“Era una obsesión”: Rita Moreno y su romance con Elvis Presley para vengarse de las infidelidades de Marlon Brando

“Mi relación con Marlon [Brando] fue como una tormenta. Fue sensual, divina y entretenida, pero más que nada una obsesión. Era como la cocaína”, aseguraba Rita Moreno en una entrevista para la BBC en 2013. Por aquel entonces había publicado sus memorias, un éxito de ventas en el que mostraba, entre muchas otras facetas que nunca antes había hecho visibles, tanto su activismo como su indignación contra el racismo en Hollywood y sus relaciones tormentosas con los hombres más deseados de su época. Marlon Brando fue uno de ellos. “A él le encantaban las mujeres y yo quería que me fuera fiel, pero eso era imposible”, reveló entonces, pero no fue hasta ahora, en una charla con en el programa estadounidense The View, cuando confesó la forma en la que se vengó del comportamiento de su expareja, con quien mantuvo una relación de ocho años.

La ganadora del Oscar, de 89 años, respondió a la pregunta de una de las conductoras, Joy Behar, acerca de si Brando la engañaba “constantemente”. “Encontré lencería en su casa lo que, por supuesto, me rompió el corazón. Me fui a casa llorando. Fui una ingenua. Y también estaba enojada, simplemente furiosa. Al día siguiente me llamaron al teléfono y escuché: ‘¿Señorita Moreno? Soy el coronel Parker, mi cliente es Elvis Presley. Elvis la estuvo observando en el restaurant de los estudios 20th Century Fox y le gustó lo que vio”, narró la puertorriqueña. Las atenciones del Rey, que se mostró muy interesado en conocerla, le vinieron justo a Moreno, que estaba muy dolida tras el engaño. Cuando el coronel Parker le ofreció tener un encuentro con Presley, la actriz y cantante no dudó: “Pensé en esa ropa interior que encontré y le dije: ‘¡Sí, lo haré!”.

Moreno aseguró en la entrevista que encontraba a Presley “dulce, pero aburrido”. “Era tierno, pero era un chico de campo”, ha explicado la intérprete de Amor sin barreras, cuya nueva versión, dirigida por Steven Spielberg, tiene un nuevo papel para Moreno. “De todas formas, no pasó mucho tiempo hasta que [Brando] se enteró. Empezó a tirar sillas. Estaba muy enfadado. Fue maravilloso”, concluyó la actriz, bajando la mirada hacia sus uñas con expresión indiferente, imitando la forma en la que no se inmutó por la reacción de Brando a su infidelidad.

Rita Moreno también habló sobre sus vivencias en Hollywood

Ambos se conocieron cuando ella tenía 22 años en el set de Désirée, la amante de Napoleón (1954), de Henry Coster. Su vida, su extensa carrera y la tumultuosa relación que surgió entre los actores se detalla en el documental Rita Moreno: Just a girl who decided to go for it (“Rita Moreno: Una chica que simplemente se animó”), que se estrenó en el Festival de Sundance a principios de año. En el film confiesa que Brando era el hombre con quien verdaderamente quería casarse, a pesar de las infidelidades y su tumultosa relación.

Una vez superado el desengaño y centrada de nuevo en su carrera, contrajo matrimonio en 1965 con el doctor Leonard Gordon, que se convertiría más tarde en el padre de su única hija, Fernanda Luisa Gordon, y con el que estaría casada durante más de cuatro décadas hasta la muerte de éste en 2010.

La actriz, que suma una trayectoria de más de 70 años, volverá el jueves 9 a la pantalla grande con Amor sin barreras, la nueva versión de Steven Spielberg del clásico que protagonizó Moreno en 1961, justo dos días antes de cumplir 90 años.