándwich de milanesa. Estoy hablando de Lali Espósito y el Tucu Correa. Hace poco tiempo empezaron a seguirse y no paran de ponerse likes, comentarse fotos, etc. Yo creo que si esto se concreta, voy a pedir que se le haga a Lali un monumento en Tucumán porque como tucumana es algo que necesito que suceda.

Y bien amigos, este fue mi reporte semanal de lo que tienen que saber de la farándula para empezar su semana con la información importante que va a sacar a este país adelante.