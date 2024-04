Molly Ringwald reveló el extraño lugar en el que fue concebida su hija Mathilda

Escuchar

Después de convertirse en una de las actrices más convocadas y queridas de los años ochenta, Molly Ringwald decidió abandonar Hollywood y radicarse en Francia, dispuesta a darle a su carrera otro matiz. Hace algunos años, volvió a los Estados Unidos y se incorporó al elenco de Riverdale, como la madre de Archie, uno de los protagonistas. Este año, la actriz es una de las estrellas que encabezan el elenco de Feud: Capote vs. the Swans, la serie en la que se recrea la relación de amor y odio que unió al célebre escritor y periodista con las mujeres más importantes e icónicas de Nueva York.

En ese contexto, Ringwald brindó una serie de entrevistas en las que, además de referirse a su nuevo desafío laboral, también hizo un repaso de su vida, revelando algunos aspectos desconocidos. Uno de esos reportajes fue publicado por Times este miércoles, y es allí donde la actriz contó con franqueza que su hija Mathilda Gianopoulos fue “concebida en el camerino de Studio 54″, cuando interpretaba a Sally Bowles en la obra de Broadway Cabaret, en 2003.

“Es tan Mathilda haber sido concebida en un lugar tan icónico”, exclamó la protagonista de El club de los cinco, refiriéndose a la hija que llegó a su vida hace 20 años, fruto de su relación con quien hoy es su esposo, el escritor Panio Gianopoulos. Y explicó: “Siempre supe que quería tener hijos, pero me tomó un tiempo: tenía 36 años cuando ella nació. A esa edad, el reloj biológico es real y se había vuelto ensordecedor. Lo único en lo que podía pensar era: debía tener hijos”.

Cuando Mathilda nació el 22 de octubre de 2003, la vida de la actriz y de Panio cambió para siempre. “Llegó cinco semanas antes, por lo que era más bien pequeña, pero tenía unos ojos grandes y hermosos. Incluso antes de que pudiera hablar, tenía un sorprendente sentido del humor y la mejor risa a carcajadas. Tengo grabaciones de su risa, que escucho cuando quiero un poco de ánimo, indicó.

Ringwald, que también es madre de los gemelos Roman y Adele, de 14 años, añadió: “Lo más difícil de la maternidad fue darme cuenta de que ya no podía disponer libremente de mi tiempo. Como actriz, he viajado mucho y he aprendido a vivir con la inestabilidad, pero eso no es bueno para los niños. Eso es algo en lo que siempre busco mejorar y afortunadamente tengo un esposo que es planificador y es muy estable”.

Panio y Ringwald se conocieron a principio de siglo y pasaron por el altar en 2007. Anteriormente, estuvo casada con el también escritor Valery Lameignère, desde 1999 a 2002.

La protagonista de La chica de rosa suele compartir con Mathilda distintos eventos, sobre todo desde que la joven decidió comenzar una carrera como modelo y actriz. De hecho, Ringwald decidió que fuera su hija quien la acompañara en el estreno de Feud, la serie en la que comparte elenco con Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart y Demi Moore.

En la serie, RIngwald interpreta a Joanne Carson, la modelo que se convirtió en una de las mujeres más influyentes de Nueva York cuando se casó con el mítico presentador de la televisión estadounidense Johnny Carson.

